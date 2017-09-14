Додано: Вів 01 лип, 2025 19:48

detroytred написав: budivelnik написав: Тому просрати-це просто

Створити -це проблематично

Тому бідних в десять разів більше ніж багатих...

Бо повіривши різним ладам/воєнпенсам - проста людина чекає поки для неї створять умови , а лади з воєнпенсами прожирають все що можна поки прості чекають...

От і виходить Тому просрати-це простоСтворити -це проблематичноТому бідних в десять разів більше ніж багатих...Бо повіривши різним ладам/воєнпенсам - проста людина чекає поки для неї створять умови , а лади з воєнпенсами прожирають все що можна поки прості чекають...От і виходить От і виходить, що підприємець не розуміє навіть абетки.

Ти богатим-то став саме за рахунок бідних. Свою горілку ти продаєш не богатим, а саме бідним. І саме за прибуток!!!!, який ти отримуєш з них, збагачуєшся.

Працював би з прибутком 0% - тобто саме з метою забезпечення населення товарами-послугами. Але капіталець прирощуєш.

Тому богатих було і буде завжди в рази більше, ніж бідних.

Також тому богаті країни апріорі не можуть бути богатими... без бідних країн.

Піраміда. Банальна піраміда збагачення.

Прості люди слухають ладів-воєнпенсів тільки в твоїх єралашиках на цих сторінках.

Ти знов брешеш і будуєш на брехні.

Прості люди слухають можновладців, ЛОМів та інших активістів.

І тікають в гастарбайтери, корупціонери і т.д.

НІХТО НІЧОГО НЕ ЧЕКАЄ.

Окрім тебе)) - чекаючого, коли "кожен підійде до дзеркала". От і виходить, що підприємець не розуміє навіть абетки.Ти богатим-то став саме за рахунок бідних. Свою горілку ти продаєш не богатим, а саме бідним. І саме за прибуток!!!!, який ти отримуєш з них, збагачуєшся.Працював би з прибутком 0% - тобто саме з метою забезпечення населення товарами-послугами. Але капіталець прирощуєш.Також тому богаті країни апріорі не можуть бути богатими... без бідних країн.Піраміда. Банальна піраміда збагачення.Прості люди слухають ладів-воєнпенсів тільки в твоїх єралашиках на цих сторінках.Ти знов брешеш і будуєш на брехні.Прості люди слухають можновладців, ЛОМів та інших активістів.І тікають в гастарбайтери, корупціонери і т.д.НІХТО НІЧОГО НЕ ЧЕКАЄ.Окрім тебе)) - чекаючого, коли "кожен підійде до дзеркала".

1 У виділенному в тебе просто описка чи ти дійсно так вважаєш?2 Ти тому і воєнпенс(прожектер) що нічого в економіці не створив, а тому для тебе ВСЕ економікаі коли я пробую пояснити що..Для тих в кого- умови вже створені щоб вони могли підняти свої доходиДля тих в кого- умови створені щоб вони могли не змінювати свій стиль праціДля тих в кого- якраз і потрібні додаткові умови по збереженню ними створенного.Так як на цих сторінкахє 70% тих в кого дохід менше ніж середня по Україіі 25% тих в кого дохід вище ніж середній але нижче ніж 3*середнійТо для цих 95% КОРИСНО те що пишу я....А коли воєнпенс в протертому тріко розповідає 5% найбагатших як і що їм треба було поміняти в своєму житті - це нічого крім усмішки і твердого переконання що один потенційний мешканець психлікарні затримався на свободі - не викликає.Для іншихЗверніть увагу що рекомендує місцевий форумний паяц від економіки...Треба віддати прибуток багатих, бо якщо не віддати то багатим нічого виготовляти бо бідним не можуть купити... тому прибутковість багатих падає...В одному реченні парочка взаємознищуючих тверджень.ОтжеПрибуток =сума продажу мінус вартість створення....Якщо багатий віддасть вже створене... то це ВІДРАЗУ зменшить його прибутокАле бідний , який просто так отримав те що йому треба, отримане спожив і що? звідки додатковий попит?З таким самим успіхом багатий може спалити врожай чи втопити трактор( це коли він дурень)А розумний - просто НЕ ВИПУСТИТЬ ТРАКТОР чим зекономить для себе ВАРТІСТЬ СТВОРЕННЯ трактора.Точно так само , багаті країни ДОТУЮТЬ своїх фермерів щоб вони НЕ ВИПУСКАЛИ більше ніж потрібно для своєї харчової безпеки.І за рахунок того що ДОТУЄТЬСЯ не випуск - ПРИБУТОК у фермерів сталий або знижується і цим зменшується розмір дотацій в часі.( менше працівників-менше дотацій)Саме це і приводить до того , що людина яка втратила роботу ШУКАЄ ефективні галузі де б вона змогла заробити...ЛЮДИНА ШУКАЄ - а не МОЖНОВЛАДЦІ СТВОРЮЮТЬ...бо можновладці - копіпастери того що вже створили підприємці..Тому, якщо Є НІША - то підприємці в неї залізуть швидше і розвинуть її ефективніше ніж сотня можновладців/бюрократів.