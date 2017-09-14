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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14328143291433014331
Повідомлення Додано: Чет 03 лип, 2025 23:12

  Xenon написав:как-бы маски сбрасываются помаленьку, и уже все в открытую заявляют кто на чьей стороне

❗️МЗС Китаю заявив представниці ЄС Каї Каллас, що Пекін не може дозволити собі поразку рф в Україні, оскільки побоюється, що США тоді перенесуть всю свою увагу на Пекін. Якби Китай підтримував росію фінансово чи зброєю, війна уже давно би закінчилася, – міністр закордонних справ Китаю.

так это никогда секретом и не было, вроде...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 00:14

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Ти знов заспівав про теоретиків, коли тебе макаю практиками-реформаторами.
Жоден з тих на кого и ссилаєшся не був практиком в Україні.
Практик-це той хто чогось досягнув
Для Польщі- Бальцерович практик, бо його теорія відповідала баченню і підготовці(економічно/ментальній) польського суспільства
А для України - Бальцерович виявився теоретиком... бо його теорії тут не спрацювали.

І це якраз те що я тобі в котрий раз пробую пояснити
І привожу приклади
Ти можеш з неосвічених зробити літунів - не можеш , бо для того щоб навчити їх літати - треба щоб вони спочатку вміли просто читати, а потім читати специфічну літературу(інструкції) на іноземній мові
Але навіть прочитавши - в них повинні бути навики які передаються не через навчання а через суспільні знання/правила
Капіталістичними знаннями/правилами в Україні станом на 1991 рік володіло МЕНШЕ 1% населення
Станом на 2025 рік - володіє 5% населення
В той самий час
совковими знаннями /правилами в 1991 році володіло 100% населення
Станом на 2025 рік - ментально совкозалежних менше 50% населення.
Тобто
в 1991 році 1% мав змінити ментальність 99% - це важко і безперспективно
в 2025 році 5% мають змінити совкозалежність у 60% - це вже має якісь варіанти
в 2050 році 10-15% будуть змінювати ментальність вихованих Україною і практично не будуть боротись з совкозалежністю яка до цього часу повністю еволюційно зникне.

Тому ще раз
Є багато теорій

Є багато єралашиків від тебе.
А практики в реалі.
І Бальцерович в Україні не мав досягнень не з-за пересічних, а з-за місцевих можновладців.
В руках яких були і є важелі.
Ніхто з них йому, як в Польщі, не надав змогу управляти, реалізовувати свою практику, не підтримував-допомагав.

Твоя пісня про відсутність ментальності підприємництва в українців кумедна.
Бо тобі вже вдесяте вказується на відсутність капіталістичної ментальності в корейців.
І в них можновладці-управлінці-регулятори почали реформи-розвиток з 1962 і за 25 років вже мали суперрезультати...

В українців пересічних з підприємництвом не гірша ментальність, ніж у забитих корейців чи китайців.
Різниця тільки в можновладцях-управлінцях. В їх меті.

Всюди реформатори не чекають зміни ментальності, а реформують та отримують результат.
А ти співай про "поки не вимруть совки...", вигадуй совкозалежність (яку було наповал знищено в 90-ті).
Маючи перед очима приклад, як Сяо Пін не чекав поки вимруть маодзунці))), поки зміниться ментальність.
Або Куань... поки зміняться три покоління.

За цей час оті всі суспільства-країни ще далі втечуть в розвитку від України.

