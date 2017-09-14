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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14342143431434414345
Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 19:36

  ЛАД написав:
Генерал Герберт Макмастер был советником Дональда Трампа по национальной безопасности в 2017-2018 годах. В интервью Би-би-си генерал рассказывает о том, какой совет он дал бы Трампу сегодня и как «путинская методичка» влияет на американского президента.
..............
И все же главный урок — война, как и тысячи лет до того, остается делом людей. Это борьба мужчин и женщин, пытающихся соединить инстинкт самосохранения с достижением высокой цели, даже когда враг пытается их убить.
https://www.bbc.com/russian/articles/cdx5qyzngneo
Выделил для АндрюшиМ и некоторых других.

Я, ЛАДушка, писал несколько раз, что тысячи лет существовала абсолютно иная организация общества. Вы, наверное, не задумывались о том, какой жизненный путь ожидал бы Ваших дочерей? Очень простой и незамысловатый. Вы - такой же лицемер, как и большинство здесь. Вы хотите, чтобы Ваши дочери жили в 21-ом веке со всем набором прав и свобод и без размышлений о "высоких целях", а мне Вы предлагаете вернуться в прошлое, на тысячу лет назад.

Не может быть так, что в мироне время мы все - одинаковые с равными правами и возможностями, а когда началась война, миллионы посчитали, что государство - вообще не их дело. И здесь я говорю не только о женщинах. Власть и приближённые к ней вывезли родственников и до войны и вовремя неё. Бронированные, с отсрочками и т.д. Когда ты видишь, что миллионы таких же, как и ты, граждан не то, что не спешат идти воевать, а вообще не собираются этого делать, то возникает вопрос: "Защита этих особых граждан и есть той самой "высокой целью?""

Поэтому любая "очередь" всегда будет несправедливой, если в мирное время никаких очередей нет, а мы все имеем равные права и обязанности. Просто, и Вы и многие другие хотят, чтобы мы одновременно жили и тысячу лет назад и в 21-ом веке. Поэтому нет смысла рассуждать о том, пойдёт ли АндрейМ или Хантер на фронт, если туда пойдут все те избранные, так как последние туда не пойдут. Спросите лучше тогда, когда эта случится.

Тут и на форуме через одного - мыслитель о высоких целях, но они эти цели защищать не спешат. Нет, они, как партторги, хотят только "вдохновлять" других идти эти цели защищать.
АндрейМ
 
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Повідомлення Додано: Суб 05 лип, 2025 20:03

  _hunter написав:
  ЛАД написав:
  _hunter написав: ........
Я что-то пропустил в новостях? :shock: -- в Германии тоже что-то началось? :shock:
Пока нет.
И, надеюсь, не начнётся.
Пока нет и "последнего обозника", но вы же об этом пишете. Должны же предусмотреть и возможные будущие варианты.
Только не рассказывайте, что после нашего "последнего обозника" вы срочно вернётесь в Украину вместе с Андрюшей и грудью встанете на защиту Родины.

А, теперь понял. Вы бессмысленно далекое будущее рассматриваете: если "что-то" начнется в Германии - возвращаться, увы, будет уже некуда :(
Вы не поняли, а, скорее, притворяетесь.
"Возвращаться" куда угодно, где идёт война, вы точно не собираетесь. И я от вас этого не жду.
"Если "что-то" начнется в Германии", возвращаться вы никуда не будете. И в немецкую армию с немецким "последним обозником" вы тоже не пойдёте. Просто уедете ещё куда-нибудь.
ЛАД
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