RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 14332143331433414335>
Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 12:00

  Успіх написав:
  flyman написав:
  Успіх написав:Панове, що таке?))
Я розумію, що ви всі боїтеся дати відповідь на моє питання поставлене вище))
Але ж ми говоримо про МАРС!!! :)



З нами ж таке не трапиться ніколи!©

більшості пох, аби кошмари без кінця закінчилися

Тобто пох?))
Хоч #подніпру, а хоч #покордонупольщі? :mrgreen:

Да, большинство готово отдать Киев и вас с Бандерлогом.
Меншість розуміє, що поки не все здано. І навіть після обстрілу капітулювати не бажає.
Ваш вибір Успіх, вивчайте з дітьми мову вашого вибору у будь-якому випадку. Це можливість ваших дітей вижити. І цей вибір потрібно робити вже. Мови вчити складно, Хантер не даст соврать родной русский даже в Германии и Львов за менталочку и против демографии о многом говорит.
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5896
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 12:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Bobua написав:Плануєте вертатись? Якщо москвини скажуть “будєшь, мальчік, нашім каральом”?
Не вірте їм. Падли вони...

якщо (не дай Бог, суто гіпотетично) була б повна окупація з їх солдатами по вулицях всіх міст, то звісно повертатись не буду, х..й з нею з тою нерухомістю
  flyman написав:Іспанський парламент нещодавно схвалив зміни до Кримінального кодексу, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до двох років для тих, хто виступає проти зміни статі неповнолітніх.

колись в книжках історії напишуть про цей період як "самознищення білої Європи"
Letusrock
 
Повідомлень: 2507
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 12:16

За крок до перевороту думок©

  stm написав:Да, большинство готово отдать Киев и вас с Бандерлогом.
Меншість розуміє, що поки не все здано. І навіть після обстрілу капітулювати не бажає.
Ваш вибір Успіх, вивчайте з дітьми мову вашого вибору у будь-якому випадку. Це можливість ваших дітей вижити. І цей вибір потрібно робити вже.
Якраз хотів запитати - чи роблю я зараз злочин(чи може це якось по іншому назвати?), що НЕ вивожу і НЕ планую(як мінімум, найближчим часом), свою сім'ю закордон?

І ще друге питання - якщо "меншості" потрібен Київ і інші території, то для кого і чого зараз в окопах Бандерлог з Бобюа?
Їм що - найбільше треба?
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8340
З нами з: 18.03.21
Подякував: 273 раз.
Подякували: 1007 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 12:33

  Успіх написав:то для кого і чого зараз в окопах Бандерлог з Бобюа?
Їм що - найбільше треба?


Тоді не менш актуальним стає питання "Чому?" (вони зараз в окопах).

Колія. Обрані.
Або свідомі.

Але незалежно від причини - герої.
*Професор Грушевський сказав: «Dulce et decorum est pro patria mori. – Солодко і прекрасно вмерти за отчизну так, як умерли оці сини й брати наші, які полягли головами, боронячи рідний край від ворогів...».* (с)

Хоча на всі ці питання, а також солодко чи не солодко їм, відповідь можуть надати тільки вони самі.
Кожен свою за себе.
detroytred
 
Повідомлень: 24756
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 13:03

  Letusrock написав:
  prodigy написав:чоловіки, які панічно бояться ТЦК, перебувають у стані безперервного стресу

Ви як так поняв тцк не боїтесь але контракт як 60+ теж не підпишете?))

По настоятельным "просьбам" электората ЗП 13229 - похоронен.
_hunter
 
Повідомлень: 9926
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 487 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 13:06

  Успіх написав:
  stm написав:Да, большинство готово отдать Киев и вас с Бандерлогом.
Меншість розуміє, що поки не все здано. І навіть після обстрілу капітулювати не бажає.
Ваш вибір Успіх, вивчайте з дітьми мову вашого вибору у будь-якому випадку. Це можливість ваших дітей вижити. І цей вибір потрібно робити вже.
Якраз хотів запитати - чи роблю я зараз злочин(чи може це якось по іншому назвати?), що НЕ вивожу і НЕ планую(як мінімум, найближчим часом), свою сім'ю закордон?

