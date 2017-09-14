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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 04 лип, 2025 23:22
*Ну вот видите... и тут наладилось...
Об «оптимизме» касательно возможности возобновления поставок ракет Patriot Украине сообщил Reuters источник, знакомый с содержанием звонка Трампа Зеленскому... Источник сказал об «очень хорошей» беседе между лидерами государств.
Аксиос: "Трамп сказал, что хочет помочь с противовоздушной обороной и проверит, что было приостановлено, если что-то было приостановлено"...
Spiegel...
"Мерц провел в четверг телефонный разговор с Трампом. Темой беседы стала ситуация на Украине, включая усиление противовоздушной обороны страны..."
Решение министра обороны США Пита Хегсета о приостановке поставок оружия в Украину вызвало гнев у республиканцев, в том числе входящих в Конгресс, - The Washington Post...
Тем временем... Турция!
Турция присоединятся к "коалиции дронов" под руководством Великобритании и Латвии, куда входит ряд стран, закупающий беспилотники для Украины...* (С)
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detroytred
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Додано: П'ят 04 лип, 2025 23:24
*Анджей Дуда - Президент РП... вазмузчен тем, что от РП требуют денех для Украины... хочет чтоб давали РП ... под Украину, но через РП...
"Я повторяю всем вокруг: "господа, партнеры не особо хотят помнить о нашем вкладе в помощь Украине. Это не очень в их интересах. В их интересах давить на нас, выжать из нас как можно больше и как можно меньше отдавать от себя и как можно больше выжимать от других"...
"Это политика, и она очень жесткая - кто даст больше. В смысле, что кого можно уговорить дать больше, чтобы нам не пришлось так много давать", - добавил он.
Какое комильфо в святом семействе райского сада...
Вишенка:
"Давайте закроем аэропорт в Ясенке. Посмотрим, что тогда будут делать союзники, как они будут помогать Украине. Посмотрим, как они будут выполнять свою миссию, если мы скажем: "Нет. Конец. Шоссе перегружено, больше танки не поедут по нашему шоссе. Не возите такую тяжелую технику. Один танк - 70 тонн. Мы закрываем шоссе. Аэропорт в Ясенке нуждается в ремонте. Мы закрываем аэропорт в Ясенке". Интересно, как тогда союзники будут помогать Украине"...* (С)
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detroytred
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Додано: П'ят 04 лип, 2025 23:42
detroytred написав:
*Ну вот видите... и тут наладилось...
Об «оптимизме» касательно возможности возобновления поставок ракет Patriot Украине сообщил Reuters источник, знакомый с содержанием звонка Трампа Зеленскому... Источник сказал об «очень хорошей» беседе между лидерами государств.
Аксиос: "Трамп сказал, что хочет помочь с противовоздушной обороной и проверит, что было приостановлено, если что-то было приостановлено"...
Spiegel...
"Мерц провел в четверг телефонный разговор с Трампом. Темой беседы стала ситуация на Украине, включая усиление противовоздушной обороны страны..."
Решение министра обороны США Пита Хегсета о приостановке поставок оружия в Украину вызвало гнев у республиканцев, в том числе входящих в Конгресс, - The Washington Post...
Тем временем... Турция!
Турция присоединятся к "коалиции дронов" под руководством Великобритании и Латвии, куда входит ряд стран, закупающий беспилотники для Украины...* (С)
Злі язики теліпають, що ніби йому було щось обіцяно і прокатано, але ж він не терпіла якийсь обіжений хуліганами, а мисливець, тому полоскотав точку G (це не про блондинок). Будем спостерігати далі це кіно.
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Додано: П'ят 04 лип, 2025 23:45
detroytred написав:
*Анджей Дуда - Президент РП... вазмузчен тем, что от РП требуют денех для Украины... хочет чтоб давали РП ... под Украину, но через РП...
"Я повторяю всем вокруг: "господа, партнеры не особо хотят помнить о нашем вкладе в помощь Украине. Это не очень в их интересах. В их интересах давить на нас, выжать из нас как можно больше и как можно меньше отдавать от себя и как можно больше выжимать от других"...
"Это политика, и она очень жесткая - кто даст больше. В смысле, что кого можно уговорить дать больше, чтобы нам не пришлось так много давать", - добавил он.
Какое комильфо в святом семействе райского сада...
Вишенка:
"Давайте закроем аэропорт в Ясенке. Посмотрим, что тогда будут делать союзники, как они будут помогать Украине. Посмотрим, как они будут выполнять свою миссию, если мы скажем: "Нет. Конец. Шоссе перегружено, больше танки не поедут по нашему шоссе. Не возите такую тяжелую технику. Один танк - 70 тонн. Мы закрываем шоссе. Аэропорт в Ясенке нуждается в ремонте. Мы закрываем аэропорт в Ясенке". Интересно, как тогда союзники будут помогать Украине"...* (С)
Кульгава качка подає голос лебединої пісні.
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flyman
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