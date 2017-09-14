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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14325143261432714328>
Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 19:01

  АндрейМ написав:
  stm написав:А також бачити наколоті губи у жінок. Це пряме зазіхання на чоловіків вас теж турбує :lol: наколіть вже губи і знайдіть і собі чоловіка :lol:

Меня больше беспокоит то, что из-за поведения этих свободных сограждан нас начинают не любить, мягко сказать, в соседних странах, что отображается на желании этих соседних стран помогать Украине. Вот, уж точно LOL…

Угу, іноземні чоловіки акі побачать цікаву жінку з України одразу такі, потрібно менше допомогати, а не познайомитись :lol:
stm
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 19:06

  Bobua написав:Але хитродупенки знизили його до менш аніж 5млн... 😒

І навіть ті 5млн не штрафують, не обмежують в правах.

Хай би може вже відкривали кордони? 🤔

Знизили; не штрафують; не обмежують; хай би вже відкривали ----- хто приймає ці всі рішення?

Все у ваших руках, як каже місіонер. Ви не залежите від чужих рішень.
Працювати треба так, щоб не залежати від чужих рішень. Його вам заповіт.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 19:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

я слухаю двох віськово політичних блогерів оглядачів Yigal Levin та ще одного , але вони генерують стільки контента по 2 години в день один та інший нагенерував за два дні 3 годин , я так довго не бігаю і не гуляю щоб 6 годин за два дні прослухати
це вже не кажучи щоб прочитати новини . тобто або забити болт на ті всі новини , або скоротити той час ну до години максимум в день на новини і блогерів і то забагато, бо краще поспілкуватися з дівчиною\ родиною і та далі та й просто послухати музику а не по 3 години трепа і срача на форумі .. пенво залишиться лише один сайт новин і кількість сміних талегарм каналів теж треба зменшувати
https://www.reuters.com/markets/companies/UA.A/charts/
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 19:26

  yama написав:я слухаю двох віськово політичних блогерів оглядачів Yigal Levin та ще одного , але вони генерують стільки контента по 2 години в день один та інший нагенерував за два дні 3 годин , я так довго не бігаю і не гуляю щоб 6 годин за два дні прослухати
це вже не кажучи щоб прочитати новини . тобто або забити болт на ті всі новини , або скоротити той час ну до години максимум в день на новини і блогерів і то забагато, бо краще поспілкуватися з дівчиною\ родиною і та далі та й просто послухати музику а не по 3 години трепа і срача на форумі .. пенво залишиться лише один сайт новин і кількість сміних талегарм каналів теж треба зменшувати
https://www.reuters.com/markets/companies/UA.A/charts/

достатньо Соскіна та БТС
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 19:40

Потужно :lol:
Ми розраховуємо на продовження американської підтримки, бо є позиції, які Європа не може надати, - Президент України
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 19:43

  _hunter написав:Потужно :lol:
Ми розраховуємо на продовження американської підтримки, бо є позиції, які Європа не може надати, - Президент України

І чого я вас вважаю колаборантом, навіть не уявляю :lol:
stm
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 19:45

  _hunter написав:Потужно :lol:
Ми розраховуємо на продовження американської підтримки, бо є позиції, які Європа не може надати, - Президент України

Я тебе и пишу, начинай переживать за свои халявные 500 ойро ..

Скоро перестанут платить эти самые халявные 500 ойро и тебе, пенсионеру, придётся или идти работать в Германии, или возвращаться в Украину )
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 20:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Так це всоте єралашик, побудований суто на твоїй фантазійній відсеб'ятині начебто треба ЧЕКАТИ підтримки населення = зараз спротив населення реформам захмарний і тому їх управлінці-регулятори-можновладці не зможуть провести.
Є емоційні критерії - наприклад - захмарнй..
Є реалії життя - наприклад ФОПів менше 2 млн осіб.
Можна заявляти що можновладці написали поганий закон і цим стримали створення фопів....
Тоді питання
А чому зараз Гетьманцев пробує погіршити становище ФОПІв з точки зору оподаткування?

