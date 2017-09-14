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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 04 лип, 2025 12:00
Успіх написав: flyman написав: Успіх написав:
Панове, що таке?))
Я розумію, що ви всі боїтеся дати відповідь на моє питання поставлене вище))
Але ж ми говоримо про МАРС!!!
З нами ж таке не трапиться ніколи!©
більшості пох, аби кошмари без кінця закінчилися
Тобто пох?))
Хоч #подніпру, а хоч #покордонупольщі?
Да, большинство готово отдать Киев и вас с Бандерлогом.
Меншість розуміє, що поки не все здано. І навіть після обстрілу капітулювати не бажає.
Ваш вибір Успіх, вивчайте з дітьми мову вашого вибору у будь-якому випадку. Це можливість ваших дітей вижити. І цей вибір потрібно робити вже. Мови вчити складно, Хантер не даст соврать родной русский даже в Германии и Львов за менталочку и против демографии о многом говорит.
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Додано: П'ят 04 лип, 2025 12:09
Bobua написав:
Плануєте вертатись? Якщо москвини скажуть “будєшь, мальчік, нашім каральом”?
Не вірте їм. Падли вони...
якщо (не дай Бог, суто гіпотетично) була б повна окупація з їх солдатами по вулицях всіх міст, то звісно повертатись не буду, х..й з нею з тою нерухомістю
flyman написав:
Іспанський парламент нещодавно схвалив зміни до Кримінального кодексу, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до двох років для тих, хто виступає проти зміни статі неповнолітніх.
колись в книжках історії напишуть про цей період як "самознищення білої Європи"
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Додано: П'ят 04 лип, 2025 12:16
stm написав:
Да, большинство готово отдать Киев и вас с Бандерлогом.
Меншість розуміє, що поки не все здано. І навіть після обстрілу капітулювати не бажає.
Ваш вибір Успіх, вивчайте з дітьми мову вашого вибору у будь-якому випадку. Це можливість ваших дітей вижити. І цей вибір потрібно робити вже.
Якраз хотів запитати - чи роблю я зараз злочин(чи може це якось по іншому назвати?), що НЕ вивожу і НЕ планую(як мінімум, найближчим часом), свою сім'ю закордон?
І ще друге питання - якщо "меншості" потрібен Київ і інші території, то для кого і чого зараз в окопах Бандерлог з Бобюа?
Їм що - найбільше треба?
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Додано: П'ят 04 лип, 2025 12:33
Успіх написав:
то для кого і чого зараз в окопах Бандерлог з Бобюа?
Їм що - найбільше треба?
Тоді не менш актуальним стає питання "Чому?" (вони зараз в окопах).
Колія. Обрані.
Або свідомі.
Але незалежно від причини - герої.
*Професор Грушевський сказав: «Dulce et decorum est pro patria mori. – Солодко і прекрасно вмерти за отчизну так, як умерли оці сини й брати наші, які полягли головами, боронячи рідний край від ворогів...».* (с)
Хоча на всі ці питання, а також солодко чи не солодко їм, відповідь можуть надати тільки вони самі.
Кожен свою за себе.
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Додано: П'ят 04 лип, 2025 13:03
Letusrock написав: prodigy написав:
чоловіки, які панічно бояться ТЦК, перебувають у стані безперервного стресу
Ви як так поняв тцк не боїтесь але контракт як 60+ теж не підпишете?))
По настоятельным "просьбам" электората ЗП 13229 - похоронен.
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Додано: П'ят 04 лип, 2025 13:06
Успіх написав: stm написав:
Да, большинство готово отдать Киев и вас с Бандерлогом.
Меншість розуміє, що поки не все здано. І навіть після обстрілу капітулювати не бажає.
Ваш вибір Успіх, вивчайте з дітьми мову вашого вибору у будь-якому випадку. Це можливість ваших дітей вижити. І цей вибір потрібно робити вже.
Якраз хотів запитати - чи роблю я зараз злочин(чи може це якось по іншому назвати?), що НЕ вивожу і НЕ планую(як мінімум, найближчим часом), свою сім'ю закордон?
І ще друге питання - якщо "меншості" потрібен Київ і інші території, то для кого і чого зараз в окопах Бандерлог з Бобюа?
Їм що - найбільше треба?
Історію змінює активна меншість, яка виграє.
Ви не вивозите ментально - то втома, реально - то вибір
Немає матриці, є вибір який зроблений і виграш не гарантований. Але коли він виграшний, ось тоді ви переможець, а не Детройт )))
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Додано: П'ят 04 лип, 2025 13:10
stm написав: Успіх написав: stm написав:
Да, большинство готово отдать Киев и вас с Бандерлогом.
Меншість розуміє, що поки не все здано. І навіть після обстрілу капітулювати не бажає.
Ваш вибір Успіх, вивчайте з дітьми мову вашого вибору у будь-якому випадку. Це можливість ваших дітей вижити. І цей вибір потрібно робити вже.
Якраз хотів запитати - чи роблю я зараз злочин(чи може це якось по іншому назвати?), що НЕ вивожу і НЕ планую(як мінімум, найближчим часом), свою сім'ю закордон?
І ще друге питання - якщо "меншості" потрібен Київ і інші території, то для кого і чого зараз в окопах Бандерлог з Бобюа?
Їм що - найбільше треба?
Історію змінює активна меншість, яка виграє.
Ви не вивозите ментально - то втома, реально - то вибір
Немає матриці, є вибір який зроблений і виграш не гарантований. Але коли він виграшний, ось тоді ви переможець, а не Детройт )))
ЛГБТ?
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flyman
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Додано: П'ят 04 лип, 2025 13:22
stm написав:
Історію змінює активна меншість, яка виграє.
Ви не вивозите ментально - то втома, реально - то вибір
Немає матриці, є вибір який зроблений і виграш не гарантований. Але коли він виграшний, ось тоді ви переможець, а не Детройт )))
Ви впустили -- історію змінює активна меншість, яка виграє в кого?
В іншої активної меншості.
Отак і конкурують-боряться за владу можновладці. Руками активістів (активних меншин).
Тільки хитродупі деякі хочуть відповідальність навісили на ... більшість.
І не треба ля-ля. Детройт на лаври переможця, героя чи хероя не претендує. Лише допомагає, як вважає достатнім в існуючих умовах.
Достатньо вас)), хероїні. З дивану.
Тицяючим іншим...
Востаннє редагувалось detroytred
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Додано: П'ят 04 лип, 2025 13:23
flyman написав: stm написав: Успіх написав:
Якраз хотів запитати - чи роблю я зараз злочин(чи може це якось по іншому назвати?), що НЕ вивожу і НЕ планую(як мінімум, найближчим часом), свою сім'ю закордон?
Історію змінює активна меншість, яка виграє.
ЛГБТ?
>>> Якраз хотів запитати - чи роблю я зараз злочин
все сильно зависит от обстоятельств: если, например, регион почти не обстреливается, а работа в другие страны почти не переносится - это не злочин. Максимум - потраченное время.
Востаннє редагувалось _hunter
в П'ят 04 лип, 2025 13:24, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 04 лип, 2025 13:23
Bobua написав: Banderlog написав:
А як же деелоїзація?
Елої теж корисні, мабуть. Будуть. Колись.
Уелс про це писав. Пророк. Вони ж не лише цінна шкурка, а ще й джерело білку -- а раптом будуть голодні часи?
Чому раптом? Голодні часи обовязково будуть, просто через циклічнісь історії)
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