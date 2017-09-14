Думаю, що міг би Хотаб взяти "під своє крило" - профінансувати
Ну, чи інший форумчанин))
А яка ціна питання?(хоч орієнтовно?)
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Додано: Пон 30 чер, 2025 15:40
В нас тут є потенційні меценати з зарплатнею 8-10кує/міс!))
Додано: Пон 30 чер, 2025 15:43
Додано: Пон 30 чер, 2025 15:44
Худоба має стояти в стійлі і не мукати?
Не бачу твого коменту що-до цього?☝️
Підтримуєш/не підтримуєш?
Додано: Пон 30 чер, 2025 15:45
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Пон 30 чер, 2025 16:06
Re: Напад росії і білорусі на Україну
UA часто пишет о "курскобесии", но не пишет о сумобесии россиян
Додано: Пон 30 чер, 2025 16:07
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Якщо ігнорувати причинно-наслідковий звязок - то можна нафантазувати й не таке...
А якщо по іншому?
Дивимось в природі
Якщо зменшується можливість прогодуватись - що стає з популяцією?
Самка знищує новонароджених які найслабіші і залишає тільки тих кого може прогодувати
Народжуваність різко зменшується...
і так тягнеться до моменту поки не зявляться нові ресурси для харчування.
Таким чином
Причина збільшення кількості людей - халявна підтримка від інших
Наслідок халявної підтримки-народжуваність росте, що створює передумови для збільшення в подальшому підтримки...
Замкнуте коло.
І це коло буде розірвано
Методи будуть різні
Від ізоляцій певних територій
До приватних кастрацій....
Але БАЛАНС все одно буде досягнутий.
при чому те що зараз відбувається це той самий варіант коли власник собаки рудає хвоста маленькими шматочками думаючи що так собаці легше....
А от тепер про пенсіонерів
1 Звідки така величезна проблема в Держави яка тільки що народилась?
Дитина яка народилась-не несе відповідальності за те що відбулось до ЇЇ народження.
Так само й у нас
Совое, продемонструвавши дику економічну неефективність - розвалився під тягарем ЕКОНОМІЧНИХ проблем
Після розвалу, Україна ВЗЯЛА на себе борги Совка перед Пенсіонерами які працювали в совку , але не змогла отримати від совка ТЕ ЩО СТВОРИЛИ ці пенсіонери , бо створене було створювачами прожрато ще до розвалу(що й викликало розвал)
2 Так, якусь частинку ефективних економічних можливостей(сільське господартство, бо землю просрати було неможливо тому вона збереглась) після совка збереглось(металургія і так далі мала настільки високу структуру споживання енергоносіїв що могла функціонувати виключно тому що був введений ПДВ який платився всіма мешканцями України , а відшкодовувався цей ПДВ тільки експортерам.Грубо -це не металурги молодці, це просто металурги ВИГЛЯДАЛИ молодцями бо вся країна їм підкидала 20% від створеного)
3 Тепер про покращення ефективності праці
Ефективність =капіталізації робочого місця
Капіталізація робочого місця ЗАВЖДИ це доходи які не спожились попередніх періодів( за виключенням коли капіталізація відбувається за рахунок кредитів, тоді така капіталізація це зменшення майбутніх доходів)
Совок напозичав у всіх і сам роздав тим хто ніколи не віддасть
Капіталізації робочих місць в порівнянні з іншими країнами впали під плінтус
Автоматично впала продуктивність праці.
А зменшення продуктивності автоматично приводить до зменшення створеної товарної маси.... яку все одно треба розмазувати між усіма мешканцями.
ПС
Демографія і пенсійні проблеми -не мають між собою нічого спільного.
Проблем з демографією у Індії чи Африки немає - а проблеми з Пенсіями в рази перевищують Українські
Пенсії Швеції в рази перевищують Українські - а рівень народжуваності там думаю що нижчий ніж був у нас в довоєнні часи.
Додано: Пон 30 чер, 2025 16:07
Додано: Пон 30 чер, 2025 16:12
Re: Напад росії і білорусі на Україну
"Наша церква" (с) Banderlog
Бессеребреник ... "свята" людина )
Тобто, як бути мобілізованними, то ніт - ми церковники
Як крузаки та хатинки мати у власності - то цілком мирська людина
Додано: Пон 30 чер, 2025 16:15
Додано: Пон 30 чер, 2025 16:18
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