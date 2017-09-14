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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 01 лип, 2025 15:08
whois2010 написав:
Власника контори викрадає наряд ТЦК. Далі розмова з верховними людоловами (приблизне цитування):
- Шановні, у мене обладнання і комплектуючих на мільйони закуплено, працівники, замовлення...
- І шо? Будеш тепер тут у нас робити той самий РЕБ.
- Ви надасте матеріальну базу, обладнання, інструмент, паяльні станції?
- Так у тебе ж все є
-.....?
- Нам п@-ху-ю. Будеш багато балакати, то від нас поїдеш у 57-му на м'ясо. До речі, у тебе ж там були працівники? Дай їхні адреси, ми вас тут усіх зберемо в одному місці.
От так запросто "на Марсі" з корисної (для ЗСУ в цілому) людини ти перетворюєшся на раба і починаєш працювати на збагачення людей у погонах. Добре, що це не в нас таке.
Лише два вороги: росія та влада України.
бо їм начхати на результат для країни чи ефективність, головне це план добових поставок, де ключовим є кількість
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Додано: Вів 01 лип, 2025 15:27
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Додано: Вів 01 лип, 2025 15:41
fler написав:
Не буду поки розголошувати, почекаємо трохи, має бути цікаво
Невже, НАРЕШТІ твого чоловіка тцк зловило?
Чи твій син пішов і мужньо підписав контракт?
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Додано: Вів 01 лип, 2025 15:44
мужньо
Успіх написав: fler написав:
Не буду поки розголошувати, почекаємо трохи, має бути цікаво
Невже, НАРЕШТІ твого чоловіка тцк зловило?
Чи твій син пішов і мужньо
підписав контракт?
підписати контракт на аспірантуру вже не вийде, лавочку прикрили
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Додано: Вів 01 лип, 2025 16:15
економіка остаточно завалиться. деякі сфери діяльності тільки на "студентах" і тримались
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