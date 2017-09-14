пане Hotab, вітаю з професійним святом! З Днем армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України.
3 липня в Україні відзначається День армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України. Це свято було встановлено з метою вшанування мужності та героїзму воїнів армійської авіації. Отже, 3 липня - це не просто день гелікоптера, а день, коли вшановують військових, які використовують гелікоптери у своїй службі, зокрема в армійській авіації.
пане Hotab, вітаю з професійним святом! З Днем армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України.
3 липня в Україні відзначається День армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України. Це свято було встановлено з метою вшанування мужності та героїзму воїнів армійської авіації. Отже, 3 липня - це не просто день гелікоптера, а день, коли вшановують військових, які використовують гелікоптери у своїй службі, зокрема в армійській авіації.
pesikot написав:Прокололся Андрюша на мелочах. Сперва, столько писал, как его в Украине "заперли", потом оказался в Канаде, потом улетел домой. Если улетел домой, то и прилетел домой )
PS. Ну и куда же, без защитников несчастного Андрюши )
Проблема в этом опусе в том, что я никогда не писал, что меня где-то заперли. Да, я не могу принять или поощрять то, что украинская власть делает с мужским населением Украины. Мне точно так неприятно слышать о «долгах», «ухылянтах» и ощущать себя вещью, собственностью государства, как и многим другим украинским мужчинам.
пане Hotab, вітаю з професійним святом! З Днем армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України.
3 липня в Україні відзначається День армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України. Це свято було встановлено з метою вшанування мужності та героїзму воїнів армійської авіації. Отже, 3 липня - це не просто день гелікоптера, а день, коли вшановують військових, які використовують гелікоптери у своїй службі, зокрема в армійській авіації.
Підтримую !!! )
І я підтримую. З професійним святом, мрія всіх жінок!!! )))
pesikot написав:Прокололся Андрюша на мелочах. Сперва, столько писал, как его в Украине "заперли", потом оказался в Канаде, потом улетел домой. Если улетел домой, то и прилетел домой )
PS. Ну и куда же, без защитников несчастного Андрюши )
Проблема в этом опусе в том, что я никогда не писал, что меня где-то заперли. Да, я не могу принять или поощрять то, что украинская власть делает с мужским населением Украины. Мне точно так неприятно слышать о «долгах», «ухылянтах» и ощущать себя вещью, собственностью государства, как и многим другим украинским мужчинам.
pesikot написав:Прокололся Андрюша на мелочах. Сперва, столько писал, как его в Украине "заперли", потом оказался в Канаде, потом улетел домой. Если улетел домой, то и прилетел домой )
PS. Ну и куда же, без защитников несчастного Андрюши )
Проблема в этом опусе в том, что я никогда не писал, что меня где-то заперли. Да, я не могу принять или поощрять то, что украинская власть делает с мужским населением Украины. Мне точно так неприятно слышать о «долгах», «ухылянтах» и ощущать себя вещью, собственностью государства, как и многим другим украинским мужчинам.
А також бачити наколоті губи у жінок. Це пряме зазіхання на чоловіків вас теж турбує наколіть вже губи і знайдіть і собі чоловіка
pesikot написав:Прокололся Андрюша на мелочах. Сперва, столько писал, как его в Украине "заперли", потом оказался в Канаде, потом улетел домой. Если улетел домой, то и прилетел домой )
PS. Ну и куда же, без защитников несчастного Андрюши )
Проблема в этом опусе в том, что я никогда не писал, что меня где-то заперли. Да, я не могу принять или поощрять то, что украинская власть делает с мужским населением Украины. Мне точно так неприятно слышать о «долгах», «ухылянтах» и ощущать себя вещью, собственностью государства, как и многим другим украинским мужчинам.
А також бачити наколоті губи у жінок. Це пряме зазіхання на чоловіків вас теж турбує наколіть вже губи і знайдіть і собі чоловіка
pesikot написав:Так напишешь куда ты прилетел домой ? )
Нет, это не имеет значения. В моем сообщении о Канаде было важно не место, а содержание беседы с парнем из Украины. К сожалению, то сообщение удалили, но Вы можете продолжать искать какие-то «нестыковки».
Для общей информации - граждане Украины, не обременённые долгами, спокойно летают по миру из соседних с Украиной стран и возвращаются в Украину через эти соседние страны.
pesikot написав:Так напишешь куда ты прилетел домой ? )
Нет, это не имеет значения. В моем сообщении о Канаде было важно не место, а содержание беседы с парнем из Украины. К сожалению, то сообщение удалили, но Вы можете продолжать искать какие-то «нестыковки».
Для общей информации - граждане Украины, не обременённые долгами, спокойно летают по миру из соседних с Украиной стран и возвращаются в Украину через эти соседние страны.
Бетон, я ж кажу людина у темі! Не будь лохом, чоловіка витривалого у ліжку ми повинні зберігти!!!