Об «оптимизме» касательно возможности возобновления поставок ракет Patriot Украине сообщил Reuters источник, знакомый с содержанием звонка Трампа Зеленскому... Источник сказал об «очень хорошей» беседе между лидерами государств. Аксиос: "Трамп сказал, что хочет помочь с противовоздушной обороной и проверит, что было приостановлено, если что-то было приостановлено"... Spiegel... "Мерц провел в четверг телефонный разговор с Трампом. Темой беседы стала ситуация на Украине, включая усиление противовоздушной обороны страны..." Решение министра обороны США Пита Хегсета о приостановке поставок оружия в Украину вызвало гнев у республиканцев, в том числе входящих в Конгресс, - The Washington Post...
Тем временем... Турция! Турция присоединятся к "коалиции дронов" под руководством Великобритании и Латвии, куда входит ряд стран, закупающий беспилотники для Украины...* (С)
*Анджей Дуда - Президент РП... вазмузчен тем, что от РП требуют денех для Украины... хочет чтоб давали РП ... под Украину, но через РП...
"Я повторяю всем вокруг: "господа, партнеры не особо хотят помнить о нашем вкладе в помощь Украине. Это не очень в их интересах. В их интересах давить на нас, выжать из нас как можно больше и как можно меньше отдавать от себя и как можно больше выжимать от других"... "Это политика, и она очень жесткая - кто даст больше. В смысле, что кого можно уговорить дать больше, чтобы нам не пришлось так много давать", - добавил он.
Какое комильфо в святом семействе райского сада...
Вишенка: "Давайте закроем аэропорт в Ясенке. Посмотрим, что тогда будут делать союзники, как они будут помогать Украине. Посмотрим, как они будут выполнять свою миссию, если мы скажем: "Нет. Конец. Шоссе перегружено, больше танки не поедут по нашему шоссе. Не возите такую тяжелую технику. Один танк - 70 тонн. Мы закрываем шоссе. Аэропорт в Ясенке нуждается в ремонте. Мы закрываем аэропорт в Ясенке". Интересно, как тогда союзники будут помогать Украине"...* (С)
detroytred написав:*Ну вот видите... и тут наладилось...
Об «оптимизме» касательно возможности возобновления поставок ракет Patriot Украине сообщил Reuters источник, знакомый с содержанием звонка Трампа Зеленскому... Источник сказал об «очень хорошей» беседе между лидерами государств. Аксиос: "Трамп сказал, что хочет помочь с противовоздушной обороной и проверит, что было приостановлено, если что-то было приостановлено"... Spiegel... "Мерц провел в четверг телефонный разговор с Трампом. Темой беседы стала ситуация на Украине, включая усиление противовоздушной обороны страны..." Решение министра обороны США Пита Хегсета о приостановке поставок оружия в Украину вызвало гнев у республиканцев, в том числе входящих в Конгресс, - The Washington Post...
Тем временем... Турция! Турция присоединятся к "коалиции дронов" под руководством Великобритании и Латвии, куда входит ряд стран, закупающий беспилотники для Украины...* (С)
Злі язики теліпають, що ніби йому було щось обіцяно і прокатано, але ж він не терпіла якийсь обіжений хуліганами, а мисливець, тому полоскотав точку G (це не про блондинок). Будем спостерігати далі це кіно.
detroytred написав:*Анджей Дуда - Президент РП... вазмузчен тем, что от РП требуют денех для Украины... хочет чтоб давали РП ... под Украину, но через РП...
"Я повторяю всем вокруг: "господа, партнеры не особо хотят помнить о нашем вкладе в помощь Украине. Это не очень в их интересах. В их интересах давить на нас, выжать из нас как можно больше и как можно меньше отдавать от себя и как можно больше выжимать от других"... "Это политика, и она очень жесткая - кто даст больше. В смысле, что кого можно уговорить дать больше, чтобы нам не пришлось так много давать", - добавил он.
Какое комильфо в святом семействе райского сада...
Вишенка: "Давайте закроем аэропорт в Ясенке. Посмотрим, что тогда будут делать союзники, как они будут помогать Украине. Посмотрим, как они будут выполнять свою миссию, если мы скажем: "Нет. Конец. Шоссе перегружено, больше танки не поедут по нашему шоссе. Не возите такую тяжелую технику. Один танк - 70 тонн. Мы закрываем шоссе. Аэропорт в Ясенке нуждается в ремонте. Мы закрываем аэропорт в Ясенке". Интересно, как тогда союзники будут помогать Украине"...* (С)
fler написав:- депортувати рфян з ЄС (шоб відчули себе непотрібом у цивілізованому світі)
Так им туда сейчас въезд и так по визам, можно просто визы не выдавать. Но почему-то выдают же. Если про туристов речь. Или речь о беженцах от режима? Их вернуть, чтоб они ощутили что от Родины нельзя убежать и с режимом надо смириться?
fler написав:- депортувати рфян з ЄС (шоб відчули себе непотрібом у цивілізованому світі)
Так им туда сейчас въезд и так по визам, можно просто визы не выдавать. Но почему-то выдают же. Если про туристов речь. Или речь о беженцах от режима? Их вернуть, чтоб они ощутили что от Родины нельзя убежать и с режимом надо смириться?
90% ємигрантов/релокантов проживають в таких країнах як Німеччина, Італія, Іспанія, Греція, Кіпр, ВБ, Франція, США 25-45 років , вони палко підтримують політику путіна, безсмертні полки, день побєдобєсія