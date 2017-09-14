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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1430714308143091431014311>
Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 13:27

⚡️КНДР направить до 30 000 військових для допомоги рф проти України, — CNN посилається на українську розвідку

https://edition.cnn.com/2025/07/02/euro ... e-intl-cmd
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 13:29

  stm написав:
  Letusrock написав:цікавий серіал, тільки забагато глядачів гинуть, а двері кінозалу зачинені наглухо

Наразі диванних патріотів більше ніж диванних капітулянтів. І вони важливіше електорально. Капітулюйте краще, що можу сказати )

США припинили поставки обіцяних Україні боєприпасів і ракет
Що ж, настає час диванним патріотам, які агресивно виступили проти ініціативи миру Трампа, підняти сраки з диванів і з кулєбовськими лопатами здобувати ту перемогу, в яку вони вірять. Але думаю, вони піднімуть хай, щоб за них це зробив хтось інший, бо вони такі корисні в тилу, так багато задонатили різним гусаковим...
Востаннє редагувалось Schmit в Сер 02 лип, 2025 13:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 13:43

  Schmit написав:
  stm написав:
  Letusrock написав:цікавий серіал, тільки забагато глядачів гинуть, а двері кінозалу зачинені наглухо

Наразі диванних патріотів більше ніж диванних капітулянтів. І вони важливіше електорально. Капітулюйте краще, що можу сказати )

США припинили поставки обіцяних Україні боєприпасів і ракет
Що ж, настає час диванним патріотам, які агресивно виступили проти ініціативи миру Трампа, підняти сраки з диванів і з кулєбовськими лопатами здобувати ту перемогу, в яку вони вірять. Але думаю, вони піднімуть хай, щоб за них це зробив хтось інший, бо вони такі корисні в тилу, так багато задонатили різним гусаковим...

Я вже сказала, що у Криму за мене це гарно зробив хтось інший. Наразі я не у війську тому роблю свій вибір не їхати світ за очі, а взяти новий кредит на розвиток бізнесу, що має принести мені більше клієнтів, державі більше ПДВ і податків. Мінус я не експорт, то лише у грн. Якщо клієнтів буде ще на 20% більше мені будуть потрібні більше робітників за зп. Так все це з дивану.
Мій ризик у воюючий країні.
ЛАД піде гуляти з онуками, що збереже ментальне здоров'я його дочці. Вона збереже свою здатність к продуктивності. Онуки будуть мати зв'язок поколінь.
Колаборація.
Детройт наново напише що всі роблять цирк. Він дуже важлива фігура у своїх очах. Матриця у дії. )
Летусрок зі всіма можливостями закордонного працівника так і не отримає від роботодавця/ів жодної допомоги на виїзд і буде переживати за сусідів без змоги домогти їм, навіть тима грошима на прилад нічного бачення. Це його вклад і його цінність для роботодавця.
stm
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 13:52

  Schmit написав:............
США припинили поставки обіцяних Україні боєприпасів і ракет
Що ж, настає час диванним патріотам, які агресивно виступили проти ініціативи миру Трампа, підняти сраки з диванів і з кулєбовськими лопатами здобувати ту перемогу, в яку вони вірять. Але думаю, вони піднімуть хай, щоб за них це зробив хтось інший, бо вони такі корисні в тилу, так багато задонатили різним гусаковим...
Це ви про себе?
Чи ви вже теж пишете з-за кордону?
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 14:00

  stm написав:......
ЛАД піде гуляти з онуками, що збереже ментальне здоров'я його дочці. Вона збереже свою здатність к продуктивності. ....

Ой, вряд ли. Она-то и второго родила почти случайно. :)
В смысле "продуктивности" это разве что вы за меня пойдёте замуж и у меня что-то получится. :)
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 14:06

  Letusrock написав:
  stm написав:Це ціна американців. Наразі долар втрачає, вони втрачають. Навіть якщо в Юті це побачать не одразу. Але з трампом адекватні будуть співпрацювати грошима мінімально.

а нам то що з того? чи чекаємо чергову сакральну дату - кінець 2028, в надії на нового бормотуна про "підтримку скільки потрібно"

тоже всегда удивляла эта логика - "зато у партнера корова сдохла"...
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 14:18

Здесь, вроде, не писали:
В результате атаки беспилотников на предприятие в Ижевске погибли три человека, заявил глава Удмуртии Александр Бречалов. Более 30 человек получили ранения. Источник Украинской службы Би-би-си в СБУ сообщил, что украинские дроны ударили по заводу «Купол», который производит ЗРК «Тор» и «Оса».

«На данный момент госпитализированы 35 человек, 10 из них находятся в тяжелом состоянии», — написал Бречалов в своем телеграм-канале.
......
Расстояние до цели — более 1300 км, подчеркнул источник. По его словам, «зафиксировано по меньшей мере два попадания дронов СБУ по корпусам завода, после чего начался пожар». ......Собеседник Украинской службы Би-би-си также отметил, что атакованное предприятие выполняет заказ Минобороны России и специализируется на изготовлении зенитно-ракетных комплексов «Тор» и «Оса», а также якобы является разработчиком ударных беспилотников «Гарпия».
.... 1-2 июля в Ижевске будут отменены все массовые мероприятия.
https://www.bbc.com/russian/articles/cvg88vj9mjeo
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 14:28

  Letusrock написав:свіжа порція новин з форпосту свободи, гідності та демократії
Верховна Рада розглядає законопроєкт № 13423, що пропонує виключити кримінальну відповідальність за злочини під час виконання оборонних контрактів...
Документ також передбачає дію такого режиму не лише під час воєнного стану, а ще протягом трьох років після його завершення. Окремо прописано можливість застосування "амністії" заднім числом – навіть якщо правопорушення було вчинено до включення підприємства до Переліку, але під час воєнного стану.
Антикорупційні органи, зокрема НАБУ та САП, втратять можливість незалежно розслідувати такі справи


Хлопці вже "злітають з котушок" від своєї могутності і безкарності.
Це що, ст.58 Конституції, тільки навпаки? :roll:
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 14:44

  stm написав:Детройт наново напише що всі роблять цирк. Він дуже важлива фігура у своїх очах. Матриця у дії. )

Не треба, як завжди, ля-ля. Демагогічно узагальнювати.
Ні про які "всі" я не писав, а на конкретні дії циркові.
Стосовно ж важливості у своїх очах - вам-то яка різниця, що я про себе вважаю? Воно вас та і будь-кого іншого жодним чином не торкається. Тим паче, що свою важливість я вам не доводжу.
Головне, що я не пишу-вважаю про вас голослівно та безпідставно, як ви. І коли пишу, то в якості алаверди.
Бо інакше ви і Ко овсім знахабнієте. Треба опускати в реальність.
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Повідомлення Додано: Сер 02 лип, 2025 15:01

  ЛАД написав:
  Schmit написав:............
США припинили поставки обіцяних Україні боєприпасів і ракет
Що ж, настає час диванним патріотам, які агресивно виступили проти ініціативи миру Трампа, підняти сраки з диванів і з кулєбовськими лопатами здобувати ту перемогу, в яку вони вірять. Але думаю, вони піднімуть хай, щоб за них це зробив хтось інший, бо вони такі корисні в тилу, так багато задонатили різним гусаковим...
Це ви про себе?
Чи ви вже теж пишете з-за кордону?

Ні, я про тих, які підтримуваль виходки Зе у Білому домі, а потім агресивно виступили проти мирних ініціатив Трампа.
Будьте уважні.
Востаннє редагувалось Schmit в Сер 02 лип, 2025 15:07, всього редагувалось 1 раз.
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