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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14303143041430514306>
Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 08:54

  Успіх написав:Літо прийшло і...

То що скажете, панове?

Що Віталік третій рік поспіль правий :lol: :lol:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 09:03

  Успіх написав:Літо прийшло і...
https://t.me/voynareal/117541
То що скажете, панове?

це ті самі покращені переговорні позиції про які волали незламники весь 2024-й рік
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 09:06

  Успіх написав:Літо прийшло і...
https://t.me/voynareal/117541

То що скажете, панове?
доведеться європейцям доставати бабло з тумбочки. Мабуть це тому і Макрон почав знов міротворити :)
d44
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 09:08

  Успіх написав:Літо прийшло і...
https://t.me/voynareal/117541

То що скажете, панове?


Тут ключове - причина.
Якщо "інтереси США" полягають в тиску на владу для зміни нею рішень, то запас є, а потім возобновлять.
Якщо інтереси інші, наприклад, економія для себе чи для когось, то ситуація складна.

Зарано для висновків.
В сьогоднішній адміністрації сім п'ятниць на тиждень. Ще десять разів можуть змінити рішення.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 09:11

  budivelnik написав:
  flyman написав:Так хто з них буде рятувати демографію неньки?
1 А з чого ти вимрішив що нас потрібно рятувати?
З чужих фантазій?
2 От ти - як рятуєш демографію і наповнюєш пенсійний для сьогоднішніх пенсіонерів?
І що зміниться якщо ти і тобі подібні зменшать свою кількість в Україні нехай навіть до нуля?

Уточніть наскільки наповнення пенс.фонду "наближає перемогу"? Трохи цинічно але якщо турбопатріоти готові пожертвувати пару мільйонами чоловіків (закривши їх в клітці в очікуванні черги на довічний окоп) то чому вони ж не готові пожертвувати пенсіонерами.
А стосовно демографії - ви у флер з smt спитали скількох патріотів вони народили з 2022? може то більш до них (разом з ОляUA) питання "рятувати демографію"
  budivelnik написав: І що зміниться якщо ти і тобі подібні зменшать свою кількість в Україні нехай навіть до нуля?
так випустіть в загниваючий захід на голодну смерть)) По вашій логіці Україні з цього тільки краще
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 09:14

  Hotab написав:«Комбрижки», «на смерть посилають, а самі»..

это именно то редчайшее исключение - которое только подтверждает правило...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 09:19

Постійна рубрика в Шпігєль «рєдчайшеє ісключєніє»

  _hunter написав:
  Hotab написав:«Комбрижки», «на смерть посилають, а самі»..

это именно то редчайшее исключение - которое только подтверждает правило...




За спостереженнями OSINT-аналітиків (наприклад, DeepState, GeoConfirmed, Tatarigami), до 10 випадків можна вважати підтвердженими або ймовірними ударами по бригадних штабах, зокрема:
• По 24-й, 28-й, 79-й, 81-й бригадах (можливо)
• Деякі удари в тилових містах, де зазвичай можуть розташовуватись штаби: Краматорськ, Дружківка, Павлоград, Миколаїв, Часів Яр

Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 09:34

  Hotab написав:
  _hunter написав:
  Hotab написав:«Комбрижки», «на смерть посилають, а самі»..

это именно то редчайшее исключение - которое только подтверждает правило...


За спостереженнями OSINT-аналітиків (наприклад, DeepState, GeoConfirmed, Tatarigami), до 10 випадків можна вважати підтвердженими або ймовірними ударами по бригадних штабах, ...

АЖ 10! Т.е. примерно столько же, сколько обычный "посылаемый" получает за день?
- то, кстати, цифра "итого"? - за все три года? 🤔
И да - окопы в штабах генералы же тоже себе сами копают? (картинка с Падме)

Отдельно доставляет построение фразы - "генерал и остальные парни"...
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 10:04

  _hunter написав:АЖ 10! Т.е. примерно столько же, сколько обычный "посылаемый" получает за день?
- то, кстати, цифра "итого"? - за все три года? 🤔
И да - окопы в штабах генералы же тоже себе сами копают? (картинка с Падме)

Отдельно доставляет построение фразы - "генерал и остальные парни"...

хотаб натякає, що хунтер не дивлячись на нетойвос може податися на відкриту вакансію
Востаннє редагувалось flyman в Сер 02 лип, 2025 10:11, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 10:06

То замовляють вороги такі постановочні ролики?))
https://youtu.be/C9tOaYAnaQ0?si=QZyCya7q6p7uZdJ1
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  #<1 ... 14303143041430514306>
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