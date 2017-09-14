Успіх написав: Letusrock написав: мужньо підписати контракт на аспірантуру вже не вийде, лавочку прикрили Так я мав на увазі контракт для М18-24 в ЗСУ!)) Бо так "смачно" рекламують - "...і отримаєш ДВА мільйони гривень!!!"😅
то був сарказм. Сини непростих людей якщо й підписують контракти то тільки в аспіратуру. Хоча є 24-річна "спеціалістка"-директоркиня об'єднання «Технологічні Сили України» яка буде підписувати контракти на експорт зброї
whois2010 написав:... бо в Україні такого бути не може. Спілкувався з комбатом бригади ТРО, він розповів таку брехню: була собі людина-рпідприємець, ФОП. Його контора виробляла засоби РЕБ для ЗСУ. Не знаю, як вони їх реалізовували - за волонтерські кошти, за свої, за пожертви, чим платив зарплатню і купував комплектуючі і обладнання. ФОПам не дають статус підпр-ва критич.інфрастуктури, їх не існує в цьому сенсі для держави. Це преамбула. Власника контори викрадає наряд ТЦК. Далі розмова з верховними людоловами (приблизне цитування): - Шановні, у мене обладнання і комплектуючих на мільйони закуплено, працівники, замовлення... - І шо? Будеш тепер тут у нас робити той самий РЕБ. - Ви надасте матеріальну базу, обладнання, інструмент, паяльні станції? - Так у тебе ж все є -.....? - Нам п... Будеш багато балакати, то від нас поїдеш у 57-му на м'ясо. До речі, у тебе ж там були працівники? Дай їхні адреси, ми вас тут усіх зберемо в одному місці.
От так запросто "на Марсі" з корисної (для ЗСУ в цілому) людини ти перетворюєшся на раба і починаєш працювати на збагачення людей у погонах. Добре, що це не в нас таке. Лише два вороги: росія та влада України.
викрадає, людолови, раби- таке лише підар міг написати.
ЛАД написав:пес вместе с котом уверены, что вера в томос автоматически гарантирует горячий патриотизм и готовность добровольно идти на фронт.
Скажите - что для Вас «патриотизм»? В чём он проявляется или выражается? Вы, вот, постоянно критикуете меня - и гражданин я не такой, и мужчина - не такой, и вообще весь не такой. Но Вы, вот, лично Вы ради чего готовы пойти на фронт?
Я сейчас в Монреале и вчера в баре в гостинице познакомился с барменом, который оказался из Украины. Ему - 23. Уехал ещё до войны. Сначала в Польшу, а потом в Канаду. Мы очень долго проболтали, и я спросил его скучает ли он по Украине. Он мне ответил, что никаких хороших ассоциаций с Украиной у него нет. Ничего ему эта страна не дала. Мне, конечно, было больно это слышать, так как я люблю Украину, но это заставило меня подумать о том, а что, собственно, мне дала Украина?
Всё, что я имею, я имею вопреки, а не благодаря. Что мне защищать? Продолжение коррупции, разгильдяйства и пофигительства абсолютного большинства граждан? Зашорености абсолютного большинства этих граждан, которые считают, что имеют право говорить мне, что я - не такой мужчина, которым должен быть в их больном воображении? Этих граждан эта жизнь устраивает. Пусть они за неё и воюют.
Я говорил с этим парнем, и у меня складывалось впечатление, что мне зачитывают приговор Украине. Украине, как государству, в котором молодые люди не хотят жить. Но тут же и диссонанс возникает - те, кто в Украине хотят жить, воевать за неё не хотят, а хотят, чтобы за них это делали другие, через насилие.
Но мне интересно что Вы вкладываете в понятие «патриотизм» и за что Вы готовы идти на какой-то фронт. У меня нет причин идти на фронт. Нет чего-то, что я не могу заменить, кроме семьи и кошки, но они - со мной. Вот, этот 23-летний парень «патриотизм» откуда должен взять? С паспорта?
ИЧСХ, громче всех кричат "из Украины не выпускают" именно те, кто сам выехал за границу
АндрейМ написав: и вчера в баре в гостинице познакомился с барменом, который оказался из Украины. Ему - 23. Уехал ещё до войны. Сначала в Польшу, а потом в Канаду. Мы очень долго проболтали, и я спросил его скучает ли он по Украине. Он мне ответил, что никаких хороших ассоциаций с Украиной у него нет. Ничего ему эта страна не дала.
