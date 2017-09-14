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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14335143361433714338
Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 18:55

Соціальний експеримент!

Хто може відповісти на це питання? >>>
  Успіх написав:Колеги-військові(або і не військові), а напишіть, будь ласка відповідь до наступного питання - от так сталось, що ви потрапили в полон... і ще й до реальних відморозків!
От вони трохи познущались з вас, а тоді кажуть - зараз запишемо з вами відео, де ви кажете, що любите рф і пу, а свою країну - ненавидите.
В іншому разі - продовжать жорстокі і принизливі знущання...

Зробите/скажете на відео все, що вони забажають, чи...?


Але чесно, панове!
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 18:56

Re: Напад росії і білорусі на Україну

️Неприємна новина: Над Києвом було збито кілька Гербер з камерами на підвісі, з CRPA антеною і найголовніше з радіо модемом.

Це означає наявність десь поруч радіо ретранслятора. Передача відео на 300 км до рф нереальна, і навіть 100 км до білорусі малоймовірна на цьому діапазоні. Будувати MESH ланцюжок з Гербер ретрансляторів до РФ можна, але це ризиковано і складно, — експерт зі зв'язку Сергій Флеш
GALeon
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 18:58

  Banderlog написав:
  Бетон написав:Скоро развал росии!
Я это почувствовал лично ночью. В первый раз, когда над головой взорвался бпла, а потом остаток ночи бесконечное число прилётов. Небо над городом было затянуто дымом как при апокалипсисе.

Это развал.
Бетон, прифронтова зона так живе роками і нікому до них діла нема. Хз чому не виїзжають, понятно що нажите тяжко кидати но є речі важніші.

Не совсем так.
Выехать-то можно. И где жить?
Работу там найти сложновато, а аренда стоит как зарплата. А пенсионерам?
А если из села, так тем более - дома какое-никакое хозяйство, курочки там, огород, ещё что, а там?
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 19:02

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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 19:04

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Xenon написав:🫨 «Україна заборонила церкву УПЦ МП, тому США не постачатимуть Україні зброю», — заявила конгресвумен США 🗿

https://glavcom.ua/world/world-politics ... 66480.html


Синдром Безуглой, оказывается, заразный ... ТП

Особенно в части, "запретили" УПЦ МП ...
а мож конгресменша просто віруюча християнка?

Нашо ти пишешь, що віруюча християнка - це обов"язково тупа ? )

У нас заборонили УПЦ МП ?
Ні, "ваша церква" править служби

А ти, москалик, знов себе проявив ) як ота ТП

Бо ти - "наша церква", до християнства не маєшь жодного відношення
У тебе своє, особисте, московитське православіє

Християн "ваша церква" ненавидить

Православних "ваша церква" ненавидить

"ваша церква" погони КГБ-ФСБ під рясою носить )
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 19:07

Успіх
Соціальний експеримент

Долярчик, іди на ... економічний фронт, а не пизди зранку до вечора на форумі )

Пельку свою заткни
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 19:15

  pesikot написав:
  Banderlog написав:«Україна заборонила церкву УПЦ МП, тому США не постачатимуть Україні зброю», — заявил

конгресменша просто віруюча християнка

Нашо ти пишешь, що віруюча християнка - це обов"язково тупа ? )

У нас заборонили УПЦ МП ?
да. Шоколадний почав гоніння на церкву а Черчіль докручує.
Але хай. Така буде і підтримка владі від віруючих.
Banderlog
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 19:17

  ЛАД написав:
  Banderlog написав:
  Бетон написав:Скоро развал росии!
Я это почувствовал лично ночью. В первый раз, когда над головой взорвался бпла, а потом остаток ночи бесконечное число прилётов. Небо над городом было затянуто дымом как при апокалипсисе.

Это развал.
Бетон, прифронтова зона так живе роками і нікому до них діла нема. Хз чому не виїзжають, понятно що нажите тяжко кидати но є речі важніші.

Не совсем так.
Выехать-то можно. И где жить?
Работу там найти сложновато, а аренда стоит как зарплата. А пенсионерам?
А если из села, так тем более - дома какое-никакое хозяйство, курочки там, огород, ещё что, а там?
вони живуть і копошаться в городах там де арті сотку платять...
Banderlog
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