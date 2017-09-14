budivelnik написав:В гуглі забанили?ЛАД написав:Очень много лишних слов.budivelnik написав:Народжуваність падає в розвинутих країна, при тому що там медпідтримка і фінансова підтримка-найвищі...
Народжуваність росте в бідних країнах і не тому що будівельнику якийсь совок присвоює звання націонал-фашиста- а тому що чим більше дітей...тим вищі шанси вижити дорослим( вмирають слабкі, виживають сильніші, але деколи використовуючи надлишкову кількість дітей (ті самі цигани)-можна непогано прожити.
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Где растёт рождаемость?
Примеры?Можна звичайно роздути щоки і з розумним виглядом заявити щоОгляд від ШІ
Найвища народжуваність спостерігається в країнах Африки та Азії. Зокрема, Нігер, Малаві, Ангола, Сомалі, Малі та Афганістан мають високі показники народжуваності. Серед європейських країн Албанія, Ісландія та Північна Македонія мають порівняно вищу народжуваність. На американському континенті Гватемала та Нікарагуа також демонструють вищі показники.
Ось список країн з високим рівнем народжуваності:
Нігер, Малаві, Ангола, Сомалі, Малі, Афганістан, Албанія, Ісландія, Північна Македонія, Гватемала, Нікарагуа.
ріст народжуваності і висока народжуваність -це різні параметри...
Але це зауваження важить менше ніж потреба у використанні мови агресора на цих сторінках.
Так хто з них буде рятувати демографію неньки?