Ти, головне, Тису вже зараз перепливай ) поки тепла[/quote]
чоловіки, які панічно бояться ТЦК, перебувають у стані безперервного стресу, стрес дуже
погано впливає на тестостерон, тобто такі чоловіки втрачають інтерес до жінок
Організм чоловіка - це велика фабрика, де тестостерон - головний начальник цеху чоловічої енергії.
У нормі ця фабрика працює злагоджено: голова дає команду-сигнал у яєчка, і ті виробляють тестостерон, що впливає на м'язи, лібідо, настрій і впевненість.
Але щойно в житті з'являється стрес - цей ланцюжок починає ламатися. За загрози, дедлайну, конфлікту або навіть хронічної втоми мозок вмикає «режим виживання». Голова переналаштовує роботу ендокринної системи, підвищуючи вироблення кортизолу - гормону стресу.
Кортизол потрібен, щоб мобілізувати сили організму: підвищити тиск, прискорити пульс, підготувати м'язи до втечі або сутички. Але у цієї системи є побічний ефект. Кортизол буквально гальмує вироблення тестостерону, оскільки організм вважає розмноження, відновлення і набір м'язової маси не пріоритетом у момент небезпеки.
Що довше ви перебуваєте в стресі, то довше пригнічується виробництво тестостерону. Дослідження показують, що у чоловіків із хронічно високим рівнем кортизолу знижується чутливість яєчок до команд гіпофіза (голови), зменшується активність ферментів, що синтезують тестостерон, а в крові збільшується ароматизація тестостерону в естрогени.
Це призводить до зниження лібідо, проблем з ерекцією, втрати м'язової маси, накопичення жиру в ділянці живота. До того ж стрес руйнує сон, а поганий сон - ще один фактор падіння тестостерону.
Таким чином, хронічний стрес перетворює фабрику тестостерону на замкнене коло зі зниженими обертами. Найкращий спосіб його розірвати - навчитися керувати стресом: спати не менше ніж 7-8 годин, займатися спортом (але без перетренованості), частіше бувати на свіжому повітрі, підтримувати дружні та сімейні зв'язки.