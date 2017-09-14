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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14339143401434114342
Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 12:42

Как же их там дохуя, и они все любят парашу? уехав из параши? :?
узкую душу не понять умом, только разстрелом и виселицей доброго НКВД і ЗСУ
Востаннє редагувалось Vadim_ в Суб 05 лип, 2025 12:54, всього редагувалось 1 раз.
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 12:53

"Хорошие сапоги - надо брать (в ЕС)"
Через митні пости на Львівщині та Буковині ввозятьконтрабанду під виглядом дронів для ЗСУ — ЗМІ

Як пише джерело, немає жодних червоних ліній для західної митниці. Якщо можна заробити на дронах - добре, якщо можна вплести дрони у довгограючі кримінальні схеми виводу валюти за кордон на постійній основі — ще краще. А що тут такого, війна десь далеко, їм не воювати, а припинити красти хоча б поки йде війна не має жодного бажання.

Усі призвіща відомі — начальник митного посту Ворожбит Назар Степанович, Турчин Володимир Богданович, Тофан Петр Георгійович, а також керівники обласних митниць — начальник львівської митниці Андрій Кузнік та чернівецької — Юрій Герасимов. Не відомо тільки з яких мотивів відповідні органи закривають очі на ці та інші злочини львівських митників.
https://www.shepetivka.org.ua/post-1374 ... ovyni.html

Да... вообще Не відомо :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 12:56

  _hunter написав:"Хорошие сапоги - надо брать (в ЕС)"
Через митні пости на Львівщині та Буковині ввозятьконтрабанду під виглядом дронів для ЗСУ — ЗМІ

Як пише джерело, немає жодних червоних ліній для західної митниці. Якщо можна заробити на дронах - добре, якщо можна вплести дрони у довгограючі кримінальні схеми виводу валюти за кордон на постійній основі — ще краще. А що тут такого, війна десь далеко, їм не воювати, а припинити красти хоча б поки йде війна не має жодного бажання.

Усі призвіща відомі — начальник митного посту Ворожбит Назар Степанович, Турчин Володимир Богданович, Тофан Петр Георгійович, а також керівники обласних митниць — начальник львівської митниці Андрій Кузнік та чернівецької — Юрій Герасимов. Не відомо тільки з яких мотивів відповідні органи закривають очі на ці та інші злочини львівських митників.
https://www.shepetivka.org.ua/post-1374 ... ovyni.html

Да... вообще Не відомо :lol:

Це потужно
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 12:57

щас админ забанит ...
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 13:00

гондоны из параши , вы кто?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 13:04

Vadim_
мы из оон
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 13:11

  Vadim_ написав:Vadim_
мы из оон

УсІМ ПО Х УЙ , нажаль
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 13:11

  Vadim_ написав:Vadim_
мы из оон

УсІМ ПО Х УЙ , нажаль
Vadim_
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Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 13:15

Екзистенційна війна з одвічним ворогом це коли у міністра оборони родина сидить за кордоном і "вірить в ЗСУ". І активи його теж наврят чи в Ощадбанку
Семья министра обороны Умерова живёт в США. Трое детей, его жена, брат и отец - не живут в Украине. Они проживают во Флориде, в городке Бока-Ратон», - глава «Центра по борьбе с коррупцией» Дарья Каленюк.
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Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 13:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Поки одна частина населення фестивалить а одна сидить в окопах https://atlasfestival.com/promo ми не переможемо. Як воно фестивалити в Києві після безсонної ночі не ясно.
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  #<1 ... 14339143401434114342
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