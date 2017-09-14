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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 01 лип, 2025 10:48
budivelnik написав:
Народжуваність падає в розвинутих країна, при тому що там медпідтримка і фінансова підтримка-найвищі...
Щось я не можу знайти жодну розвинену країну де б давали житло за народження дітей...
Трохи намагався Сінгапур, Корея і москалі, але там суми смішні в порівнянні із вартістю житла.
ИМХО щоб виправити демографію то треба за кожну дитину давати хоча б 20 м2 в столиці...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Вів 01 лип, 2025 10:53, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Вів 01 лип, 2025 10:51
Дюрі-бачі написав: Faceless написав:
Середня очікувана тривалість життя в Німеччині в 19 столітті була значно нижчою, ніж у сучасні часи, і становила приблизно 40-45 років для новонароджених, причому конкретні цифри коливалися залежно від статі та періоду. Наприклад, у 1841 році середня тривалість життя дівчинки, яка щойно народилася, складала 43 роки, а хлопчика – 40 років.
У Німеччині 19 століття людина, яка дожила до 20 років, могла очікувати
прожити ще близько
45–50 років (загалом доживати до ~65–70 років було звичним для дорослих).
В Україні те саме - ті хто дожили до 60-ти... могли очікувати дожити близько 82....
От тільки нюанс
Якщо до 60-ти доживало менше ніж 60% народжених , до 70-ти менше ніж 30% тих хто дожив до 60 , а до 90 - менше 10% тих хто дожив до 70-ти
То чи можна заявляти про середню тривалість життя в 90?
чи все таки прийдеться задовільнитись ти м що сьогодні - це 62 роки
а в Німеччині 19-го століття це було 35 років?
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Додано: Вів 01 лип, 2025 10:55
budivelnik написав: ЛАД написав:
Даже при "халявної підтримці" рождаемость падает во всём мире, а не "росте". И без всяких "ізоляцій" и "кастрацій".
І те що комуно-совки не признають що
а - СОВОК економічно впав, а раз економіка здохла-то ця економіка не могла бути передана.
Для прикладу
якщо в сараї лежить напівдохла корова і напівдохлий кінь - то їх наявність говорить про те що їх треба годувати , але не говорить про те що з їх допомогою можна отримати молоко чи зорати город
Так от совок так і зробив, заморив свою економіку а тоді й сам тазом накрився.
Таким чином Україна повинна була
а - якось відгодувати напівдохлу економіку совка
б -
що означає "економічно впав"? Рівень життя в 89 був нижчим за рівень в 59? Чому економічно не впала північна корея? Або комуністичний китай?
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Додано: Вів 01 лип, 2025 10:55
Дюрі-бачі написав: budivelnik написав:
Народжуваність падає в розвинутих країна, при тому що там медпідтримка і фінансова підтримка-найвищі...
Щось я не можу знайти жодну розвинену країну де б давали житло за народження дітей...
Трохи намагався Сінгапур, Корея і москалі, але там суми смішні в порівнянні із вартістю житла
Сам придумав-сам спростував
1 Це в якій багатій чи бідній країні за народження дають квартиру?
2 Де я писав що дають чи повинні давати чи взагалі про квартиру згадував.
Для тих кому всі винні.
Квартира це актив, який може генерувати СЕРЕДНЮ зарплату по регіону на протязі сотень років (при незначних, менше 10% від оренди вкладень в ремонт)
Тобто квартира по потенційному створенному нею ВВП= 10-30 середньостатистичних працівників( які працюють 30 років і як мінімум створене за 27 років споживають при праці)
тобто сама заявка що за народження треба давати 10-20 рабів(еквівалент квартири в економічному сенсі) які будуть на цю дитину працювати - є мудачною.
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Додано: Вів 01 лип, 2025 11:00
budivelnik написав:
1 Це в якій багатій чи бідній країні за народження дають квартиру?
Квартиру не дають, а от в Сінгапурі по програмі Proximity Housing Grant дають ~20 тис $ батькам при народженні дитини, але при ціні 5-7 тис за м2 то нічого.