ИЧСХ, громче всех кричат "из Украины не выпускают" именно те, кто сам выехал за границу
АндрейМ написав: и вчера в баре в гостинице познакомился с барменом, который оказался из Украины. Ему - 23. Уехал ещё до войны. Сначала в Польшу, а потом в Канаду. Мы очень долго проболтали, и я спросил его скучает ли он по Украине. Он мне ответил, что никаких хороших ассоциаций с Украиной у него нет. Ничего ему эта страна не дала.
АндрейМ написав: и вчера в баре в гостинице познакомился с барменом, который оказался из Украины. Ему - 23. Уехал ещё до войны. Сначала в Польшу, а потом в Канаду. Мы очень долго проболтали, и я спросил его скучает ли он по Украине. Он мне ответил, что никаких хороших ассоциаций с Украиной у него нет. Ничего ему эта страна не дала.
А ему в Украине запрещали барменом работать ? )
Его в 25ть могли мордой в пол и в посадку
До войны этого не было и он об этом даже не думал.
whois2010 написав:... бо в Україні такого бути не може. Спілкувався з комбатом бригади ТРО, він розповів таку брехню: була собі людина-рпідприємець, ФОП. Його контора виробляла засоби РЕБ для ЗСУ. Не знаю, як вони їх реалізовували - за волонтерські кошти, за свої, за пожертви, чим платив зарплатню і купував комплектуючі і обладнання. ФОПам не дають статус підпр-ва критич.інфрастуктури, їх не існує в цьому сенсі для держави. Це преамбула. Власника контори викрадає наряд ТЦК. Далі розмова з верховними людоловами (приблизне цитування): - Шановні, у мене обладнання і комплектуючих на мільйони закуплено, працівники, замовлення... - І шо? Будеш тепер тут у нас робити той самий РЕБ. - Ви надасте матеріальну базу, обладнання, інструмент, паяльні станції? - Так у тебе ж все є -.....?о - Нам п... Будеш багато балакати, то від нас поїдеш у 57-му на м'ясо. До речі, у тебе ж там були працівники? Дай їхні адреси, ми вас тут усіх зберемо в одному місці.
От так запросто "на Марсі" з корисної (для ЗСУ в цілому) людини ти перетворюєшся на раба і починаєш працювати на збагачення людей у погонах. Добре, що це не в нас таке. Лише два вороги: росія та влада України.
викрадає, людолови, раби- таке лише підар міг написати.
докажи что ты не пидар Давай не заблюренное фото ебла в военнике и фото очка в хорошем разрешении и мы это определим
Дюрі-бачі написав:Щось я не можу знайти жодну розвинену країну де б давали житло за народження дітей... Трохи намагався Сінгапур, Корея і москалі, але там суми смішні в порівнянні із вартістю житла
Сам придумав-сам спростував 1 Це в якій багатій чи бідній країні за народження дають квартиру? 2 Де я писав що дають чи повинні давати чи взагалі про квартиру згадував.
Для тих кому всі винні. Квартира це актив, який може генерувати СЕРЕДНЮ зарплату по регіону на протязі сотень років (при незначних, менше 10% від оренди вкладень в ремонт) Тобто квартира по потенційному створенному нею ВВП= 10-30 середньостатистичних працівників( які працюють 30 років і як мінімум створене за 27 років споживають при праці) тобто сама заявка що за народження треба давати 10-20 рабів(еквівалент квартири в економічному сенсі) які будуть на цю дитину працювати - є мудачною.
что за бред ты пишешь? Ты в 7-10 классах с математикой не дружил и поэтому пришлось с кулинарного технаря песдовать в непоебимую савецкую армию? Для начала найди на территории Украины дом, который можно без капремонта эксплуатировать хоть 150лет, про сотни промолчим. Первые сталинки с ЖБ перекрытиями пошли в 52-53годах. И не все из них ещё полностью живы и не нуждаются в скором ремонте.
Ти все читаєш чи вібірково? Прочитай виділене для таких як ти і перемнож скільки то буде якщо 50 років вкладати в ремонт по 10% від оренди...- буде більше вартості каппремонту? Так що хочеш показати розум - показуй його таким самим як і сам.