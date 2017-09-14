Додано: Суб 05 лип, 2025 15:32

Успіх по повістці ДОБРОВІЛЬНО пішов у військомат



«Добровільно» і «по повістці» - це несумісні речі.Правильне формулювання звучить так: Долярек по повістці був викликаний до ТЦК, де був мобілізований. Добровольці - це люди , які йшли без повістки. Самі. Це не Долярек.Далі держава стала платити доляреку по 100+ К тисяч просто за те, що Долярек мив снаряди і заряджав рації далеко від передової лінії. Долярек був щасливий, нарешті шалені досі небачені гроші на шару. Проте час змінився, і для 100 к (або 3.33 к в день) стало необхідно дійсно хоча б наближатись трохи до фронту. Не в окопах перших ліній, а хоча б за 10км! І 3.33 к грн в день доляреку стали надто ризикованими, бо він отримував на шару і без ризиків, а тут… (осел, який постояв в тіні, на сонці працювати більше не хоче)?Тому Долярек вирішив придумати план, як незаконно звільнитись. І придумав липові діагнози дружині, проплативши в тилу за довідки.І звільнився. Герой?? Сумнівно. . Маємо надію що хоч не дезертир, і на тому подяка.Було дуже багато пафосних слів про «не можна кидати неньку, яка стікає кровʼю, необхідно служити до останньої краплі, Сам в цей час як раз купляв у Львові довідки, носив хабарі , щоб звільнитись по догляду. Після хабарівв , цими ж руками писав тут про патріотизм, ненька стікаю кровʼю, до останнього на захисті!!!Потім не потягнув програму підготовки дронщиків (8 класів - це 8 класів, розум і здібності самі не зʼявляться, якщо їх нема)За витрачене навчання на дронщика, і пролюблений дрон так і не розрахувався. Зараз корчить з себе захисника. Звичайний тиловий щур, який розжирів на грошах платників податків. І кинув неньку стікати кровʼю.