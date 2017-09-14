Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати тему
Відповісти на тему
Додано: П'ят 04 лип, 2025 13:33
Bobua написав: Banderlog написав:
А як же деелоїзація?
Елої теж корисні, мабуть. Будуть. Колись.
Уелс про це писав. Пророк. Вони ж не лише цінна шкурка, а ще й джерело білку -- а раптом будуть голодні часи?
Угу. Не просто корисні.
А є основою будь-якого суспільства.
І саме різноманітні активні меншини конкурують-боряться між собою за владу. Хто перетягне на свій бік оту більшість. Пряниками або примусом...
А те, що ота більшість є джерелом харчування для шустрих-зубастих-сильних ----- да нє сєкрєт(((((
Тільки камуфлюється піклуванням за більшість.
Але і активні один другого жруть залюбки...
Красива картинко - всі жруть ..., об'єднуючись ... по інтересам чи випадково.
Смачного!
detroytred
Повідомлень: 24756
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
Профіль
Додано: П'ят 04 лип, 2025 13:42
Флер, то що там з липовою бронею твого чоловіка?
Продовжили, чи... нема бабла на продовження?😁 *🤬 Судитимуть групу, яка продавала фейкові діагнози для ухилення від мобілізації* У Миколаєві викрили схему, за якою правоохоронець, співробітник ТЦК та директор лікарні продавали фіктивні меддовідки ухилянтам. «Послуга» коштувала $8 тисяч. Усі троє були затримані в лютому 2025 року під час передачі хабаря. Обвинувальний акт передано до суду.
Успіх
Повідомлень: 8340
З нами з: 18.03.21
Подякував: 273 раз.
Подякували: 1007 раз.
Профіль
4
8
1
5
Додано: П'ят 04 лип, 2025 13:45
Сибарит написав: ЛАД написав:
Как по мне, использование F-16 против шахедов...
В сообщениях говорится о воздушных целях без уточнения их типов.
Мне видится логичным предположение, что работал он по ракетам.
Чем сбивать шахеды, у ф16 есть, но вряд ли их для этого поднимают. Ну а если уже в воздухе и по дороге попался шахед, нет повода по нему не отработать.
Коллега ЛАД был прав. Шахеды сбивали самолетом.
https://censor.net/ua/news/3561422/maks ... ilota-f-16
serg1974
Повідомлень: 914
З нами з: 27.10.10
Подякував: 45 раз.
Подякували: 73 раз.
Профіль
Додано: П'ят 04 лип, 2025 13:50
Banderlog написав:
Чому раптом? Голодні часи обовязково будуть, просто через циклічнісь історії)
Ну так - спочатку годуємо котів сардельками, а потім... будемо полювати на тих котів😅😁
Бобюа, що там - і далі йде шалене марнотратство продуктів, чи вже врізали котам сосісони?))
Ой, як згадаю... скільки по пів качала, або й ціле качало твердого сиру, який запліснявів... жбурлялось в бур'яни...🙆
Успіх
Повідомлень: 8340
З нами з: 18.03.21
Подякував: 273 раз.
Подякували: 1007 раз.
Профіль
4
8
1
5
Додано: П'ят 04 лип, 2025 14:01
serg1974 написав: Сибарит написав: ЛАД написав:
Как по мне, использование F-16 против шахедов...
В сообщениях говорится о воздушных целях без уточнения их типов.
Мне видится логичным предположение, что работал он по ракетам.
Чем сбивать шахеды, у ф16 есть, но вряд ли их для этого поднимают. Ну а если уже в воздухе и по дороге попался шахед, нет повода по нему не отработать.
Коллега ЛАД был прав. Шахеды сбивали самолетом.
https://censor.net/ua/news/3561422/maks ... ilota-f-16
в принципе логично: противошахедных ракет уже мало, а F-16 пока еще есть...
_hunter
Повідомлень: 9926
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 487 раз.
Профіль
2
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум:
_hunter
і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
Схожі теми
33
103960
1493
282562
6076
942506