Додано: Сер 02 лип, 2025 13:43

Schmit написав: stm написав: Letusrock написав: цікавий серіал, тільки забагато глядачів гинуть, а двері кінозалу зачинені наглухо цікавий серіал, тільки забагато глядачів гинуть, а двері кінозалу зачинені наглухо

Наразі диванних патріотів більше ніж диванних капітулянтів. І вони важливіше електорально. Капітулюйте краще, що можу сказати ) Наразі диванних патріотів більше ніж диванних капітулянтів. І вони важливіше електорально. Капітулюйте краще, що можу сказати )

США припинили поставки обіцяних Україні боєприпасів і ракет

Що ж, настає час диванним патріотам, які агресивно виступили проти ініціативи миру Трампа, підняти сраки з диванів і з кулєбовськими лопатами здобувати ту перемогу, в яку вони вірять. Але думаю, вони піднімуть хай, щоб за них це зробив хтось інший, бо вони такі корисні в тилу, так багато задонатили різним гусаковим... Що ж, настає час диванним патріотам, які агресивно виступили проти ініціативи миру Трампа, підняти сраки з диванів і з кулєбовськими лопатами здобувати ту перемогу, в яку вони вірять. Але думаю, вони піднімуть хай, щоб за них це зробив хтось інший, бо вони такі корисні в тилу, так багато задонатили різним гусаковим...

Я вже сказала, що у Криму за мене це гарно зробив хтось інший. Наразі я не у війську тому роблю свій вибір не їхати світ за очі, а взяти новий кредит на розвиток бізнесу, що має принести мені більше клієнтів, державі більше ПДВ і податків. Мінус я не експорт, то лише у грн. Якщо клієнтів буде ще на 20% більше мені будуть потрібні більше робітників за зп. Так все це з дивану.Мій ризик у воюючий країні.ЛАД піде гуляти з онуками, що збереже ментальне здоров'я його дочці. Вона збереже свою здатність к продуктивності. Онуки будуть мати зв'язок поколінь.Колаборація.Детройт наново напише що всі роблять цирк. Він дуже важлива фігура у своїх очах. Матриця у дії. )Летусрок зі всіма можливостями закордонного працівника так і не отримає від роботодавця/ів жодної допомоги на виїзд і буде переживати за сусідів без змоги домогти їм, навіть тима грошима на прилад нічного бачення. Це його вклад і його цінність для роботодавця.