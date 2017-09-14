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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14303143041430514306
Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 10:07

flyman
Хунтер працює в міжнародному військовому співробітництві, наближає перемогу разом з Шольцом .
Будьмо баварського!
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 10:15

  Hotab написав:flyman
Хунтер працює в міжнародному військовому співробітництві, наближає перемогу разом з Шольцом .
Будьмо баварського!

Про ракеты! Про ракеты забыл! - они же регулярно в ЕС залетают! Такая угроза - а у нас тут даже окопов нет :(
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 10:24

_hunter

Такая угроза - а у нас тут даже окопов нет


Ну так 500 ойро ж за ризики!
Hotab
 
Повідомлень: 15573
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Подякували: 2420 раз.
 
Профіль
 
3
3
2
  #<1 ... 14303143041430514306
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