В Кореї Housing voucher 4-15 тис $ залежно від регіону, але й ціни від 2 до 9 тис. за м2
Аналогічно москалі дають "материнський капітал" дають 8 тис $, але це дуже мало...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Вів 01 лип, 2025 11:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 01 лип, 2025 11:01
Banderlog написав:
що означає "економічно впав"? Рівень життя в 89 був нижчим за рівень в 59? Чому економічно не впала північна корея? Або комуністичний китай?
Економічно впав - означає
НЕ МІГ ДАЛІ ФУНКЦІОНУВАТИ....
А рівень життя в 1989 забезпечувався тим , що ПРОЇДАЛИСЬ гроші які повинні були бути вкладеними в активи з доходів яких ПІСЛЯ 1990 року треба було годувати пенсіонерів...
Для людини з церковною освітою.
Якщо ти візьмеш в кредит 2-3 млн під хату в якій живеш... то років з 5 зможеш жити набагато краще (поки ці гроші не протринькаєш) ніж прийдеться жити твоїм дітям внукам які повинні будуть
а - повернути те що ти взяв
в - заробити щоб жити самим
г - заробити собі на хату...
Тому просрати-це просто
Створити -це проблематично
Тому бідних в десять разів більше ніж багатих...
Бо повіривши різним ладам/воєнпенсам - проста людина чекає поки для неї створять умови , а лади з воєнпенсами прожирають все що можна поки прості чекають...
От і виходить
одні на нормальну пенсію в 15000 ( і ще вякають що одному сукна не додали а другому балета не вистарчає) в той час коли люди прочекавши десяток років і втративши час-починають плакати але працювати щоб на шматочок сухого хліба заробити
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Додано: Вів 01 лип, 2025 11:04
Дюрі-бачі написав: budivelnik написав:
1 Це в якій багатій чи бідній країні за народження дають квартиру?
Квартиру не дають, а от в Сінгапурі по програмі Proximity Housing Grant дають ~20 тис $ батькам при народженні дитини, але при ціні 5-7 тис за м2 то нічого. Аналогічно москалі дають "материнський капітал" дають 8 тис $, але це дуже мало...
Що і кому ти хочеш довести?
Переведи в м2 - і отримаєш 2-3 м2 за народження
Так і в нас по стільки дають
Але квартира це мінімум 30-40м2...
Тому перестань фантазувати про якісь суперблага які падають з неба на голову
Всюди за отримане-треба відпрацьовувати
І якщо ти в Україні люмпен - то з ймовірність в 99% будеш люмпенов в Сінгапурі
1% - то може в тебе є бабця в Канаді.
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Додано: Вів 01 лип, 2025 11:07
budivelnik написав:
Що і кому ти хочеш довести?
Що деякі держави бачать правильний шлях для подолання демографічної кризи, але не виділяють достатньо коштів.
Ситуація точно така як і з війною: Україні дають допомогу танками ракетами, але так мало, що толку нема. Замість того щоб зібратись і передати хоча б 1/10 всього озброєння НАТО і завершити війну за кілька місяців.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі
в Вів 01 лип, 2025 11:09, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 01 лип, 2025 11:08
budivelnik написав: Banderlog написав:
що означає "економічно впав"? Рівень життя в 89 був нижчим за рівень в 59? Чому економічно не впала північна корея? Або комуністичний китай?
Економічно впав - означає
НЕ МІГ ДАЛІ ФУНКЦІОНУВАТИ....
Іще раз, чому не впали комуністичні кндр і китай? Там комуністична ідеологія економічно працює?
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Додано: Вів 01 лип, 2025 11:11
Banderlog написав:
Іще раз, чому не впали комуністичні кндр і китай? Там комуністична ідеологія економічно працює?
В Китаї від комуністів тільки назва партії. Там значно жорсткіший капіталізм ніж в ЄС чи США.
А КНДР на зовнішньому фінансуванні Китаю як білоруси в москалів.
ИМХО комунізм в принципі не можливий (справжній без грошей і приватної власності), на відміну від соціалізму.
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