Тому пояснюю для теоретика
Правильний Закон - це не той який прописаний в розових слониках..
А той на виконання якого є
а - ресурси
б - підтримка серед тих для кого він написаний.

тому ЗАВЖДИ ПІСЛЯ того як ПРАКТИК щось зробив - вилазить з нірки сотня теоретиків і починає розповідати чому можна було зробити краще..
Але поміть
розповідати про те як ХТОСЬ мав зробити - ти вмієш
А сам зробити ТАК як розповідаєш - не можеш
При чому порівняй з тим же практиком
Я розповідаю як я ЗРОБИВ
Різницю бачиш?

А те що теоретики вважають що можна було швидше/краще/легше...
Можна
Можна навіть комунізм побудувати , членін був на 100% впевнений...
от тільки ні в нього (теонретика) ні в сраліна(практика) не вийшло в довготривалій перспективі перемогти той самий заскорузлий капіталізм.

Тепер для інших
Є правильний алгоритм діяльності.
І цей правильний може бути різним для громадянина і Держави
Для Держави вигідно якнайшвидше догнати США ( як приклад)
Чи це можливо?
Теоретично так
Якщо ЗМУСИТИ два покоління СВОГО населення працювати на перспективу(так як це робив я без зовнішнього примусу) - то реально
От тільки населення яке ПОГОДИТЬСЯ щоб його змушували в таких кількостях немає.
От і все
Теорія- з рахунком 95-5 програла практиці.
Тобто
Людина може програти СВОЇХ 20 років для того щоб його сімя виграла
10 років - дружина
і четверо дітей по 20 років...
Це ефективний алгоритм і дуже зручний для сімї..
Але використати цей алгоритм(змусити голову сімї так робити) навіть сімя не в стані.
Це виключно його рішення.

Тому й пояснюю
Поки кількість совкозалежних(напвіть тих хто себе таким не вважає) не наблизиться до маргінальних цифр в 1-15% , доти можновладці будуть враховувати побажання цих совкозалежних..

А які побажання наприклад у воєнпенса?
якщо відкинути мішуру і надуті щоки там тільки одна
розкуркулити чи то багатих чи то супербагатих на користь бідних і таким чином створити умови для того щоб бідні збагатіли
Це ж його теза
Полегшити умови збагачення для бідних...
А як це можна зробити практично? В кого є які варіанти?
Бо я знаю тільки два які пришвидшать збагачення
адже
Багатий це не той хто багато заробляє і не той хто мало витрачає
Багатий це той хто створює більше ніж витрачає...
Так от
Перший спосіб збагатити бідних - це забрати в багатих ( спосіб вже неодноразово використовувася і завжди приводив в еволюційний тупік
Другий спосіб збагатити бідних це старий як світ
Менше годувати і більше доїти....
І тим хто виживе розподілити порівну все що здоїли з усіх.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 20:10

  _hunter написав:
  budivelnik написав:
  _hunter написав:а про "нацию без стариков" будет хотя бы "приблизительно"? Или это "ДЕТАЛІ- які займають 0,001-5%"
Не буде
я там помилився і спеціально чекав коли ж ти відкриєшся і створиш якусь табличку яка б показала цю мою помилку
...
Я вибачаюсь

Табличку? - это же банальная математика на уровне "2÷2 больше/меньше 1" :shock"
(2.1, на самом деле, и может быть "равно" - но то уже такое)

Ну наконец то! А то "budivelnik всегда прав"... :lol:
Я поставив тобі запитання
Що краще
___________працездатних ___платників податків__пенсіонерів___дітей__середній вік
Держава40млн____20 млн_______12 млн_____________13млн________7млн______43 роки
Держава 30млн__15 млн________15 млн_____________11 млн_______4млн______50 років

Давай розраховуй без того що тобі статистики не вистарчає
Просто прийми до уваги що продуктивність праці працюючого однакова що в першому що в другому випадку і становить нехай 6 000 доларів ВВП/рік, і податки що там що там 35%
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 20:23

  Bobua написав:А там нас Трамп приєднає, і...

депортирует
Сибарит
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