Анекдот --- українські можновладці дійсно мали бажання реалізувати реформи (Бальцеровича) в Україні.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 00:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:І Бальцерович в Україні не мав досягнень не з-за пересічних, а з-за місцевих можновладців.
В руках яких були і є важелі.
Це твоя фантазія
А тепер послухай мої реалії..
1990-1995 рік - бардак, ніхто не платить ніяких податків в Держказну, але платять жулікам і силовикам. Розмір плати - 50+50 доларів/місяць
1995-2005 рік - поступовий відхід від бардака , зникають жуліки з їх 50 доларів/місяць , силовики залишаються, зявляються податкові платежі 100 доларів місяць
2005-2015 рік - , зникають силовики, на їх місце приходять податківці , розмір податків зростає до 500 доларів, розмір хабарів десь на рівні тих самих 50/місяць
2015-2025 рік - практично обнуляються податківці, але зявляються штрафи розмром в 100/місяць , розмір податків зростає до 1000-1200 місяць...

Як бачиш , в цифрах - Держава змінилась дуже сильно- як думаєш , наскільки просто було можновладцям змінити ментальність людей які в совку вважали що вони не платять податків але отримують безкоштовно путівки в санаторій і безкоштовне житло?

А тепер трошки внутрішньої кухні...
Є 8 млн тих хто до 2022 року не платив податків від слова взагалі
Є 8 млн таких як мої працівники, які ПРОТИ того щоб я на 100% оподаткував їх доходи.
При чому в них є варіанти( і ці варіанти реальні) - це піти продавцями на базар де податки відсутні...
Я вважаю що податки треба платити , але не в стані ЗМУСИТИ це зробити СВОЇХ підлеглих без ШКОДИ для бізнесу. (теоретично я можу заплатити ЗА НИХ) але це вбє мою конкурентоздатність , адже базари продають те саме і я не можу завищувати ціни.

Тепер розумієш , як менталітет тих 8 млн які не платять впливають на менталітет моїх працівників...
А тепер спробуй запропонувати якийсь реальний варіант який би розвязав цю проблему.
Чітко опиши
Що я повинен робити
Що повинні робити можновладці
І як можновладцям переконати моїх працівників і тих 8 млн які не платять - перейти в правове поле.

При чому
За цих 30 років - перехід відбувається , і швидкість цього переходу як на мене настільки висока що я дико здивований як це ВДАЛОСЬ...

Але
Ти який участі в реальному переході не приймав-заявляєш людині яка була процесом цього переходу- що перехід відбувся заповільно і міг пройти швидше

Тому
Я чекаю РЕАЛЬНОГО рішення по описаній мною проблемі
Як можновладцям вплинути на 8 млн тих хто не платить і 8 млн тих хто недоплоачує приблизно 30% в середньому?
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 00:53

  _hunter написав:
  _hunter написав:
  budivelnik написав:Я поставив тобі запитання
Що краще
___________працездатних ___платників податків__пенсіонерів___дітей__середній вік
Держава40млн____20 млн_______12 млн_____________13млн________7млн______43 роки
Держава 30млн__15 млн________15 млн_____________11 млн_______4млн______50 років

Давай розраховуй без того що тобі статистики не вистарчає
Просто прийми до уваги що продуктивність праці працюючого однакова що в першому що в другому випадку і становить нехай 6 000 доларів ВВП/рік, і податки що там що там 35%
лицо попроще сделай :lol: - чай не в ларьке своем с продавщицами общаешся...
но я ж тебе отвечал уже? - давай еще раз отвечу, если с первого раза не понял: "кто лучше - грузины или армяне?"
ты что, на полном серьезе не понимаешь смысл того анекдота? :shock:
Ладно, вот тебе прямо связанный с твоей сферой деятельности вопрос: "что лучше - огурцы или помидоры?" ;)
Я не гуморист , а ці сторінки не арена цирку
А те що такі клоуни як те пробують ці сторінки в цирк перетворити - то це проблема модерації
Але це їх проблема
А в мене до тебе не питання цирку чи анекдотів
В мене питання
Чи погоджуєшся ти що вплив ментальності на якість життя є в рази вищий ніж вплив демографії
і зменшення чисельності України за рахунок втечі у важкий час від неї таких клоунів як ти - на майбутньому Держави і населення - відібється тільки позитивно.
budivelnik
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