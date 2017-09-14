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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14337143381433914340
Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 20:50

Хороший текст, якраз на тему як партнери "хочуть" перемоги України + поразки рф + всі нам винні + дайте грошей.
Тільки останній абзац все зіпсував - мертвонароджена утопія з елементами фантастики
Враховуючи, що світ цинічний і ми продовжуємо рухаємось по абсолютно цинічних треках поведінки більшості геополітичних гравців, можна дійти до невтішних, втім, очікуваних висновків:
1. Європа не готова зустрічати війну у себе, тому зацікавлена, щоб росія буксувала в Україні. При цьому більшість європейських лідерів свідомі, що виграш Москви автоматично означатиме загрозу для них і повернення до Варшавського договору, чого стратегічно прагне путін. Але продовження війни в Україні - це час, коли європейці можуть пити пиво в Брюселі і їсти сосиски в Мюнхені. Поки їх генерали розкачуються і четвертий рік перебирають свої арсенали.
2. Китай не готовий до того, щоб війна зупинялась на цьому етапі, бо «стриже купони» з ситуації, коли РФ готова продавати дешеві енергоносії. Навіщо їм зупинка війни? Хай йде, як йде.
3. США теж не особливо зацікавлені, щоб війна закінчувалась, бо тоді члени НАТО знову розслабляться і перестануть думати, як збільшити відсоток відрахувань на оборону. А, отже, скоротяться закупівлі в тому числі закупівлі американської зброї. Тут ВПК-лобі мало б навпаки працювати з Білим Домом, аби процес мілітаризації тривав якомога більше.
4. Росія. З однієї сторони є загроза економічного просідання. З іншого - коли перед тобою замаячила перспектива не просто зʼїсти Україну, але й стати учасником глобального перерозподілу впливу, зупинка війни не виглядає логічною.
....
В історії є чимало країн, які десятиліттями живуть в оточенні ворогів. Але там основна ставка зроблена на внутрішній ресурс - суспільний консенсус і суспільне бажання елементарного виживання. Можливо, прийшов час все-таки зосередитись в першу чергу на цьому - на новій хвилі суспільної мобілізації, а не на переконаннях і вірі, що хтось інший більше зацікавлений бачити нас живим, а не мертвим?
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 20:50

  pesikot написав:Мерц указал на связь между разговорами с Путиным и ударами по Украине\
Между телефонными разговорами президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с кремлевским правителем Путиным и массированными обстрелами Украины есть связь.

К такому выводу пришел канцлер Германии Фридрих Мерц, передает n-tv, ссылаясь на заявление представителя немецкого правительства Штефана Корнелиуса. По его словам, в последние дни канцлер несколько раз говорил об определенной закономерности с Путиным - его телефонные звонки обычно сопровождаются еще более жесткими атаками:

"То, что произошло прошлой ночью, подтвердило или усилило это впечатление. Массированные атаки на Украину после телефонного звонка говорят сами за себя".


Мерц говорит то, о чём я пишу ... конкретно, по фактам ...
І який ваш висновок з цього? Я свій давно кажу, і, схоже, чим далі, тим більше підтверджується: путіну не потрібен мир ні в якому вигляді. Навіть у вигляді повної перемоги. Бо як тільки скінчиться війна, кінець режиму настане дуже швидко, це вже неминуче. А от відтягувати кінець у стані війни можна ефективно роками. Тому йому потрібно, щоб поставки зброї від Америки, Європи та кого завгодно в Україну продовжувались, і щоб була таким чином можливість продовжувати війну. Йому, звісно, не треба, щоб надали стільки зброї, щоб Україна змогла відкинути москалів за порєбрік, але він вже, мабуть, вважає, що зброї в необхідній для цього кількості взагалі немає, і вона не може бути надана.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 20:53

Іноагент по-українськи?))

  stm написав:дивлюся проросійського адвоката
Чому ж його не схоплять, якщо він... ?
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 21:09

ще один студійний рембо:
«Конечно все устали, но подписывать мир нельзя. Нужно продолжать воевать иначе если мы сделаем паузу, то через три года россияне захватят Харьков, Днепр, Запорожье»
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 21:10

  Letusrock написав:
  _hunter написав:
  Xenon написав::shock:

🔴"Буде і по 1000 «Шахедів» на добу, і більше. Я нікого не лякаю — це розвіддані", – командувач СБС "Мадяр"

помню, Шаман мне доказывал, что после Ирана число прилетов снизится... Интересно, как он сегодняшнюю ночь прокомментирует? 🤔

він много чого казав. Наприклад на початку 2023 - "якщо контрнаступ невдасться значить пора миритись", не кажучи про різні фантазії на тему як західний світ хоче розгрому та розвалу рф

ну, то его "ощущения" были, а тут ему прямо СБУ говорит "есть запасы в 25 тыщ". А он в ответ ипсо-ипсо...
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 21:52

  Успіх написав:
  stm написав:дивлюся проросійського адвоката
Чому ж його не схоплять, якщо він... ?

Вважають що розум людей, переважить їх невдоволення своїм життям. Але то не точно.
stm
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 22:10

  Letusrock написав:ще один студійний рембо:
«Конечно все устали, но подписывать мир нельзя. Нужно продолжать воевать иначе если мы сделаем паузу, то через три года россияне захватят Харьков, Днепр, Запорожье»

Рига, Таллін, Вільно?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 22:12

  stm написав:
  Успіх написав:
  stm написав:дивлюся проросійського адвоката
Чому ж його не схоплять, якщо він... ?

Вважають що розум людей, переважить їх невдоволення своїм життям. Але то не точно.

- Приведіть приклад штучного інтелекту?
- Блондинка перефарбована на брюнетку.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 лип, 2025 22:14

  M-Audio написав:
  pesikot написав:Мерц указал на связь между разговорами с Путиным и ударами по Украине\
Между телефонными разговорами президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с кремлевским правителем Путиным и массированными обстрелами Украины есть связь.

К такому выводу пришел канцлер Германии Фридрих Мерц, передает n-tv, ссылаясь на заявление представителя немецкого правительства Штефана Корнелиуса. По его словам, в последние дни канцлер несколько раз говорил об определенной закономерности с Путиным - его телефонные звонки обычно сопровождаются еще более жесткими атаками:

"То, что произошло прошлой ночью, подтвердило или усилило это впечатление. Массированные атаки на Украину после телефонного звонка говорят сами за себя".


Мерц говорит то, о чём я пишу ... конкретно, по фактам ...
І який ваш висновок з цього? Я свій давно кажу, і, схоже, чим далі, тим більше підтверджується: путіну не потрібен мир ні в якому вигляді. Навіть у вигляді повної перемоги. Бо як тільки скінчиться війна, кінець режиму настане дуже швидко, це вже неминуче.
з чого такі висновки? Його недавно обрали. Під кінець сроку він передасть владу наступнику, як вже і робив. Тут скоріше наші можновладці пролетять неминуче.
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  #<1 ... 14337143381433914340
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