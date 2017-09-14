Додано: Пон 30 чер, 2025 22:30

ЗМІ: Екскерівник Броварського ТЦК користується майном на майже $1 мільйон



Екскерівник Броварського районного ТЦК та СП Юрій Бурляй користується елітним будинком у передмісті Києва, квартирою у Вишгороді та робить ремонт у двох квартирах у Борисполі. Більшість цього майна разом з автопарком сімʼї зʼявилися протягом останніх років, коли Бурляй очолював Броварський військкомат, йдеться у розслідуванні «Слідства.Інфо».



У березні 2024 року Бурляй почав орендувати будинок на 320 квадратів в елітному котеджному містечку неподалік від Києва.



Щоб зʼясувати актуальну ціну на котедж, журналісти під виглядом клієнтів записалися на перегляд схожого будинку.



Представниця котеджного містечка повідомила, що будинок схожого метражу без ремонту коштує 400 тисяч доларів США. Вона додала, що середня вартість ремонту — тисяча доларів США за квадратний метр. Журналістам «Слідства.Інфо» вдалося отримати фото ремонту, ймовірно, з цього будинку. Отже, будинок з ремонтом, за словами представників котеджного містечка, орієнтовно може коштувати 720 тисяч доларів США.



Власницею будинку, який Юрій Бурляй орендує понад рік, є пенсіонерка Олена Черенкова. Через тиждень після купівлі котеджу вона здала його в оренду на той момент броварському військкому. На запитання, скільки коштував будинок, пенсіонерка не відповіла, сказавши, що купувала його разом із сином Павлом Гусаком. Він також повідомив, що не памʼятає ціну, яку сплатив за будинок, де зараз живе Юрій Бурляй. До речі, Гусак та Бурляй — колишні бізнес-партнери (у лютому 2003 року вони разом заснували фірму «Ніколь»), а зараз називають одне одного товаришами.



Власниця заміського будинку, який може коштувати понад 700 тисяч доларів США, повідомила «Слідству.Інфо», що здає будинок Бурляю за 18 тисяч гривень на місяць. За словами рієлтора та CEO Money Real Estate Олександра Тімоновича, ця ціна не відповідає ринковій, такі будинки коштують 3000-3500 доларів США на місяць.



Сам Бурляй підтверджує факт оренди величезного будинку за 18 тисяч гривень на місяць, адже його товариш Павло Гусак «попросив доглядати будинок і за якісь символічні гроші пожити у ньому». Чоловік також підтвердив, що вартість оренди такого будинку занижена, тому що «це мій товариш і у нього так склалися обставини».



Під час розслідування журналісти «Слідства.Інфо» також зʼясували, що під час служби Юрія Бурляя у Броварському ТЦК його теща стала власницею двох однокімнатних квартир у новенькому житловому комплексі у Борисполі (у 2020-2022 роках Бурляй очолював Бориспільський військкомат, — ред.). Згідно з інформацією з держреєстру речових прав, за кожну з цих квартир жінка у січні 2024 року сплатила 435 тисяч гривень. Зараз, наприклад, схожі квартири продаються утричі дорожче — десь за 1,4 мільйона гривень.



Журналісти також отримали довідку про оціночну вартість цих об’єктів нерухомості. Згідно з нею, кожна квартира коштує близько 1,3 мільйона гривень. У сумі — трохи більше 2,6 мільйона гривень. Журналісти також з’ясували, що у квартирах триває ремонт. Робітник підтвердив, що замовником ремонтних робіт у двох квартирах є Юрій Бурляй. Останній під час телефонної розмови з журналістами зазначив, що гроші на ремонт позичив.



«Я просто позичив гроші й зараз робимо ремонт, щоб здавати їх (квартири, — ред.), — сказав телефоном Бурляй. — Оце товариш просто дав під такі умови, що зробиться ремонт, і після того, як вони будуть готові до здачі в оренду, ця орендна плата буде йти йому». На запитання, чому позика не відображена у декларації та скільки саме позичив військком, Бурляй відповів: «Давайте не вникати так глибоко».



На додачу до майна, яким родина військкома почала користуватися у 2024 році, того ж року його дружина Світлана та її діти отримали право власності на квартиру у Вишгороді. Оренду цієї ж квартири у Міністерства внутрішніх справ України Юрій Бурляй декларував з 2015 року (раніше чоловік служив у поліції та під час трагедії у Княжичах був заарештований за підозрою в участі в угрупованні, яке обвинувачують у кількох розбійних нападах та крадіжках. Справу про події у Княжичах досі слухають у Броварському суді, а Бурляй фігурує у судових матеріалах як обвинувачений, — ред).



Згідно з довідкою про оціночну вартість, така квартира зараз коштує понад 5 мільйонів гривень. У цьому ж будинку у 2023 році Світлана Бурляй придбала машиномісце за 229 тисяч гривень. Схоже, що у цій квартирі сім’я проживала протягом багатьох років аж до моменту появи розкішного заміського будинку у передмісті Києва.



Окрім нерухомості, сімʼя Юрія Бурляя має кілька транспортних засобів, два з яких — Volkswagen Touareg 2021 року випуску та мотоцикл Honda NC750XD — куплені у 2024 році. Загальна вартість автопарку сімʼї ексвійськкома, згідно з його декларацією, становить 2,8 мільйона гривень.



Загалом «Слідство.Інфо» нарахувало нерухомості та автівок, якими зараз користується сімʼя Юрія Бурляя, на понад 40 мільйонів гривень, або — майже 1 мільйон доларів США.



Експерти, опитані «Слідством.Інфо», звертають увагу на те, що коштів, які декларує Юрій Бурляй як офіційні доходи, навряд чи вистачило б на покриття всіх витрат, які він мав за останні пару років.



З січня 2025 року Юрій Бурляй, який тривалий час очолював Броварський військкомат, а до того — Бориспільський, отримав підвищення. Тепер він — начальник відділу військового лідерства Генштабу ЗСУ.