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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 03 лип, 2025 20:25
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Schmit
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Додано: Чет 03 лип, 2025 20:27
budivelnik написав: _hunter написав: budivelnik написав:
Не буде
я там помилився і спеціально чекав коли ж ти відкриєшся і створиш якусь табличку яка б показала цю мою помилку
...
Я вибачаюсь
Табличку? - это же банальная математика на уровне "2÷2 больше/меньше 1" :shock"
(2.1, на самом деле, и может быть "равно" - но то уже такое)
Ну наконец то! А то "budivelnik всегда прав"...
Я поставив тобі запитання
лицо - попроще сделай
- чай не в ларьке своем с продавщицами общаешся...
но я ж тебе отвечал уже? - давай еще раз отвечу, если с первого раза не понял: "кто лучше - грузины или армяне?"
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_hunter
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Додано: Чет 03 лип, 2025 20:29
Schmit
Знов по помийкам харчуєшься ...
Спробуй, десь поїсти нормальної їжи ...
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pesikot
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Додано: Чет 03 лип, 2025 20:32
Schmit
, ви теж з Німеччини нам прівіти шлете?
7 чітких пунктів наразі поповнились ще цікавинкою для мене, а чому так я не скажу, ви не лікар )))
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stm
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Додано: Чет 03 лип, 2025 20:33
stm написав: АндрейМ написав: stm написав:
А також бачити наколоті губи у жінок. Це пряме зазіхання на чоловіків вас теж турбує
наколіть вже губи і знайдіть і собі чоловіка
Меня больше беспокоит то, что из-за поведения этих свободных сограждан нас начинают не любить, мягко сказать, в соседних странах, что отображается на желании этих соседних стран помогать Украине. Вот, уж точно LOL…
Угу, іноземні чоловіки акі побачать цікаву жінку з України одразу такі, потрібно менше допомогати, а не познайомитись
Никого вы там не интересуете. Уже каждый узбек или пакистанец знает, что за айфон наши женщины готовы двойню родить.
Лично я никогда в жизни не женюсь на украинке. Я не знаю более циничных черствых муляжей.
Одна полька сняла видос, который набрал миллионы просмотров о разнице в менталитете
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