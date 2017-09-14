budivelnik написав:1 Це в якій багатій чи бідній країні за народження дають квартиру?
Квартиру не дають, а от в Сінгапурі по програмі Proximity Housing Grant дають ~20 тис $ батькам при народженні дитини, але при ціні 5-7 тис за м2 то нічого. В Кореї Housing voucher 4-15 тис $ залежно від регіону, але й ціни від 2 до 9 тис. за м2 Аналогічно москалі дають "материнський капітал" дають 8 тис $, але це дуже мало...
А як Ваші мадярські сусіди?
Прем’єр-міністр Віктор Орбан оприлюднив план дій із семи пунктів для захисту сімей.[2] Очікується, що ці заходи значно покращать демографічний стан Угорщини. Ось ці пункти:
Кожна жінка у віці до 40 років, яка вперше виходить заміж, матиме право на пільговий кредит у розмірі до 10 мільйонів форинтів (майже 1 мільйон грн.). Погашення кредиту призупинять на 3 роки після народження дитини, а ще через 3 роки після другого. Крім того, третина основної суми кредиту буде списана після народження другої дитини. Якщо народилася третя дитина, залишок боргу буде повністю скасовано. Подовжуватимуться пільгові кредити, що надаються в рамках вже встановленої схеми виплат житла для сім’ї. Сьогодні сім’ї з двома дітьми можуть отримувати кредити низького відсотка у розмірі 10 млн. форинтів на придбання нових будинків, а сім’ї з трьома і більше дітьми мають доступ до відповідних пільгових кредитів у розмірі 15 млн. форинтів. У майбутньому сім’ї з двома або більше дітьми також зможуть скористатися такими кредитами на придбання існуючих об’єктів нерухомості. До цих пір уряд надав допомогу по поверненню іпотеки в розмірі 1 млн. форинтів (~ 100 тисяч грн..) для багатодітних сімей, при народженні третьої дитини, і ще 1 млн. форинтів для кожної наступної дитини. Відтепер уряд надаватиме такі пільги при народженні другої дитини, ще 4 млн. форинтів (~ 400 тисяч грн.) на народження третьої дитини, а 1 млн. форинтів після народження кожної наступної дитини. Жінки, які народили і виховували чотирьох і більше дітей, будуть звільнені від податку на доходи фізичних осіб на все життя. Запровадять програму купівлі автомобілів для великих сімей. Уряд надасть сім’ям, що виховують щонайменше трьох дітей, грант у розмірі 2,5 мільйона форинтів на придбання нових автомобілів. За три роки в дитячих садках буде створено 21 000 нових місць: 10 000 у цьому році, 5 тисяч у 2020 році та 6 тисяч у 2021 році. Це означає, що до 2022 року кожна сім’я зможе розмістити своїх маленьких дітей у дитячих садках. Сьомим пунктом плану дій є запровадження плати за догляд за дітьми для бабусь і дідусів: якщо батьки погоджуються, то бабусі й дідусі будуть мати можливість отримувати платежі по догляду за дітьми замість них. [3] https://uifuture.org/publications/24715 ... orshchiny/
Тобто дають не саму квартиру, а списують кредит на неї. А щодо податків взагалі правильний підхід - не потрібно вводити податок на бездітність, що обурює суспільство, а дати податкові пільги багатодітним, по типу як зараз при мобілізації. В цивілізованому світі приблизно так це і працює, коли величина податку співвідноситься до к-ті членів сім'ї - більша сім'я з дітьми, менші податки. Одночасно це і краще ніж просто роздавати гроші багатодітним.
budivelnik написав:Народжуваність падає в розвинутих країна, при тому що там медпідтримка і фінансова підтримка-найвищі...
Щось я не можу знайти жодну розвинену країну де б давали житло за народження дітей... Трохи намагався Сінгапур, Корея і москалі, але там суми смішні в порівнянні із вартістю житла
Сам придумав-сам спростував 1 Це в якій багатій чи бідній країні за народження дають квартиру? 2 Де я писав що дають чи повинні давати чи взагалі про квартиру згадував.
Для тих кому всі винні. Квартира це актив, який може генерувати СЕРЕДНЮ зарплату по регіону на протязі сотень років (при незначних, менше 10% від оренди вкладень в ремонт) Тобто квартира по потенційному створенному нею ВВП= 10-30 середньостатистичних працівників( які працюють 30 років і як мінімум створене за 27 років споживають при праці) тобто сама заявка що за народження треба давати 10-20 рабів(еквівалент квартири в економічному сенсі) які будуть на цю дитину працювати - є мудачною.
