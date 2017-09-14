Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 30 чер, 2025 17:57
Banderlog написав: pesikot написав:
Бессеребреник ... "свята" людина )
ніякого звязку між грошима і святістю нема.
Паша-мерседес?
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Додано: Пон 30 чер, 2025 18:00
Banderlog написав: pesikot написав:
У тебе точно не пропав апетит, бо тобі все пофіг )
Безбожник саме ти.
В тобі немає співчуття, немає бога, немає віри, для тебе є тільки церква )
не пропав
я ж не такий жэлісливий як ти. Шо саме сьогодні ти рішуче і полумяно засудив? Окрім церкви і мене?
То яку церкву я засудив ? )
Може зараз напишешь ...
З тобою все зрозуміло - тобі на все пофіг.
На людей, на життя людей, на руйнування храмів, на руйнування лікарень - тобі пофіг
На московитську церкву - тобі не пофіг )
pesikot
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Додано: Пон 30 чер, 2025 18:04
pesikot написав:
Давай так, або ти за три доби надаєшь докази, що я в партії ЄС.
ясно, коли як зручно. Як той дід із "весілля в малинівці"
Letusrock
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Додано: Пон 30 чер, 2025 18:13
Banderlog написав:
а хто сказав тобі що косяків нема? ) по телемарафону?
Ну, суджу по моїх прбратимах - сидять третій рік+ і голосно не чірікають!))
Ну, між собою - то голосно чірікають)) - а от далі, щось(невидима сила?) їх стримує))
А що, в тебе там по-іншому?
Може вірять, що скоро демобілізація, раз так активно пакують?)) >>>
https://youtube.com/shorts/j30OOmo_HFY? ... fiCp4z6TAQ
Чи так
https://youtube.com/shorts/_xNibSQXO3o? ... T6asMEsJiV
Але ж це ☝️ - просто бізнес!
Нажаль, ніхто про демобілізацію, навіть, не заікається...
Востаннє редагувалось
Успіх
в Пон 30 чер, 2025 18:18, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Пон 30 чер, 2025 18:14
Letusrock написав: pesikot написав:
Давай так, або ти за три доби надаєшь докази, що я в партії ЄС.
ясно, коли як зручно. Як той дід із "весілля в малинівці"
не рівняй всіх по собі. але ти з іншого фільму
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Додано: Пон 30 чер, 2025 18:23
Letusrock написав: pesikot написав:
Давай так, або ти за три доби надаєшь докази, що я в партії ЄС.
ясно, коли як зручно. Як той дід із "весілля в малинівці"
Бачишь, доказів у тебе про мене немає )
на $5000 ти мій боржник )
Про митрополита луганського навіть не докази, а вирок є
Читай уважно, повільно
pesikot
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Додано: Пон 30 чер, 2025 18:59
pesikot написав: Letusrock написав: pesikot написав:
Давай так, або ти за три доби надаєшь докази, що я в партії ЄС.
ясно, коли як зручно. Як той дід із "весілля в малинівці"
Бачишь, доказів у тебе про мене немає )
на $5000 ти мій боржник )
Про митрополита луганського навіть не докази, а вирок є
Читай уважно, повільно
Ну є вирок то хай сидит.
Banderlog
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Додано: Пон 30 чер, 2025 19:41
Успіх Думаю, що міг би Хотаб взяти "під своє крило"
Я моду недовченого 8-класника взяти від крило.
Пів дня він у мене буде здобувати повну вищу освіту, а решту часу трудовий табір: мити туалет, косити траву, чистити вигрібної ями і каналізацію. Тобто своїми прямими обов’язками згідно освіти і фаху.
Hotab
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Додано: Пон 30 чер, 2025 19:59
Schmit
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Додано: Пон 30 чер, 2025 20:00
Поц одночасно веде пропаганду проти мобілізації і дивується, що нема демобілізації.
Коли в ТЦК?
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