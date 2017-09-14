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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14297142981429914300
Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 12:36

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Зеленський підписав закон щодо відпусток військових
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Повідомлення Додано: Вів 01 лип, 2025 13:03

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:1 Це в якій багатій чи бідній країні за народження дають квартиру?

Квартиру не дають, а от в Сінгапурі по програмі Proximity Housing Grant дають ~20 тис $ батькам при народженні дитини, але при ціні 5-7 тис за м2 то нічого.
В Кореї Housing voucher 4-15 тис $ залежно від регіону, але й ціни від 2 до 9 тис. за м2
Аналогічно москалі дають "материнський капітал" дають 8 тис $, але це дуже мало...

А як Ваші мадярські сусіди?
Прем’єр-міністр Віктор Орбан оприлюднив план дій із семи пунктів для захисту сімей.[2] Очікується, що ці заходи значно покращать демографічний стан Угорщини. Ось ці пункти:

Кожна жінка у віці до 40 років, яка вперше виходить заміж, матиме право на пільговий кредит у розмірі до 10 мільйонів форинтів (майже 1 мільйон грн.). Погашення кредиту призупинять на 3 роки після народження дитини, а ще через 3 роки після другого. Крім того, третина основної суми кредиту буде списана після народження другої дитини. Якщо народилася третя дитина, залишок боргу буде повністю скасовано.
Подовжуватимуться пільгові кредити, що надаються в рамках вже встановленої схеми виплат житла для сім’ї. Сьогодні сім’ї з двома дітьми можуть отримувати кредити низького відсотка у розмірі 10 млн. форинтів на придбання нових будинків, а сім’ї з трьома і більше дітьми мають доступ до відповідних пільгових кредитів у розмірі 15 млн. форинтів. У майбутньому сім’ї з двома або більше дітьми також зможуть скористатися такими кредитами на придбання існуючих об’єктів нерухомості.
До цих пір уряд надав допомогу по поверненню іпотеки в розмірі 1 млн. форинтів (~ 100 тисяч грн..) для багатодітних сімей, при народженні третьої дитини, і ще 1 млн. форинтів для кожної наступної дитини. Відтепер уряд надаватиме такі пільги при народженні другої дитини, ще 4 млн. форинтів (~ 400 тисяч грн.) на народження третьої дитини, а 1 млн. форинтів після народження кожної наступної дитини.
Жінки, які народили і виховували чотирьох і більше дітей, будуть звільнені від податку на доходи фізичних осіб на все життя.
Запровадять програму купівлі автомобілів для великих сімей. Уряд надасть сім’ям, що виховують щонайменше трьох дітей, грант у розмірі 2,5 мільйона форинтів на придбання нових автомобілів.
За три роки в дитячих садках буде створено 21 000 нових місць: 10 000 у цьому році, 5 тисяч у 2020 році та 6 тисяч у 2021 році. Це означає, що до 2022 року кожна сім’я зможе розмістити своїх маленьких дітей у дитячих садках.
Сьомим пунктом плану дій є запровадження плати за догляд за дітьми для бабусь і дідусів: якщо батьки погоджуються, то бабусі й дідусі будуть мати можливість отримувати платежі по догляду за дітьми замість них. [3] https://uifuture.org/publications/24715 ... orshchiny/

Тобто дають не саму квартиру, а списують кредит на неї. А щодо податків взагалі правильний підхід - не потрібно вводити податок на бездітність, що обурює суспільство, а дати податкові пільги багатодітним, по типу як зараз при мобілізації. В цивілізованому світі приблизно так це і працює, коли величина податку співвідноситься до к-ті членів сім'ї - більша сім'я з дітьми, менші податки. Одночасно це і краще ніж просто роздавати гроші багатодітним.
Ой+
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  #<1 ... 14297142981429914300
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