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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 04 лип, 2025 09:33
По полицях чи може ще один бік Матриці)):
*А тим часом у світі...
Трамп, чтоб сбить волну внутреннего недовольства после нехороших заголовков, позвонил Пу... Чисто протокольный разговор, суть которого простая - я "усадил" вас за стол... теперь без меня... когда произойдет перелом у одной из сторон - маякуйте.
Трамп заявил, что остановил только некоторую номенклатуру поставок и то временно.
ФРГ пытается в закрытом режиме купить у Трампа нам ПВО и при этом берет на себя основную роль в поставках и координации...
Маск и МАГА уже все поняли и готовятся повторить в надцатый раз путь, который прошли все, кто приводил хоть раз кого-то к власти...
Азербайджан рубит канаты и наносит по РФ второй удар... по их Коридору Север-Юг... и строит свой - в обход РФ и Ирана... под началом США и Британии...
Грузия покруче Вучича "дружит" с РФ - по сути закрыла для РФ обходной путь торговли с Турцией...
Армения выперла РФ из контроля энергетики... Узбекистан с Азербайджаном решают с ЕС вопросы энергетики в обход РФ...
Китай говорит, что не позволит отклеить морду медведя пока его не растянут за 4 лапы и претендует на заднюю часть... Японцы рассчитывают хотя бы на хвост...
ФРГ, Британия и Норги вбивают гвоздики в балтийскую лапу... Казахстан точит ножи... Внутри в РФ этно-национальный... простите многонациональный фестиваль "единства"... (С)
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detroytred
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Додано: П'ят 04 лип, 2025 09:39
Schmit написав:
А що ще може зробити ЄС, чого він ще не зробив?
- Звести дипстосунки з рф до мінімуму;
- депортувати рфян з ЄС (шоб відчули себе непотрібом у цивілізованому світі);
- швидше прийняти Україну до ЄС.
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fler
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Додано: П'ят 04 лип, 2025 09:43
Schmit написав: prodigy написав:досить чекати-це заклик до ЄС
, бо до Трампа не доходить і не дійде ніколи, не уявляю, що має зробити хуйло, що Трамп втратив до бункерного карлика симпатію?
А що ще може зробити ЄС, чого він ще не зробив?
так он же пишет
- "нужно просто перестать чекати"
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Додано: П'ят 04 лип, 2025 09:49
fler написав: Schmit написав:
А що ще може зробити ЄС, чого він ще не зробив?
...
- швидше прийняти Україну до ЄС.
Это после того-то ЗП о декриминализации коррупции в военке?
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Додано: П'ят 04 лип, 2025 09:55
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yama
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Додано: П'ят 04 лип, 2025 09:58
detroytred написав: budivelnik написав:
Тому
Я чекаю РЕАЛЬНОГО рішення по описаній мною проблемі
Як можновладцям вплинути на 8 млн тих хто не платить і 8 млн тих хто недоплоачує приблизно 30% в середньому?
Чекай...
Це і є ждунство.
Сенсу-то по стоп'ятнадцятому разу тобі пояснювати, що проблема "базарів" (неплатників податків) вирішується не на твому рівні, не тобою та свідомістю твоїх працівників, а вище -- управлінцями-регуляторами ринку.
Як стимулами, так і контролем, примусом.
Наводиться лад на "базарах" при бажанні, меті. Як за тиждень зникли продавці цигарок на кожному розі.
Наводиться лад, як навів за пару років на залізниці отой померлий міністр, і зникли верки сердючки, не чекаючи зміни ментальності через покоління.
Ти хоч розумієш, що таке викоринити отих сердючок, мокру білизну, розбиті полустанки... Але реформував і засіяли. Коли в країні навкруги так і залишався безлад.
Як радикальне рішення - подивись, як вирішують несплату податків в США. Як піднято свідомість сплачувати податки.
Але ти знов не в ту степ повів.
Звів питання розвитку ринку країни до сплати податків.
Ти ж сам про Аргентину волав з Мілеєм.
Ось тобі лісапед з отакими пряниками. Тобто з іншою протилежною крайністю, ніж в США.
Який він дасть результат ще хз, але суть --- навіть в Аргентині не чекають зміни ментальності тощо, а реформують...
Хто?
Можновладці. В руках яких практично майже всі важелі впливу та управління в країні-суспільстві.
А ти розповідай про поки вимруть совкозалежні, про неможливо.
будівельник не второпає, що якщо зроблять так як він (30 років жити на $150 в місяць), то загнеться не тільки його бізнес генделик (на Мівіні на районі сильно не наплатиш податків), а і економіка ляже як під час великої депресії.
І оце намагання зробити всіх рівними (багатими), це те саме, що намагався втілити совок.
Кх-кх. Кашель Лаврова.
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flyman
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Додано: П'ят 04 лип, 2025 10:02
_hunter написав: fler написав: Schmit написав:
А що ще може зробити ЄС, чого він ще не зробив?
...
- швидше прийняти Україну до ЄС.
Это после того-то ЗП о декриминализации коррупции в военке?
це ж #вимогаМВФ,
дивно, що чергова реформа з підняттям тарифів забарилася
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