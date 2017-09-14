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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 05 лип, 2025 22:11
ЛАД написав:
Я только не понимаю - если у вас, как и у _hunter
"а, есть "ваша"
страна, из которой вы свободно можете летать хоть в Канаду, хоть ещё куда (и, понятно, что это не Украина), то вам не грозит встреча с ТЦК, мобилизация и жизнь в окопе или даже гражданская жизнь под шахедами. Так чего вы переживаете за права украинских мужчин и зачем так хотите отправить на фронт украинских женщин?
Я никого на фронт отправлять не хочу. Я, просто, пишу, что всё, что пишут мне, в равной степени относится ко всем гражданам Украины. Не выборочно, так как "так всегда было" или "ты - же мужчина", а ко всем. Поэтому начинать надо с себя, со своих близких и т.д. И себе и им говорить, что Украина - твоя страна, а права и свободы у тебя такие же, как у всех других, поэтому иди и защищай их. Тут формула простая - не отправляй меня на фронт, и я не буду отправлять тебя.
Я лично Вам, в переписках с Вами говорил и своей ситуации в семье и о доме. Но Украина была и будет моей страной. Повестки мне не приходили. Данные я обновил вовремя.
_hunter написав: ЛАД написав:
А насчёт "тысяч лет" вы просто ничего не понимаете и лучше бы помалкивали. Организация
общества особо не изменилась.
Что в вашем понимании есть "Организация
общества"? -- права женщин туда не входят?
Нет, ЛАД так не думает, судя по всему. У него неучастие в войне женщин тысячу лет никак не связано с их полным бесправием в то время. Все эти гражданские и политические права появляются просто так. Вернее, мне говорят, что права железобетонно связаны с обязанности, но объяснить почему у женщин - не так - не могут. Вот, в Дании дошли, что и права и обязанности должны быть одинаковыми. Надеюсь, и у нас когда-то дойдут.
Сибарит написав:
В данном же случае, не так то, что это написал тот, кто сам решил, что государство - это не его дело.
Потому что я вижу, что это позволено миллионам других, поэтому должно быть позволено и мне. Но у меня была своя ситуация, связанная с лечением онкологии, поэтому Ваш выпад в мою сторону не совсем туда попал. Я буду делать то, что делают все эти миллионы других - платить налоги и считать, что на этом моя роль заканчивается.
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АндрейМ
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Додано: Суб 05 лип, 2025 22:15
pesikot написав:Успіх
Долярчик, ти пішов в ЗСУ, щоб твій писок не почали били, з приводу того, що ти людей в фінансову параміду втягував
Не тринди ... )
"доброволець" ти наш ...
Але ти висновки не зробив, тому твій писок буде битий ...
Як то все иншие умозаключения,
якщо що він був поряд з окопом , то закрийте пельку на Долярчика
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Додано: Суб 05 лип, 2025 22:20
АндрейМ написав: ЛАД написав:
Я только не понимаю - если у вас, как и у _hunter
"а, есть "ваша"
страна, из которой вы свободно можете летать хоть в Канаду, хоть ещё куда (и, понятно, что это не Украина), то вам не грозит встреча с ТЦК, мобилизация и жизнь в окопе или даже гражданская жизнь под шахедами. Так чего вы переживаете за права украинских мужчин и зачем так хотите отправить на фронт украинских женщин?
Я никого на фронт отправлять не хочу. Я, просто, пишу, что всё, что пишут мне, в равной степени относится ко всем гражданам Украины. Не выборочно, так как "так всегда было" или "ты - же мужчина", а ко всем. Поэтому начинать надо с себя, со своих близких и т.д. И себе и им говорить, что Украина - твоя страна, а права и свободы у тебя такие же, как у всех других, поэтому иди и защищай их. Тут формула простая - не отправляй меня на фронт, и я не буду отправлять тебя.
Я лично Вам, в переписках с Вами говорил и своей ситуации в семье и о доме. Но Украина была и будет моей страной. Повестки мне не приходили. Данные я обновил вовремя.
Наивный дебил
_hunter написав: ЛАД написав:
А насчёт "тысяч лет" вы просто ничего не понимаете и лучше бы помалкивали. Организация
общества особо не изменилась.
Что в вашем понимании есть "Организация
общества"? -- права женщин туда не входят?
Нет, ЛАД так не думает, судя по всему. У него неучастие в войне женщин тысячу лет никак не связано с их полным бесправием в то время. Все эти гражданские и политические права появляются просто так. Вернее, мне говорят, что права железобетонно связаны с обязанности, но объяснить почему у женщин - не так - не могут. Вот, в Дании дошли, что и права и обязанности должны быть одинаковыми. Надеюсь, и у нас когда-то дойдут.
Сибарит написав:
В данном же случае, не так то, что это написал тот, кто сам решил, что государство - это не его дело.
Потому что я вижу, что это позволено миллионам других, поэтому должно быть позволено и мне. Но у меня была своя ситуация, связанная с лечением онкологии, поэтому Ваш выпад в мою сторону не совсем туда попал. Я буду делать то, что делают все эти миллионы других - платить налоги и считать, что на этом моя роль заканчивается.[/quote
как не стыдно...
