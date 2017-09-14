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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14340143411434214343
Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 14:55

Успіх
оплачені для війни


І оплачені жирно, і сарделями відгодовані, і на навчання на дронщика витрачено. А де вихлоп?
Тому я поділяю твою стурбованість. Теж не розумію, яка може бути киця, коли гоДували, гоТували, а він наплював на витрачене і сховався під спідницю. Зі словами «ВОС дронщика не той», треба «вос лопатний».
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 14:58

  Hotab написав:_hunter
вы неправильно выделили :lol: - я поправил.

Ваша черга, як і андрюшкіМ-онреальського, теж після останньої жінки?

Я над этим вопросом начну задумываться где-то после последнего "обозника".
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 14:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Ну, тут жіночки вирішили хитро заховатись за надважливістю в тилу)) - а-ля будівельник/вася-рівне))

До речі, щось вася-рівне затих зі своїм "бізнесом на акумуляторах до дронів"?
Невже "пов'язали" і зараз десь в окопі запускає дрони і каже - "а акумулятори то тут - мої!" ?😅
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Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 15:03

  Успіх написав:Ну, тут жіночки вирішили хитро заховатись за надважливістю в тилу)) - а-ля будівельник/вася-рівне))

До речі, щось вася-рівне затих зі своїм "бізнесом на акумуляторах до дронів"?
Невже "пов'язали" і зараз десь в окопі запускає дрони і каже - "а акумулятори то тут - мої!" ?😅

Хто сказав про надважливість?
stm
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Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 15:11

Як так?©

  Hotab написав:А де вихлоп?
В перші дні повномасштабки, Успіх по повістці ДОБРОВІЛЬНО пішов у військомат, а далі - на фронт!(хоч ЛЕГКО міг проігнорувати/не піти!!!)
І йшов лише на півроку-рік допомогти, поки створені і оплачені для війни повернуться в стрій із Занзібарів!
А вийшло якесь наіпалово!
Створені для війни почали ховатись по тилах, а простих комбайнерів, трактористів, баристів і т.п., які в більшості обмежено-придатні, або й НЕ придатні при НОРМАЛЬНОМУ обстежені - почали готувати на "рембів"!🤦🏻🤦🏻🤦🏻
Як так?©

Ще й з необмеженим перебуванням там!

Як так?©
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Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 15:13

  stm написав:
  Успіх написав:Ну, тут жіночки вирішили хитро заховатись за надважливістю в тилу)) - а-ля будівельник/вася-рівне))

До речі, щось вася-рівне затих зі своїм "бізнесом на акумуляторах до дронів"?
Невже "пов'язали" і зараз десь в окопі запускає дрони і каже - "а акумулятори то тут - мої!" ?😅

Хто сказав про надважливість?

На Б - починається, а на удівельник - закінчується!😁
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Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 15:19

  Успіх написав:
  Hotab написав:А де вихлоп?
В перші дні повномасштабки, Успіх по повістці ДОБРОВІЛЬНО пішов у військомат, а далі - на фронт!(хоч ЛЕГКО міг проігнорувати/не піти!!!)
І йшов лише на півроку-рік допомогти, поки створені і оплачені для війни повернуться в стрій із Занзібарів!
А вийшло якесь наіпалово!
Створені для війни почали ховатись по тилах, а простих комбайнерів, трактористів, баристів і т.п., які в більшості обмежено-придатні, або й НЕ придатні при НОРМАЛЬНОМУ обстежені - почали готувати на "рембів"!🤦🏻🤦🏻🤦🏻
Як так?©

Ще й з необмеженим перебуванням там!

Як так?©

А якщо Успіх помиляється з адресатом? Претензії до жінок і передпенсійного віку залишаються, то зрозуміло. Але, Успіх, це крик души до жінок і пенсіонерів чи невдоволення своїм положенням у діючому часі? Вас як і АндріяМ повинні захистити жінки і пенсіонери? Чи ви не можете знайти своє місце і бути щасливим там де це можливо. Що там каже Одеський адвокат на питання "навіщо чоловіки другий раз одружуються" одразу після звільнення з ЗСУ по догляду? Нічого? Щось тривожні питання як винувата влада у ваших проблемах він висвітлює краще )
stm
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Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 15:22

  Успіх написав:
  stm написав:Хто сказав про надважливість?

На Б - починається, а на удівельник - закінчується!😁

При всіх табличках, ця особа має добре сердце. Це вже декілька разів мало підтвердження матеріально. І згідно табличці ви також входите в 5%, то ви на рівних, просто молодші. Хто з вас двох 5% більш витривалий, якщо б не киця? Ми хочемо програти чи виграти і дати тріумф Хантеру?
stm
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Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 15:32

Успіх
Успіх по повістці ДОБРОВІЛЬНО пішов у військомат

«Добровільно» і «по повістці» - це несумісні речі.

Правильне формулювання звучить так: Долярек по повістці був викликаний до ТЦК, де був мобілізований. Добровольці - це люди , які йшли без повістки. Самі. Це не Долярек.
Далі держава стала платити доляреку по 100+ К тисяч просто за те, що Долярек мив снаряди і заряджав рації далеко від передової лінії. Долярек був щасливий, нарешті шалені досі небачені гроші на шару. Проте час змінився, і для 100 к (або 3.33 к в день) стало необхідно дійсно хоча б наближатись трохи до фронту. Не в окопах перших ліній, а хоча б за 10км! І 3.33 к грн в день доляреку стали надто ризикованими, бо він отримував на шару і без ризиків, а тут… (осел, який постояв в тіні, на сонці працювати більше не хоче)?
Тому Долярек вирішив придумати план, як незаконно звільнитись. І придумав липові діагнози дружині, проплативши в тилу за довідки.
І звільнився. Герой?? Сумнівно. . Маємо надію що хоч не дезертир, і на тому подяка.
За витрачене навчання на дронщика, і продюблений дрон так і не розрахувався.
Hotab
 
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