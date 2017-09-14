Додано: Сер 02 лип, 2025 16:19

detroytred написав: От саме тупо за принципом "роби, як я", незважаючи на те, що всі люди різні і вільні у виборі, співали й комуняки.

І примушували. От саме тупо за принципом "роби, як я", незважаючи на те, що всі люди різні і вільні у виборі, співали й комуняки.І примушували.

Де-Біл..1 Ти різницю міжПРИМУШУВАЛИМожеш робити а можеш не робитиВ стані УСВІДОМИТИ?2 Як думаєшПримусили правильні можновладці українських селян віддати зерно заради кращого процвітання совка..і що ?Це дуже покращило життя померлих з голоду?3 Чи усвідомлюєшСовок настільки засрав мозок населенню( а ти і тобі подібні і далі пробують засиоати) , що населення НЕ ВІРИТЬ у власні сили.А зневіра створює потребу в пошуках того сильного який зробить , а сильний це еквівалент членін/сралін.Це ти хоч розумієш?Тому сотні таких як я пробували досягнути успіху.Досягнули десятки... але навіть ті кілька десятків які НЕ ДОСЯГНУЛИ - не вважають себе обдуреними , а стали тим когоНародна Мудрість ТМ (с)За одного битого -двох не битих дають..І саме в сімях цих БИТИХ і виростуть ті хто зможе врахувати помилки батьків і досягнути в подальшому успіхуА які помилки в ждунів?які в ждунів досягнення?То що краще, щоб такі як я сповідувати твою теорію ждунізму і сьогодні в україні було не5% успішних30% тих хто старається досягнути успіху65% розчарованихА 100% розчарованихТи хоч це в свою макітру хоч раз закидав?Ти що всі досягнення в ЗСУ отримав через примус і муштручи деколи бувало що показував на успішного курсанта і закликав інших йти його шляхомХоч це то не заперечуй.