І ще друге питання - якщо "меншості" потрібен Київ і інші території, то для кого і чого зараз в окопах Бандерлог з Бобюа?
Їм що - найбільше треба?

Історію змінює активна меншість, яка виграє.
Ви не вивозите ментально - то втома, реально - то вибір :)
Немає матриці, є вибір який зроблений і виграш не гарантований. Але коли він виграшний, ось тоді ви переможець, а не Детройт )))
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5896
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 13:10

  stm написав:
  Успіх написав:
  stm написав:Да, большинство готово отдать Киев и вас с Бандерлогом.
Меншість розуміє, що поки не все здано. І навіть після обстрілу капітулювати не бажає.
Ваш вибір Успіх, вивчайте з дітьми мову вашого вибору у будь-якому випадку. Це можливість ваших дітей вижити. І цей вибір потрібно робити вже.
Якраз хотів запитати - чи роблю я зараз злочин(чи може це якось по іншому назвати?), що НЕ вивожу і НЕ планую(як мінімум, найближчим часом), свою сім'ю закордон?

І ще друге питання - якщо "меншості" потрібен Київ і інші території, то для кого і чого зараз в окопах Бандерлог з Бобюа?
Їм що - найбільше треба?

Історію змінює активна меншість, яка виграє.
Ви не вивозите ментально - то втома, реально - то вибір :)
Немає матриці, є вибір який зроблений і виграш не гарантований. Але коли він виграшний, ось тоді ви переможець, а не Детройт )))

ЛГБТ?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 39978
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1603 раз.
Подякували: 2842 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 13:22

  stm написав:Історію змінює активна меншість, яка виграє.
Ви не вивозите ментально - то втома, реально - то вибір :)
Немає матриці, є вибір який зроблений і виграш не гарантований. Але коли він виграшний, ось тоді ви переможець, а не Детройт )))

Ви впустили -- історію змінює активна меншість, яка виграє в кого?
В іншої активної меншості.

Отак і конкурують-боряться за владу можновладці. Руками активістів (активних меншин).

Тільки хитродупі деякі хочуть відповідальність навісили на ... більшість.

І не треба ля-ля. Детройт на лаври переможця, героя чи хероя не претендує. Лише допомагає, як вважає достатнім в існуючих умовах.
Достатньо вас)), хероїні. З дивану.
Тицяючим іншим...
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 04 лип, 2025 13:23, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 24756
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 13:23

  flyman написав:
  stm написав:
  Успіх написав:Якраз хотів запитати - чи роблю я зараз злочин(чи може це якось по іншому назвати?), що НЕ вивожу і НЕ планую(як мінімум, найближчим часом), свою сім'ю закордон?

Історію змінює активна меншість, яка виграє.

ЛГБТ?

>>> Якраз хотів запитати - чи роблю я зараз злочин
все сильно зависит от обстоятельств: если, например, регион почти не обстреливается, а работа в другие страны почти не переносится - это не злочин. Максимум - потраченное время.
Востаннє редагувалось _hunter в П'ят 04 лип, 2025 13:24, всього редагувалось 1 раз.
_hunter
 
Повідомлень: 9926
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 487 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 13:23

  Bobua написав:


  Banderlog написав:А як же деелоїзація?


Елої теж корисні, мабуть. Будуть. Колись.
Уелс про це писав. Пророк. Вони ж не лише цінна шкурка, а ще й джерело білку -- а раптом будуть голодні часи?

Чому раптом? Голодні часи обовязково будуть, просто через циклічнісь історії)
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3093
З нами з: 24.06.14
Подякував: 112 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
 
1
1
  #<1 ... 14332143331433414335>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 103960
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 282562
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 942506
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (6551)
04.07.2025 12:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.