Додано: П'ят 04 лип, 2025 23:24

*Анджей Дуда - Президент РП... вазмузчен тем, что от РП требуют денех для Украины... хочет чтоб давали РП ... под Украину, но через РП...



"Я повторяю всем вокруг: "господа, партнеры не особо хотят помнить о нашем вкладе в помощь Украине. Это не очень в их интересах. В их интересах давить на нас, выжать из нас как можно больше и как можно меньше отдавать от себя и как можно больше выжимать от других"...

"Это политика, и она очень жесткая - кто даст больше. В смысле, что кого можно уговорить дать больше, чтобы нам не пришлось так много давать", - добавил он.



Какое комильфо в святом семействе райского сада...



Вишенка:

"Давайте закроем аэропорт в Ясенке. Посмотрим, что тогда будут делать союзники, как они будут помогать Украине. Посмотрим, как они будут выполнять свою миссию, если мы скажем: "Нет. Конец. Шоссе перегружено, больше танки не поедут по нашему шоссе. Не возите такую тяжелую технику. Один танк - 70 тонн. Мы закрываем шоссе. Аэропорт в Ясенке нуждается в ремонте. Мы закрываем аэропорт в Ясенке". Интересно, как тогда союзники будут помогать Украине"...* (С)