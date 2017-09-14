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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14328143291433014331>
Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 22:00

  yama написав:

круто що Україна заблокувала це відео , я думав таке є лише на росії :)
Але що скажу чувак забавний

Та да, є марафон, є щоденні відосики - там перемоги, там потужність й незламність. А тут якийсь ексдепутат попереднього скликання засмучує нас новинами з реальності.
Заблокувати негідника, ми ж демократична країна, не те що якась там московія.
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 22:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Только что над головой сбили шахед. Вижу взрыв, ожидаю волну, окна открыты. "Хлопок"
И сразу подумалось, какое красивое небо сейчас, нужно насладиться
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 22:21

  Бетон написав:Только что над головой сбили шахед. Вижу взрыв, ожидаю волну, окна открыты. "Хлопок"
И сразу подумалось, какое красивое небо сейчас, нужно насладиться


flyman
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 22:41

  Ой+ написав:budivelnik Нема ніяких 8 млн неплатників податків, що реально перебувають на підконтрольній території, а є колосальна проблема:
А відтік молоді триває далі.
Ще раз
1 Якщо беремо що населення в 2022 році становило 42 млн і офіційно платило податки 12 млн - то 8 млн тих хто не платить Є.
2 Ясно що сьогодні, коли
а - 8 млн населення за кордоном
б - 4-5 млн населення на окупованих територіях
То цифри інші...
Але тут не про КОНКРЕТНІ цифри
А про суть
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 22:42

  Бетон написав:Только что над головой сбили шахед. Вижу взрыв, ожидаю волну, окна открыты. "Хлопок"
И сразу подумалось, какое красивое небо сейчас, нужно насладиться

Оце побачила і навіть марафон на паузу поставила. Ви prodigy читали? Кортизол підскочить і хана вашим яєчкам. АндрійМ каже що біологія то не важливо, але я таким ризикувати не згодна.
PS: підіть в укриття, ніч може бути важкою. Шмідт вірно каже що Мінськ і Стамбул усе...
PPS: пішла далі на диван з марафоном. Там хоч не кажуть що Медведчук, Бойко, Янукович то є благодать, а це тому що Служба Божа Онуфрію оголосила анафему...
stm
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 22:45

  _hunter написав:
  budivelnik написав:
  _hunter написав:Табличку? - это же банальная математика на уровне "2÷2 больше/меньше 1" :shock"
(2.1, на самом деле, и может быть "равно" - но то уже такое)

Ну наконец то! А то "budivelnik всегда прав"... :lol:
Я поставив тобі запитання
Що краще
___________працездатних ___платників податків__пенсіонерів___дітей__середній вік
Держава40млн____20 млн_______12 млн_____________13млн________7млн______43 роки
Держава 30млн__15 млн________15 млн_____________11 млн_______4млн______50 років

Давай розраховуй без того що тобі статистики не вистарчає
Просто прийми до уваги що продуктивність праці працюючого однакова що в першому що в другому випадку і становить нехай 6 000 доларів ВВП/рік, і податки що там що там 35%
ol: - чай не в ларьке своем с продавщицами общаешся...
но я ж тебе отвечал уже? - давай еще раз отвечу, если с первого раза не понял: "кто лучше - грузины или армяне?"
Мої продавці в ларьку для України роблять більше ніж ти
тому те що ти думаєш що розумний- твоїми відповідями не підтверджено.
Де в моєму питанні є згадка хоча б про якусь національність?
Що розумного ти зробив витягнувши сюди ксенофобське совкове формулювання?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 22:52

Всім дяка за привітання. Взагалі я крім нового року якось не запамʼятовую свята, то і не знав поки вранці в телегу не прилетіли картінки від колег по військовому цеху. Сам я картінки не розсилаю ніколи))
Ех, віскаріка нема під рукою, а пивом хіба такі свята відмічають? 😅
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 22:54

как-бы маски сбрасываются помаленьку, и уже все в открытую заявляют кто на чьей стороне

❗️МЗС Китаю заявив представниці ЄС Каї Каллас, що Пекін не може дозволити собі поразку рф в Україні, оскільки побоюється, що США тоді перенесуть всю свою увагу на Пекін. Якби Китай підтримував росію фінансово чи зброєю, війна уже давно би закінчилася, – міністр закордонних справ Китаю.

