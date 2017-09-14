Додано: П'ят 04 лип, 2025 17:08

detroytred написав: Успіх написав: то для кого і чого зараз в окопах Бандерлог з Бобюа?

Їм що - найбільше треба? то для кого і чого зараз в окопах Бандерлог з Бобюа?Їм що - найбільше треба?



Тоді не менш актуальним стає питання "Чому?" (вони зараз в окопах).



Колія. Обрані.

Або свідомі.



Але незалежно від причини - герої.

*Професор Грушевський сказав: «Dulce et decorum est pro patria mori. – Солодко і прекрасно вмерти за отчизну так, як умерли оці сини й брати наші, які полягли головами, боронячи рідний край від ворогів...».* (с)



Хоча на всі ці питання, а також солодко чи не солодко їм, відповідь можуть надати тільки вони самі.

Кожен свою за себе. Тоді не менш актуальним стає питання "Чому?" (вони зараз в окопах).Колія. Обрані.Або свідомі.Але незалежно від причини - герої.*Професор Грушевський сказав: «Dulce et decorum est pro patria mori. – Солодко і прекрасно вмерти за отчизну так, як умерли оці сини й брати наші, які полягли головами, боронячи рідний край від ворогів...».* (с)Хоча на всі ці питання, а також солодко чи не солодко їм, відповідь можуть надати тільки вони самі.Кожен свою за себе.

Успіх написав: Banderlog написав: Чому раптом? Голодні часи обовязково будуть, просто через циклічнісь історії) Чому раптом? Голодні часи обовязково будуть, просто через циклічнісь історії) Ну так - спочатку годуємо котів сардельками, а потім... будемо полювати на тих котів😅😁







Бобюа, що там - і далі йде шалене марнотратство продуктів, чи вже врізали котам сосісони?))





Ой, як згадаю... скільки по пів качала, або й ціле качало твердого сиру, який запліснявів... жбурлялось в бур'яни...🙆 Ну так - спочатку годуємо котів сардельками, а потім... будемо полювати на тих котів😅😁Бобюа, що там - і далі йде шалене марнотратство продуктів, чи вже врізали котам сосісони?))Ой, як згадаю... скільки по пів качала, або й ціле качало твердого сиру, який запліснявів... жбурлялось в бур'яни...🙆

Відповідь можуть надати лише особи, у яких є повна статистика про мобілізацію і про сзч (і яка його частка втекла за кордони), про запаси озброєння і фронтові паритети, про допомогу союзників і про рівні розкрадання. І про % кротів у владі...У цих осіб мав би бути якийсь план. Довгостоковий.Навряд чи вони (крім кротів) зацікавлені в некерованому обвалі фронту.До речі, цікава інфо проскакувала -- про примусове відселення при наближенні фронту. Це завадить москвинам як отримати новий мобрезерв, так і нові рефендуми проводити. 😂Ще цікаво -- готують передачу владі даних про банк.рахунки і навіть банк.комірки.Можливо, таки планують активніше виколупувати ті 5 млн таємних ухилянтів. Та й, заодно, забронованих може переполовинять. 🤔Дивно... А чому викидали? Можна ж було обрізати...М`ясне і навіть сир -- місяцями лежать у морозилках (великих, от як для морозива).Значно гірша ситуація із сухпайками ЗСУ.Взагалі неясно, для кого то робили... 😒У них єдине норм -- це цукр.пакетики. А вже “мед” -- має дивну звичку здуватися. Галети -- на диво несмачні. Консерви -- взагалі сумні. Рис-гречку вони не могли зіпсувати, але таке враження -- ніби намагались, додаючи якесь третьосортне м`ясиво. І окрема пісня -- це ніби як м`яс.консерви каніввіля... То повний капець. Шматки м`яса ніби й проглядаються, але оточені купою сумнівного і типу м`ясного місива.Є коти. Потроху то все жують (навіть рис-гречку, що і не дивно, бо воно таки краще за всі ті вкраплення “м`яса“).От ці сухпайки -- то, мабуть таки, найбільших жах харч.забезпечення війська.Британські, канадські, польські сух.пайки -- вони ж і їстівні, і цікаві. І без важких метал.консерв.