Ну це зовсім не для нашої ситуації. Дійсно, я сам жив у квартирі-таунхаусі в Лондоні побудованого ще за Вікторіанської доби. І всі ці декілька століть ця нерухомість могла генерувати дохід співставний із середньою зп. Але дане правило дійсне для країни зі зростаючим населенням, а сама нерухомість знаходилася у локаційно значущому місці всі ці 150 років. Але у нас ситуація інша. Я говорив вже, що сім'я мого племінника отримала у спадок сумарно будинок і 2 квартири вже до 27 років. І чим далі тим більше буде такого житла, що буде діставатися легко. Мається на увазі саме регіони. Київ/Одеса/Львів то трохи з іншої опери, як і захід України тимчасово внаслідок напливу біженців. Тож середньостатистична квартира не буде генерувати середню зп по регіону, особливо в райцентрах та невеликих містах.
... бо в Україні такого бути не може. Спілкувався з комбатом бригади ТРО, він розповів таку брехню: була собі людина-рпідприємець, ФОП. Його контора виробляла засоби РЕБ для ЗСУ. Не знаю, як вони їх реалізовували - за волонтерські кошти, за свої, за пожертви, чим платив зарплатню і купував комплектуючі і обладнання. ФОПам не дають статус підпр-ва критич.інфрастуктури, їх не існує в цьому сенсі для держави. Це преамбула. Власника контори викрадає наряд ТЦК. Далі розмова з верховними людоловами (приблизне цитування): - Шановні, у мене обладнання і комплектуючих на мільйони закуплено, працівники, замовлення... - І шо? Будеш тепер тут у нас робити той самий РЕБ. - Ви надасте матеріальну базу, обладнання, інструмент, паяльні станції? - Так у тебе ж все є -.....? - Нам п... Будеш багато балакати, то від нас поїдеш у 57-му на м'ясо. До речі, у тебе ж там були працівники? Дай їхні адреси, ми вас тут усіх зберемо в одному місці.
От так запросто "на Марсі" з корисної (для ЗСУ в цілому) людини ти перетворюєшся на раба і починаєш працювати на збагачення людей у погонах. Добре, що це не в нас таке. Лише два вороги: росія та влада України.
Дюрі-бачі написав:Квартиру не дають, а от в Сінгапурі по програмі Proximity Housing Grant дають ~20 тис $ батькам при народженні дитини, але при ціні 5-7 тис за м2 то нічого. В Кореї Housing voucher 4-15 тис $ залежно від регіону, але й ціни від 2 до 9 тис. за м2 Аналогічно москалі дають "материнський капітал" дають 8 тис $, але це дуже мало...
А як Ваші мадярські сусіди?
Прем’єр-міністр Віктор Орбан оприлюднив план дій із семи пунктів для захисту сімей. ///
Тобто дають не саму квартиру, а списують кредит на неї. А щодо податків взагалі правильний підхід - не потрібно вводити податок на бездітність, що обурює суспільство, а дати податкові пільги багатодітним, по типу як зараз при мобілізації. В цивілізованому світі приблизно так це і працює, коли величина податку співвідноситься до к-ті членів сім'ї - більша сім'я з дітьми, менші податки. Одночасно це і краще ніж просто роздавати гроші багатодітним.
Подход правильный, но "база расчета" устарела: в сегодняшних реалиях льготы нужно начинать уже с первого ребенка, а "многодетными" считать семьи с двумя...
Бетон написав:Тем временем в украинских школах — антирекорд за 30 лет: всего 3,74 млн учеников.
Это минимальный показатель с начала независимости, сообщают NGL Media со ссылкой на Госстат. Каждый десятый школьник — за границей, но остаётся в украинской системе образования.
По данным ООН, среди украинских беженцев по миру — около 1,4 млн детей от 3 до 17 лет. ЮНЕСКО оценивает число украинских школьников в ЕС в 665 тыс. — и это только за прошлый год.
За границу вывозят и мальчиков, и девочек. Причины: страх обстрелов и мобилизации.
По соцопросам, отток детей будет только расти. Украина рискует потерять целое поколение прямо сейчас
бангладешці, сомалійці, непалці і т.п. мігранти для чого?
они сейчас тоже особо в страну соваться не спешат -- разве что на ЗУ, где обстрелов поменьше. Да и в целом не совсем понятно, зачем им на восточное заевропье ехать, если в Европе обычной - все, кроме ЗП аналогично...