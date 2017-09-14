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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14327143281432914330
Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 21:42

  pesikot написав:
  Letusrock написав:
не забудьте виключити світло в Чопі хто буде останнім виходити

Ти, головне, Тису вже зараз перепливай ) поки тепла[/quote]

чоловіки, які панічно бояться ТЦК, перебувають у стані безперервного стресу, стрес дуже
погано впливає на тестостерон, тобто такі чоловіки втрачають інтерес до жінок

Організм чоловіка - це велика фабрика, де тестостерон - головний начальник цеху чоловічої енергії.

У нормі ця фабрика працює злагоджено: голова дає команду-сигнал у яєчка, і ті виробляють тестостерон, що впливає на м'язи, лібідо, настрій і впевненість.

Але щойно в житті з'являється стрес - цей ланцюжок починає ламатися. За загрози, дедлайну, конфлікту або навіть хронічної втоми мозок вмикає «режим виживання». Голова переналаштовує роботу ендокринної системи, підвищуючи вироблення кортизолу - гормону стресу.

Кортизол потрібен, щоб мобілізувати сили організму: підвищити тиск, прискорити пульс, підготувати м'язи до втечі або сутички. Але у цієї системи є побічний ефект. Кортизол буквально гальмує вироблення тестостерону, оскільки організм вважає розмноження, відновлення і набір м'язової маси не пріоритетом у момент небезпеки.

Що довше ви перебуваєте в стресі, то довше пригнічується виробництво тестостерону. Дослідження показують, що у чоловіків із хронічно високим рівнем кортизолу знижується чутливість яєчок до команд гіпофіза (голови), зменшується активність ферментів, що синтезують тестостерон, а в крові збільшується ароматизація тестостерону в естрогени.

Це призводить до зниження лібідо, проблем з ерекцією, втрати м'язової маси, накопичення жиру в ділянці живота. До того ж стрес руйнує сон, а поганий сон - ще один фактор падіння тестостерону.

Таким чином, хронічний стрес перетворює фабрику тестостерону на замкнене коло зі зниженими обертами. Найкращий спосіб його розірвати - навчитися керувати стресом: спати не менше ніж 7-8 годин, займатися спортом (але без перетренованості), частіше бувати на свіжому повітрі, підтримувати дружні та сімейні зв'язки.
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 21:43

  stm написав:
  _hunter написав:>>> одразу такі, потрібно менше допомогати, а не познайомитись
Так если слишком хорошо допомогати - она же и назад на Родину вернуться может. А вот если постоянно "познайомитись" - то, вроде как, на допомогати и времени не остаётся?..

То іноземні чоловіки як українські жінки, такі цинічні?!!! Але при усьому цинізмі вони не хочуть щоб на батьківщину повернулись... Мабуть тому, що айфон увезуть... А ще зуби по Летусроку можуть, то дорожче айфона )

або за окуляри за 350 євро
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 21:48

Як підняти настрій за 15хв? Простою правдою!

Адвокат-гуморист))
Рубає правду-матку ;)
Ще й Будановця макнув :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 21:51

спутник мчится по орбите с апогея в перигей

  yama написав:
  flyman написав:
  yama написав:. певно залишиться лише один сайт новин і кількість сміних талегарм каналів теж треба зменшувати
https://www.reuters.com/markets/companies/UA.A/charts/

достатньо Соскіна та БТС
що таке БТС не знаю, Соскін - ще до великої війни був не цікавий ,


flyman
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 22:00

  yama написав:

круто що Україна заблокувала це відео , я думав таке є лише на росії :)
Але що скажу чувак забавний

Та да, є марафон, є щоденні відосики - там перемоги, там потужність й незламність. А тут якийсь ексдепутат попереднього скликання засмучує нас новинами з реальності.
Заблокувати негідника, ми ж демократична країна, не те що якась там московія.
Schmit
 
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