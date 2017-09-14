detroytred написав:
Так це всоте єралашик, побудований суто на твоїй фантазійній відсеб'ятині начебто треба ЧЕКАТИ підтримки населення = зараз спротив населення реформам захмарний і тому їх управлінці-регулятори-можновладці не зможуть провести.
Є емоційні критерії - наприклад - захмарнй..
Є реалії життя - наприклад ФОПів менше 2 млн осіб.
Можна заявляти що можновладці написали поганий закон і цим стримали створення фопів....
Тоді питання
А чому зараз Гетьманцев пробує погіршити становище ФОПІв з точки зору оподаткування?
Тому пояснюю для теоретика
Правильний Закон - це не той який прописаний в розових слониках..
А той на виконання якого є
а - ресурси
б - підтримка серед тих для кого він написаний.
тому ЗАВЖДИ ПІСЛЯ того як ПРАКТИК щось зробив - вилазить з нірки сотня теоретиків і починає розповідати чому можна було зробити краще..
Але поміть
розповідати про те як ХТОСЬ мав зробити - ти вмієш
А сам зробити ТАК як розповідаєш - не можеш
При чому порівняй з тим же практиком
Я розповідаю як я ЗРОБИВ
Різницю бачиш?
А те що теоретики вважають що можна було швидше/краще/легше...
Можна
Можна навіть комунізм побудувати , членін був на 100% впевнений...
от тільки ні в нього (теонретика) ні в сраліна(практика) не вийшло в довготривалій перспективі перемогти той самий заскорузлий капіталізм.
Тепер для інших
Є правильний алгоритм діяльності.
І цей правильний може бути різним для громадянина і Держави
Для Держави вигідно якнайшвидше догнати США ( як приклад)
Чи це можливо?
Теоретично так
Якщо ЗМУСИТИ два покоління СВОГО населення працювати на перспективу(так як це робив я без зовнішнього примусу) - то реально
От тільки населення яке ПОГОДИТЬСЯ щоб його змушували в таких кількостях немає.
От і все
Теорія- з рахунком 95-5 програла практиці.
Тобто
Людина може програти СВОЇХ 20 років для того щоб його сімя виграла
10 років - дружина
і четверо дітей по 20 років...
Це ефективний алгоритм і дуже зручний для сімї..
Але використати цей алгоритм(змусити голову сімї так робити) навіть сімя не в стані.
Це виключно його рішення.
Тому й пояснюю
Поки кількість совкозалежних(напвіть тих хто себе таким не вважає) не наблизиться до маргінальних цифр в 1-15% , доти можновладці будуть враховувати побажання цих совкозалежних..
А які побажання наприклад у воєнпенса?
якщо відкинути мішуру і надуті щоки там тільки одна
розкуркулити чи то багатих чи то супербагатих на користь бідних і таким чином створити умови для того щоб бідні збагатіли
Це ж його тезаПолегшити умови збагачення для бідних...
А як це можна зробити практично? В кого є які варіанти?
Бо я знаю тільки два які пришвидшать збагачення
адже
Багатий це не той хто багато заробляє і не той хто мало витрачає
Багатий це той хто створює більше ніж витрачає...
Так от Перший спосіб збагатити бідних
- це забрати в багатих ( спосіб вже неодноразово використовувася і завжди приводив в еволюційний тупікДругий спосіб збагатити бідних
це старий як світ
Менше годувати і більше доїти....
І тим хто виживе розподілити порівну все що здоїли з усіх.