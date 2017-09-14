Додано: Чет 03 лип, 2025 20:03

detroytred написав: Так це всоте єралашик, побудований суто на твоїй фантазійній відсеб'ятині начебто треба ЧЕКАТИ підтримки населення = зараз спротив населення реформам захмарний і тому їх управлінці-регулятори-можновладці не зможуть провести. Так це всоте єралашик, побудований суто на твоїй фантазійній відсеб'ятині начебто треба ЧЕКАТИ підтримки населення = зараз спротив населення реформам захмарний і тому їх управлінці-регулятори-можновладці не зможуть провести.

Є емоційні критерії - наприклад - захмарнй..Є реалії життя - наприклад ФОПів менше 2 млн осіб.Можна заявляти що можновладці написали поганий закон і цим стримали створення фопів....Тоді питанняА чому зараз Гетьманцев пробує погіршити становище ФОПІв з точки зору оподаткування?Тому пояснюю для теоретикаПравильний Закон - це не той який прописаний в розових слониках..А той на виконання якого єа - ресурсиб - підтримка серед тих для кого він написаний.тому ЗАВЖДИ ПІСЛЯ того як ПРАКТИК щось зробив - вилазить з нірки сотня теоретиків і починає розповідати чому можна було зробити краще..Але помітьрозповідати про те як ХТОСЬ мав зробити - ти вмієшА сам зробити ТАК як розповідаєш - не можешПри чому порівняй з тим же практикомЯ розповідаю як я ЗРОБИВРізницю бачиш?А те що теоретики вважають що можна було швидше/краще/легше...МожнаМожна навіть комунізм побудувати , членін був на 100% впевнений...от тільки ні в нього (теонретика) ні в сраліна(практика) не вийшло в довготривалій перспективі перемогти той самий заскорузлий капіталізм.Тепер для іншихЄ правильний алгоритм діяльності.І цей правильний може бути різним для громадянина і ДержавиДля Держави вигідно якнайшвидше догнати США ( як приклад)Чи це можливо?Теоретично такЯкщо ЗМУСИТИ два покоління СВОГО населення працювати на перспективу(так як це робив я без зовнішнього примусу) - то реальноОт тільки населення яке ПОГОДИТЬСЯ щоб його змушували в таких кількостях немає.От і всеТеорія- з рахунком 95-5 програла практиці.ТобтоЛюдина може програти СВОЇХ 20 років для того щоб його сімя виграла10 років - дружинаі четверо дітей по 20 років...Це ефективний алгоритм і дуже зручний для сімї..Але використати цей алгоритм(змусити голову сімї так робити) навіть сімя не в стані.Це виключно його рішення.Тому й пояснююПоки кількість совкозалежних(напвіть тих хто себе таким не вважає) не наблизиться до маргінальних цифр в 1-15% , доти можновладці будуть враховувати побажання цих совкозалежних..А які побажання наприклад у воєнпенса?якщо відкинути мішуру і надуті щоки там тільки однарозкуркулити чи то багатих чи то супербагатих на користь бідних і таким чином створити умови для того щоб бідні збагатілиЦе ж його тезаА як це можна зробити практично? В кого є які варіанти?Бо я знаю тільки два які пришвидшать збагаченняаджеБагатий це не той хто багато заробляє і не той хто мало витрачаєБагатий це той хто створює більше ніж витрачає...Так от- це забрати в багатих ( спосіб вже неодноразово використовувася і завжди приводив в еволюційний тупікце старий як світМенше годувати і більше доїти....І тим хто виживе розподілити порівну все що здоїли з усіх.