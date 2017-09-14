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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 03 лип, 2025 10:57
_hunter написав:
В Сухопутних військах повідомили, що внаслідок влучання поблизу Полтавського обласного ТЦК та СП виникла пожежа на території приватного житлового будинку.
«На жаль, є загиблі та поранені, зокрема, з числа цивільних», — йдеться в повідомленні.
почему стратегический объект до сих пор размещен вплотную к гражданской застройке???
Щоб знайти такий об'єкт і знищити було важко. У оркостані у трц збирають шахеди. У цивільних аеропортах теж військові. Потім ми чуємо "а нас то за что?!"
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Додано: Чет 03 лип, 2025 11:09
stm написав:
Щоб знайти такий об'єкт і знищити було важко.
Их не надо искать.
Адреса тцк есть в открытом доступе.
Многие из них находятся в тех же зданиях, что и при союзе. Адреса указаны на миллионах повесток. И иначе они работать не смогут.
Почему они до сих пор все не уничтожены, Я не понимаю.
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Сибарит
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Додано: Чет 03 лип, 2025 11:17
Сибарит написав: stm написав:
Щоб знайти такий об'єкт і знищити було важко.
Их не надо искать.
Адреса тцк есть в открытом доступе.
Многие из них находятся в тех же зданиях, что и при союзе. Адреса указаны на миллионах повесток. И иначе они работать не смогут.
Почему они до сих пор все не уничтожены, Я не понимаю.
Це ТЦК?! Зрозуміло... Так, ТЦК це об'єкти всередині цивільної інфраструктури, як і повинно бути. Хантер же казав про об'єкт, і це цікаво, тому що у нього дані чіткі, орківські, але чіткі. Вони цілились у щось інше, я в цьому впевнена. Але воно близько до ТЦК.
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stm
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