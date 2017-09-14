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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14325143261432714328
Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 20:25

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 20:27

  budivelnik написав:
  _hunter написав:
  budivelnik написав:Не буде
я там помилився і спеціально чекав коли ж ти відкриєшся і створиш якусь табличку яка б показала цю мою помилку
...
Я вибачаюсь

Табличку? - это же банальная математика на уровне "2÷2 больше/меньше 1" :shock"
(2.1, на самом деле, и может быть "равно" - но то уже такое)

Ну наконец то! А то "budivelnik всегда прав"... :lol:
Я поставив тобі запитання

лицо - попроще сделай :lol: - чай не в ларьке своем с продавщицами общаешся...
но я ж тебе отвечал уже? - давай еще раз отвечу, если с первого раза не понял: "кто лучше - грузины или армяне?"
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 20:29

Schmit
Знов по помийкам харчуєшься ...

Спробуй, десь поїсти нормальної їжи ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 20:32

Schmit, ви теж з Німеччини нам прівіти шлете? 8)
7 чітких пунктів наразі поповнились ще цікавинкою для мене, а чому так я не скажу, ви не лікар )))
stm
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 20:33

  stm написав:
  АндрейМ написав:
  stm написав:А також бачити наколоті губи у жінок. Це пряме зазіхання на чоловіків вас теж турбує :lol: наколіть вже губи і знайдіть і собі чоловіка :lol:

Меня больше беспокоит то, что из-за поведения этих свободных сограждан нас начинают не любить, мягко сказать, в соседних странах, что отображается на желании этих соседних стран помогать Украине. Вот, уж точно LOL…

Угу, іноземні чоловіки акі побачать цікаву жінку з України одразу такі, потрібно менше допомогати, а не познайомитись :lol:

Никого вы там не интересуете. Уже каждый узбек или пакистанец знает, что за айфон наши женщины готовы двойню родить.
Лично я никогда в жизни не женюсь на украинке. Я не знаю более циничных черствых муляжей.
Одна полька сняла видос, который набрал миллионы просмотров о разнице в менталитете
Бетон
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  #<1 ... 14325143261432714328
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