«Китай не може дозволити росії програти у війні в Україні, адже побоюється, що в такому разі США повністю зосередять свою увагу на Китаї»: SCMP пише, що глава МЗС каже про це в приватних розмовах.

https://www.scmp.com/news/china/diploma ... ources-say
Востаннє редагувалось Xenon в Чет 03 лип, 2025 23:00, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 22:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Ти знов заспівав про теоретиків, коли тебе макаю практиками-реформаторами.
Жоден з тих на кого и ссилаєшся не був практиком в Україні.
Практик-це той хто чогось досягнув
Для Польщі- Бальцерович практик, бо його теорія відповідала баченню і підготовці(економічно/ментальній) польського суспільства
А для України - Бальцерович виявився теоретиком... бо його теорії тут не спрацювали.

І це якраз те що я тобі в котрий раз пробую пояснити
І привожу приклади
Ти можеш з неосвічених зробити літунів - не можеш , бо для того щоб навчити їх літати - треба щоб вони спочатку вміли просто читати, а потім читати специфічну літературу(інструкції) на іноземній мові
Але навіть прочитавши - в них повинні бути навики які передаються не через навчання а через суспільні знання/правила
Капіталістичними знаннями/правилами в Україні станом на 1991 рік володіло МЕНШЕ 1% населення
Станом на 2025 рік - володіє 5% населення
В той самий час
совковими знаннями /правилами в 1991 році володіло 100% населення
Станом на 2025 рік - ментально совкозалежних менше 50% населення.
Тобто
в 1991 році 1% мав змінити ментальність 99% - це важко і безперспективно
в 2025 році 5% мають змінити совкозалежність у 60% - це вже має якісь варіанти
в 2050 році 10-15% будуть змінювати ментальність вихованих Україною і практично не будуть боротись з совкозалежністю яка до цього часу повністю еволюційно зникне.

Тому ще раз
Є багато теорій
Але Ейнштейн ніколи не позиціонував себе як практика по створенню машини часу...
В той самий час Форд позиціонував себе як практика в створенні автомобільного конвеєра...

Теорію Ейнштейна сьогодні розуміє дай Бог щоб 10 000 науковців
Автомобілями користується ________________100 000 000 людей...
Уяви собі суперечку між Ейнштейном і Фордом - хто правильніше знає як розвивати суспільство?

Тепер про ресурси
Китай- приклад фіговий
Загнати 1 млрд ( 70% свого населення на рівень 1950 року) щоб 400 млн були на рівні 2010 року - можна
От тільки питання
Яких 70% населення України ти пропонуєш як скотину зігнати в село і не дати можливість їм звідти вибратись , при чому залишивши для них освіту/медицину/пенсійне забезпечення на рівні 1950 року
Ідруге питання
Ресурси це не тільки матеріальне- це ще й моральне(психологічне)
Виражається воно в хочу/не хочу
буду/не буду..
Якщо 70% вихованих при совку вважають капіталістів злодіями які їх обікрали
Вони мріють стати капіталістами?
З радістю будуть перебудовувати свою свідомість?
Чи зберуться під прапорами теоретиків які розскажуть що в Україні все є треба лише позабирати в тих в кого багато є ?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 23:09

  budivelnik написав:
  _hunter написав:
  budivelnik написав:Я поставив тобі запитання
лицо попроще сделай :lol: - чай не в ларьке своем с продавщицами общаешся...
но я ж тебе отвечал уже? - давай еще раз отвечу, если с первого раза не понял: "кто лучше - грузины или армяне?"

Де в моєму питанні є згадка хоча б про якусь національність?
Що розумного ти зробив витягнувши сюди ксенофобське совкове формулювання?

ты что, на полном серьезе не понимаешь смысл того анекдота? :shock:
Ладно, вот тебе прямо связанный с твоей сферой деятельности вопрос: "что лучше - огурцы или помидоры?" ;)
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