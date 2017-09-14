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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1433314334143351433614337>
Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 14:24

Трамп розчарований Пу

  Letusrock написав:
  Bobua написав:Плануєте вертатись? Якщо москвини скажуть “будєшь, мальчік, нашім каральом”?
Не вірте їм. Падли вони...

якщо (не дай Бог, суто гіпотетично) була б повна окупація з їх солдатами по вулицях всіх міст, то звісно повертатись не буду, х..й з нею з тою нерухомістю
  flyman написав:Іспанський парламент нещодавно схвалив зміни до Кримінального кодексу, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до двох років для тих, хто виступає проти зміни статі неповнолітніх.

колись в книжках історії напишуть про цей період як "самознищення білої Європи"

Трамп розчарований Пу
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 14:26

Чехия не может гарантировать продолжение военной помощи Украине после парламентских выборов, которые пройдут в стране в октябре этого года, заявил Русской службе Би-би-си президент страны Петр Павел.

Чешский президент не исключил, что выборы приведут к смене правительства, и дал понять, что о приоритетах возможных новых властей пока трудно судить.
.......
В интервью Би-би-си президент Чехии заявил: «Я обсуждаю эти вопросы со всеми лидерами парламентских партий, которые в той или иной форме войдут в состав следующего правительства».

«Я обсудил с ними необходимость сохранения тех же принципов в области безопасности и внешней политики даже после выборов. Однако, конечно, сейчас я не могу дать гарантий — многое будет зависеть от их итогов», — сказал президент Чехии в интервью Русской службе Би-би-си.
https://www.bbc.com/russian/articles/cvge455eqe7o
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 14:28

  _hunter написав:
  ЛАД написав:
  _hunter написав:.........
в принципе логично: противошахедных ракет уже мало, а F-16 пока еще есть...

Ракет "воздух-воздух" тоже мало. Как бы не меньше, чем противошахедных.

могу ошибаться, но их запас есть и в Европе, в отличии от.

Ракеты "земля-воздух" в Европе тоже есть.
Шахеды не сбивают патриотами.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 14:41

Здесь регулярно возмущаются США, Европой, Китаем, преступлениями россиян.
Ребята, вы всерьёз полагаете, что их сильно беспокоят погибшие в Украине?
Попалась статья - "Ржавые винты, металлические шипы и пластиковый мусор: ужасное сексуальное насилие, применяемое к женщинам Тыграя" https://www.theguardian.com/global-development/2025/jun/30/sexual-violence-tigray-women-abuse-gang-rape-ethiopia-eritrea.
Начало:
два года Ценеат носила в себе изнасилование. Агония никогда не утихала. Она атаковала ее изнутри. Остатки атаки остались в утробе Ценеат – не как воспоминание или метафора, а как набор физических объектов:

Восемь ржавых винтов.

Стальная пара щипчиков для ногтей.

Записка, написанная шариковой ручкой и завернутая в пластик.

«Сыны Эритреи , мы храбры», — говорится в записке. «Мы взяли на себя обязательство и продолжим это делать. Мы сделаем тиграйских женщин бесплодными».

Объекты, обнаруженные с помощью рентгена и извлеченные врачами хирургическим путем более двух лет спустя, были силой засунуты в тело Ценеат, когда она лежала без сознания после группового изнасилования шестью солдатами.

Статья большая и тяжёлая. С фотографиями.
Кого-то это сильно обеспокоило? Туда послали войска, чтобы остановить зверства и убийства? Мы, в частности, ночами не спали из-за этого?
При этом там не участвовала страна, обладающая ЯО. Война шла с 2020 по 2022. Хорошо хоть при посредничестве Африканского союза представители эфиопских властей и НФОТ подписали соглашение о прекращении боевых действий.
Сегодня благодаря решению Трампа о сокращении финансирования USAID сворачивается помощь этим женщинам.
Не буду напоминать о тутси - это было "давно", ещё в 1990-х, некоторые скажут, что мир изменился. :mrgreen:
Так что...
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 04 лип, 2025 14:55, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 15:07

Будивельник и ещё некоторые могут радоваться:
З 2023 року з бібліотек Харківщини вилучили 670 466 книжок, написаних російською мовою. З них понад 26 тисяч примірників російськомовної літератури вилучили з початку 2025 року.
Про це повідомили у департаменті стратегічних комунікацій, посилаючись на інформацію департаменту культури та туризму Харківської ОДА, у відповідь на запит Суспільне Харків.

Згідно з запитом, у 2023 році в бібліотеках Харківської області списали 428 800 книг російської мовою, у 2024 році — 215 652 примірники.
.....
"У фондах обласних бібліотек можуть за певних умов залишитися книги, які підпадають під актуалізацію. У разі зберігання їх у фондах, такі бібліотеки не повинні популяризувати та представляти їх у відкритому доступі читачам", — йдеться у відповіді на запит.

