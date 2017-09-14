Додано: Чет 03 лип, 2025 12:21

detroytred написав: Що саме самі чиновники, можновладці в США, Польщі і т.д. напружувались і піддавали своє крісло небезбеці, щоб розбити "Стандарт Ойл", лізли в регулювання вільного ринку по лісапеду Кейнса, проводили реформи Бальцеровича і отримували палаючі чучела кози під вікнами; як Куань засуджували близьких (за що могли отримати у відповідь). Що саме самі чиновники, можновладці в США, Польщі і т.д. напружувались і піддавали своє крісло небезбеці, щоб розбити "Стандарт Ойл", лізли в регулювання вільного ринку по лісапеду Кейнса, проводили реформи Бальцеровича і отримували палаючі чучела кози під вікнами; як Куань засуджували близьких (за що могли отримати у відповідь).

А я тобі сто разів відповідавЧиновники в США чи Польщі - мали підтримку , ба більше - зобовязання від свого населення це робитиІ спирались в своїх діях на ОСНОВНУ масу населенняВ той час коли в Україні не змогли в 2008 році заявити про вступ в НАТО бо більшість населення- було проти...Пройшло 15 років і що? так педераційники напали , але так НАТО не обіцяє навіть Європу прикривати , але якщо буде опитування то більшість за вступ в НАТО.Тому ще раз для теоретико-фантазерів...Є одиниці які згодні спалити своє життя за свої ідеїАле якщо ідеї цих одиниць не підтримуються більшістю активного населення- то ці ідеї можуть бути зреалізовані тільки через ломку суспільства з частвоким винищенням еліти у всіх галузях.Я ж тобі показавЗа 30 років УкраїниСовків стало менше на ______50% (еволюційний процес)Капіталістів стало більше на 5% (революційний процес)Тобто тих хто ДЛЯ СЕБЕ погодився НАД СОБОЮ і своєю сімєю провести ломку совкових стереотипів - в 10 разів менше ніж тих кому ці стереотипи потихеньку ломає природа.Саме тому ти і не в стані вкурити , що кожанка і маузер це цікаво в 1950 , і дуже ризиковано в 1937...Тобто ті активні 5% які ризикнули - мали мотивацію підняти свій рівень і точно розуміли , що підняти рівень в Державі загалом при такій наявності совкозалежних - вони не зможутьСаме оцей ВЛАСНИЙ вибір що робити відрізняє капіталізм від совкізму..в совку все підчинено ідеї совкав капіталізмі- ідеї збагачення(на первинних етапах по яким нам ще десятки років йти)Тому той хто має право вибору.. той вибере ту галузь в якій досягнення успіху є більш реальним і менш затратним.А ти що пропонуєшЩоб людина яка розумніша від мене ( бо повинна перебудувати Державу а не ларьок )Пішла в можновладці щоб спалити там своє життя так нічого і не добившись?От поясниЧи змінився хоч на міліметр твій світогляд від наших дебатів?А ти ж не самий тупіший серед совків яким всі винні...Тобто розумного совка 15 років спілкування з капіталістом ні на міліметр не зсунули свідомість в сторону капіталізму, але виявляється є такі ГЕНІЇ які могли б це зробити з десятком мільйонів менш розумних совків...Тобто як ідеяце має право на існування так само як і ідеї комунізму чи статті рікардо...А як практична реалізація - то це вже до таких як я, а наш досвід кажеТреба вирішувати спочатку те деа - спочатку вирішувати ті завдання які потребують для вирішення менше ресурсів і дають більшу віддачуб - можна вирішити наявними засобами і ресурсамиІ саме тому влада у чистому вигляді мене не цікавить.В мене відсутні реальні засоби(точно так само як вони відсутні в демократично обраних можновладців), щоб досягнути результатів яких вимагає суспільствоДля того щоб такі як я пішли у владу, треба щоб суспільство ЗМІНИЛО своє бачення..А як воно це буде робити ( через концтабори але швидко , чи через покоління еволюційно) - мене якби не цікавитьЯ за своє життя встиг підняти рівень якості життя своєї родини років на 30 вперед по відношенню до середньостатистичного рівня України.Тобто СВОЄ завдання перед СІМЄЮ я виконавПСДо речі і завдання перед Україною я також виконав... так як підняв рівень життя для всієї України на 5 хвилин.Це все що я міг для неї зробити.Якби кожен зробив так само - то ми б були на 30 років попереду.