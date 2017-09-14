|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Сер 02 лип, 2025 23:11
stm написав: Schmit написав:
Ні надр, ні зброї.
Потужно.
Ні 7 чітких пунктів, але ж у нас є Schmit. Прорвемося. Я в вас вірю.
І куди ж ви прориватись зібрались, коли все просрано?
-
Schmit
-
-
- Повідомлень: 5080
- З нами з: 08.09.09
- Подякував: 82 раз.
- Подякували: 278 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 02 лип, 2025 23:18
Schmit написав: stm написав: Schmit написав:
Ні надр, ні зброї.
Потужно.
Ні 7 чітких пунктів, але ж у нас є Schmit. Прорвемося. Я в вас вірю.
І куди ж ви прориватись зібрались, коли все просрано?
на італійські пляжі
-
Letusrock
-
-
- Повідомлень: 2500
- З нами з: 03.05.22
- Подякував: 16 раз.
- Подякували: 14 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 02 лип, 2025 23:25
Schmit написав: stm написав: Schmit написав:
Ні надр, ні зброї.
Потужно.
Ні 7 чітких пунктів, але ж у нас є Schmit. Прорвемося. Я в вас вірю.
І куди ж ви прориватись зібрались, коли все просрано?
Ну ви ж не Франт, хоча може син Франта... ) " Бидлоеліта все просрала, нікому не потрібні фізики і хімики", вам у дитинстві батько не читав такі слова кожен день турботливо перед сном? Тоді лише можна зрозуміти чому 7 чітких пунктів вже 3 місяц ніяк...
-
stm
-
-
- Повідомлень: 5878
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 680 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 02 лип, 2025 23:42
Letusrock написав:
на італійські пляжі
Навіщо туди прориватись? Вони не закриті.
А можна про няню з дит.садочка. Вона прям спакувала валізу, взяла дитину ще 10 років тому, і у Чехію без 90/180 це в 2017 лише, і без робочої візи. І що трапилося за 10 років? Одразу розбагатіла купила житло за 5000€/квадрат у Празі? На фірму міжнародну з бакалавром взяли?
-
stm
-
-
- Повідомлень: 5878
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 680 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Сер 02 лип, 2025 23:46
stm написав: Schmit написав: stm написав:
Ні 7 чітких пунктів, але ж у нас є Schmit. Прорвемося. Я в вас вірю.
І куди ж ви прориватись зібрались, коли все просрано?
Ну ви ж не Франт, хоча може син Франта... ) " Бидлоеліта все просрала, нікому не потрібні фізики і хімики", вам у дитинстві батько не читав такі слова кожен день турботливо перед сном? Тоді лише можна зрозуміти чому 7 чітких пунктів вже 3 місяц ніяк...
не все, Змієві Вали в доказ
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 39968
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1603 раз.
- Подякували: 2842 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|34
|103812
|
|
|1493
|282405
|
|
|6076
|942044
|
|