Станом на 1 січня 2025 року в бібліотеках Харківщини залишалося 3444 примірників книг російською мовою, з них у місті Харків — 1379 книг.
https://suspilne.media/kharkiv/1055947-ponad-670-tisac-rosijskomovnih-knizok-vilucili-z-bibliotek-harkivskoi-oblasti-z-2023-roku/?utm_source=copylink&utm_medium=ps
Вот только мне это кое-что напоминает.
Из не столь уж давней истории.
Да и поведение РФ на оккупированных территориях.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 15:13

  V2 написав:Кабінет Міністрів звільнив Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя. Без пояснень. Без обговорення. Без участі суспільства

І — що найгірше — всупереч зверненням провідних українських інтелектуалів, серед яких Ліна Костенко, Мирослав Маринович, Оксана Забужко, Сергій Жадан, Юрій Андрухович, Олександра Матвійчук, Йосип Зісельс та багато інших. Людей, які є голосом України у світі, її сумлінням і символом.

Чи може такий уряд називатися українським?

Чи може український уряд ігнорувати вимоги лідерів українського народу й діяти всупереч Конституції, яка гарантує захист державної мови?

Чи можуть міністри, які ухвалюють подібні рішення, сподіватися на повагу громадян у країні, що веде боротьбу за своє існування?

Тарас Кремінь — це не просто чиновник. Це людина, яка змогла створити дієву інституцію, що системно захищала права українців у сфері мови, відстоювала українське слово в освіті, культурі, медіа. І сьогодні, коли російський агресор відкрито вимагає «зменшення впливу української мови», знищення саме цієї інституції виглядає як виконання ворожих сценаріїв.

Кого уряд пропонує натомість? Жодна з кандидатур не відповідає вимогам закону. Тобто, уряд не лише ігнорує голос інтелігенції — він ігнорує закон.

Це — безвідповідально. І за це має настати політична відповідальність.

Ми, як громадяни, як політики, як українці, які борються за свою державу, не маємо права мовчати. Посада мовного омбудсмена повинна бути збережена. А інституція захисту державної мови — залишитися сильною, ефективною і незалежною.

Бо захищаючи українську мову, ми захищаємо Україну.

Джерело

Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

Я уважаю и люблю писателей, артистов, певцов и даже некоторых ЛОМов.
Но может быть, в государственном строительстве не стоит делать их мнение решающим?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 15:24

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав:Ракет "воздух-воздух" тоже мало. Как бы не меньше, чем противошахедных.

могу ошибаться, но их запас есть и в Европе, в отличии от.

Ракеты "земля-воздух" в Европе тоже есть.
Шахеды не сбивают патриотами.

Не Патриотами, но ракеты к NASAMS Штаты тоже задерживают (как и вообще все ПВО-подобное). Возможно есть прямые запреты и на поствки европейцами.
В любом случае - я логику в действиях этого давно перестал искать...
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 15:27

🫨 «Україна заборонила церкву УПЦ МП, тому США не постачатимуть Україні зброю», — заявила конгресвумен США 🗿

https://glavcom.ua/world/world-politics ... 66480.html
Xenon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 15:45

  ЛАД написав:
Чехия не может гарантировать продолжение военной помощи Украине после парламентских выборов, которые пройдут в стране в октябре этого года, заявил Русской службе Би-би-си президент страны Петр Павел.

Чешский президент не исключил, что выборы приведут к смене правительства, и дал понять, что о приоритетах возможных новых властей пока трудно судить.
.......

не встиг я це написати кілька тижнів тому як Павел мене цитує))
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 15:52

  ЛАД написав:Будивельник и ещё некоторые могут радоваться:
З 2023 року з бібліотек Харківщини вилучили 670 466 книжок, написаних російською мовою. З них понад 26 тисяч примірників російськомовної літератури вилучили з початку 2025 року.
Про це повідомили у департаменті стратегічних комунікацій, посилаючись на інформацію департаменту культури та туризму Харківської ОДА, у відповідь на запит Суспільне Харків.

Згідно з запитом, у 2023 році в бібліотеках Харківської області списали 428 800 книг російської мовою, у 2024 році — 215 652 примірники.
.....
"У фондах обласних бібліотек можуть за певних умов залишитися книги, які підпадають під актуалізацію. У разі зберігання їх у фондах, такі бібліотеки не повинні популяризувати та представляти їх у відкритому доступі читачам", — йдеться у відповіді на запит.

Станом на 1 січня 2025 року в бібліотеках Харківщини залишалося 3444 примірників книг російською мовою, з них у місті Харків — 1379 книг.
https://suspilne.media/kharkiv/1055947-ponad-670-tisac-rosijskomovnih-knizok-vilucili-z-bibliotek-harkivskoi-oblasti-z-2023-roku/?utm_source=copylink&utm_medium=ps
Вот только мне это кое-что напоминает.
Из не столь уж давней истории.
Да и поведение РФ на оккупированных территориях.

Когда РФ уничтожала, в буквальном смысле этого слова, книги на украинском языке.
Их сжигали.
Ты молчал, не осуждал

А когда не уничтожают, а только изымают, тут у тебя уже столько возмущения.
Как же ... вЯликую российскую литературу посмели тронуть.
pesikot
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  #<1 ... 1433314334143351433614337>
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