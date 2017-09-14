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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14295142961429714298
Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 11:26

  Дюрі-бачі написав:
  Banderlog написав:Іще раз, чому не впали комуністичні кндр і китай? Там комуністична ідеологія економічно працює?

В Китаї від комуністів тільки назва партії. Там значно жорсткіший капіталізм ніж в ЄС чи США.
А КНДР на зовнішньому фінансуванні Китаю як білоруси в москалів.
ИМХО комунізм в принципі не можливий (справжній без грошей і приватної власності), на відміну від соціалізму.
що значить "справжній?" Чому до тієї системи висувається вимога спавжності ? Якщо світ мінливий?
А що таке тоді справжній "капіталізм?"
Не надо цієї пропаганди. В китаї лишилась планова економіка і репресивна машина, ніякої демократії там нема. Капіталізм ж і свободи це одне і те саме? До того ж комуністична система в тому ж союзі зовсім не однакова за період існування. То чому комуністична система союзу розвалилась а китаю ні?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 11:29

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:1 Це в якій багатій чи бідній країні за народження дають квартиру?

Квартиру не дають, а от в Сінгапурі по програмі Proximity Housing Grant дають ~20 тис $ батькам при народженні дитини, але при ціні 5-7 тис за м2 то нічого.
В Кореї Housing voucher 4-15 тис $ залежно від регіону, але й ціни від 2 до 9 тис. за м2
Аналогічно москалі дають "материнський капітал" дають 8 тис $, але це дуже мало...

В Мск може і дуже мало, а якій Каракалпакії може нормас
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 11:31

  budivelnik написав:Тому просрати-це просто
Створити -це проблематично
Тому бідних в десять разів більше ніж багатих...
Бо повіривши різним ладам/воєнпенсам - проста людина чекає поки для неї створять умови , а лади з воєнпенсами прожирають все що можна поки прості чекають...
От і виходить

От і виходить, що підприємець не розуміє навіть абетки.
Ти богатим-то став саме за рахунок бідних. Свою горілку ти продаєш не богатим, а саме бідним. І саме за прибуток!!!!, який ти отримуєш з них, збагачуєшся.
Працював би з прибутком 0% - тобто саме з метою забезпечення населення товарами-послугами. Але капіталець прирощуєш.
Тому богатих було і буде завжди в рази більше, ніж бідних.
Також тому богаті країни апріорі не можуть бути богатими... без бідних країн.
Піраміда. Банальна піраміда збагачення.

Прості люди слухають ладів-воєнпенсів тільки в твоїх єралашиках на цих сторінках.
Ти знов брешеш і будуєш на брехні.
Прості люди слухають можновладців, ЛОМів та інших активістів.
І тікають в гастарбайтери, корупціонери і т.д.
НІХТО НІЧОГО НЕ ЧЕКАЄ.

Окрім тебе)) - чекаючого, коли "кожен підійде до дзеркала".
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Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 11:34

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Капіталізм ж і свободи це одне і те саме?

Звісно що ні. Капіталізм, ще коли багато компаній борються за гроші. І в цьому плані тендери в Китаї значно реальніші і чесніші, ніж в Україні, чи гранти Ілону Маску в США.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Вів 01 лип, 2025 11:38, всього редагувалось 1 раз.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 11:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:чому комуністична система союзу розвалилась а китаю ні?

в совку комунізм був зо 3 роки (1918-21) і дуже швидко його замінили на НЕП, бо за років 5 комунізму совок би перестав існувати. В Китаї в 50-х не дійшли до комунізму.
ИМХО совок розвалився в першу чергу через низькі ціни на нафту - основне джерело зовнішнього фінансування, без якого соціалізму не вижити. Хоча було чимало й інших факторів.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 11:45

  Дюрі-бачі написав:
  UA написав:ПС Набір в магістратури та аспірантури в цьому році будуть рекордними.
Дорослі дядьки не вірять в закінчення війни?

Не будуть, МОН подбало заборонивши контракт аспірантури ще посеред минулорічної вступної.
Особливо в магістратурі повний провал буде, бо багато бакалаврів, які закінчили в 20-21 рік, вирішили відкласти вступ в магістратуру доки їм не виповниться 24-25

Сорокарічні магістри та аспіранти їх з радістю підмінять.
Вчитися ніколи не пізно :D
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