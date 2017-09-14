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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14329143301433114332
Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 09:33

По полицях чи може ще один бік Матриці)):

*А тим часом у світі...
Трамп, чтоб сбить волну внутреннего недовольства после нехороших заголовков, позвонил Пу... Чисто протокольный разговор, суть которого простая - я "усадил" вас за стол... теперь без меня... когда произойдет перелом у одной из сторон - маякуйте.

Трамп заявил, что остановил только некоторую номенклатуру поставок и то временно.

ФРГ пытается в закрытом режиме купить у Трампа нам ПВО и при этом берет на себя основную роль в поставках и координации...

Маск и МАГА уже все поняли и готовятся повторить в надцатый раз путь, который прошли все, кто приводил хоть раз кого-то к власти...

Азербайджан рубит канаты и наносит по РФ второй удар... по их Коридору Север-Юг... и строит свой - в обход РФ и Ирана... под началом США и Британии...

Грузия покруче Вучича "дружит" с РФ - по сути закрыла для РФ обходной путь торговли с Турцией...

Армения выперла РФ из контроля энергетики... Узбекистан с Азербайджаном решают с ЕС вопросы энергетики в обход РФ...

Китай говорит, что не позволит отклеить морду медведя пока его не растянут за 4 лапы и претендует на заднюю часть... Японцы рассчитывают хотя бы на хвост...

ФРГ, Британия и Норги вбивают гвоздики в балтийскую лапу... Казахстан точит ножи... Внутри в РФ этно-национальный... простите многонациональный фестиваль "единства"... (С)
detroytred
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 09:39

  Schmit написав:А що ще може зробити ЄС, чого він ще не зробив?

- Звести дипстосунки з рф до мінімуму;
- депортувати рфян з ЄС (шоб відчули себе непотрібом у цивілізованому світі);
- швидше прийняти Україну до ЄС.
fler
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 09:43

  Schmit написав:
  prodigy написав:досить чекати-це заклик до ЄС , бо до Трампа не доходить і не дійде ніколи, не уявляю, що має зробити хуйло, що Трамп втратив до бункерного карлика симпатію?

А що ще може зробити ЄС, чого він ще не зробив?

так он же пишет :) - "нужно просто перестать чекати"
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 09:49

  fler написав:
  Schmit написав:А що ще може зробити ЄС, чого він ще не зробив?

...
- швидше прийняти Україну до ЄС.

Это после того-то ЗП о декриминализации коррупции в военке? :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 09:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

те про що я пишу вже рік
https://news.finance.ua/ua/yevrosoyuz-v ... lidzhennya
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 09:58

  detroytred написав:
  budivelnik написав:Тому
Я чекаю РЕАЛЬНОГО рішення по описаній мною проблемі
Як можновладцям вплинути на 8 млн тих хто не платить і 8 млн тих хто недоплоачує приблизно 30% в середньому?

Чекай...
Це і є ждунство.

Сенсу-то по стоп'ятнадцятому разу тобі пояснювати, що проблема "базарів" (неплатників податків) вирішується не на твому рівні, не тобою та свідомістю твоїх працівників, а вище -- управлінцями-регуляторами ринку.

Як стимулами, так і контролем, примусом.
Наводиться лад на "базарах" при бажанні, меті. Як за тиждень зникли продавці цигарок на кожному розі.
Наводиться лад, як навів за пару років на залізниці отой померлий міністр, і зникли верки сердючки, не чекаючи зміни ментальності через покоління.
Ти хоч розумієш, що таке викоринити отих сердючок, мокру білизну, розбиті полустанки... Але реформував і засіяли. Коли в країні навкруги так і залишався безлад.

Як радикальне рішення - подивись, як вирішують несплату податків в США. Як піднято свідомість сплачувати податки.
Але ти знов не в ту степ повів.
Звів питання розвитку ринку країни до сплати податків.
Ти ж сам про Аргентину волав з Мілеєм.
Ось тобі лісапед з отакими пряниками. Тобто з іншою протилежною крайністю, ніж в США.
Який він дасть результат ще хз, але суть --- навіть в Аргентині не чекають зміни ментальності тощо, а реформують...
Хто?
Можновладці. В руках яких практично майже всі важелі впливу та управління в країні-суспільстві.

А ти розповідай про поки вимруть совкозалежні, про неможливо.

будівельник не второпає, що якщо зроблять так як він (30 років жити на $150 в місяць), то загнеться не тільки його бізнес генделик (на Мівіні на районі сильно не наплатиш податків), а і економіка ляже як під час великої депресії.
І оце намагання зробити всіх рівними (багатими), це те саме, що намагався втілити совок.
Кх-кх. Кашель Лаврова.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 10:02

  _hunter написав:
  fler написав:
  Schmit написав:А що ще може зробити ЄС, чого він ще не зробив?

...
- швидше прийняти Україну до ЄС.

Это после того-то ЗП о декриминализации коррупции в военке? :lol:

це ж #вимогаМВФ,
дивно, що чергова реформа з підняттям тарифів забарилася
flyman
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  #<1 ... 14329143301433114332
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