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Додано: Суб 05 лип, 2025 22:24
АндрейМ написав:
У него неучастие в войне женщин тысячу лет никак не связано с их полным бесправием в то время.
Так оно и не связано. В природе оно так устроено, что для воспроизводства вида нужно сохранить большее количество женщин, а мужчин - как уж получится. Права вообще ни при чём, наоборот, заставить идти на смерть кого-то, кто и так бесправный, как-бы легче и проще.
А вот более интересный вопрос: тысячу лет назад женщины принимали участие в войне или нет? Понятно, что с копьём на лошади не скакали, но что они делали, пока мужчины скакали с копьями на лошадях? Жили обычной мирной жизнью, растили детей, или всё же как-то принимали участие в обеспечении этой войны?
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Додано: Суб 05 лип, 2025 22:41
_hunter написав: ЛАД написав: _hunter написав:
----------------------------ЛАД
Пока нет.
И, надеюсь, не начнётся.
Пока нет и "последнего обозника", но вы же об этом пишете. Должны же предусмотреть и возможные будущие варианты.
Только не рассказывайте, что после нашего
"последнего обозника" вы срочно вернётесь в Украину вместе с Андрюшей и грудью встанете на защиту Родины.
----------------------------
А, теперь понял. Вы бессмысленно далекое будущее рассматриваете: если "что-то" начнется в Германии - возвращаться, увы, будет уже некуда
Вы не поняли, а, скорее, притворяетесь.
"Возвращаться" куда угодно, где идёт война, вы точно не собираетесь. И я от вас этого не жду.
к чему, тогда, эти вопросы-"типа подколки"? 🤔 -- желание пофлудить?
Я вам вопросы не задавал. Но вы почему-то решили "поправить" моё выделение.
К слову: вы, я помню, говорили, что в ЗСУ "ни ногой". Даже после принятия ЗП №13229. Что-то поменялось? Или с чего вы решили, что ваше нежелание рисковать жизнью/здоровьем чем-то отличается от моего?
Вы меня ни с кем не путаете? С памятью у вас всё в порядке?
Или вы перезанимались немецким языком?
А насчёт здоровья... Вам тоже в этом году исполняется 75 лет?
Если вы его пропили раньше вместе с мозгами, то это не моя вина.
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Додано: Суб 05 лип, 2025 22:43
Сибарит написав:
В данном же случае, не так то, что это написал тот
Та з "тим" - все зрозуміло))
Вже тільки як його тут не обзивали...
Але суть якраз в дописі! І отих словах!
Що Вам в них "не так"?
Що реально поділ пішов на сорта?
Чому умовні "червоні" - Вас не можуть підмінити?
А умовні "рожеві" - в мирний час, то очі вицарапують за рівноправність! За рівне ставлення будь-де і в усьому!
А у військовий час - "ні,ні, - ми ж рожевенькі! Ми - "слабенькі"! Разом з вами - ми не хочемо!
А умовні "сині" - чомусь як "тринь-трава"
їх всюди можна впихнути!)) "завжди готові до будь-яких складнощів"
Вроджені Ремби і Ван-дами, навіть, з 5-тьма міжхребцевими грижами, задухою, гіпертонією, гастритом і ще з пучком інших хронічних хвороб!🤦🏻
Все ж зводиться до одного мого гасла - "як всі, то всі!"©
Бо якщо ні - то логічно, що люди хочуть мати ПРАВО вибору! І зовсім не хочуть ставлення, як до рабів/непотребу!
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Додано: Суб 05 лип, 2025 22:58
Успіх
Государство (т.е. мы с вами) не обеспечило Hotab"а и многих других лётчиков оружием, соответствующем полученной ими "військовій кваліфікації".
И когда я годами писал о том, что неправильно заниматься деиндустриализацией Украины и превращать её в "великую с/х державу", меня называли "совком", отсталым и т.д. И сейчас продолжают. И рассказывают о великих успехах независимой Украины.
Были бы лётчики обеспечены техникой, они бы не сидели в тылу, а воевали. И в начале войны ход боевых действий мог бы быть хоть немного другой.
Так что в данном случае вы несколько не по адресу.
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Додано: Суб 05 лип, 2025 23:00
ЛАД написав:
А насчёт здоровья... Вам тоже в этом году исполняется 75 лет?
Не ображайтесь, але "відсвічувати в тєплік" можна і в 75
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Додано: Суб 05 лип, 2025 23:02
ЛАД написав:Успіх
Государство (т.е. мы с вами) не обеспечило Hotab
"а и многих других лётчиков оружием, соответствующем полученной ими "військовій кваліфікації".
И когда я годами писал о том, что неправильно заниматься деиндустриализацией Украины и превращать её в "великую с/х державу", меня называли "совком", отсталым и т.д. И сейчас продолжают. И рассказывают о великих успехах независимой Украины.
Были бы лётчики обеспечены техникой, они бы не сидели в тылу, а воевали. И в начале войны ход боевых действий мог бы быть хоть немного другой.
Так что в данном случае вы несколько не по адресу.
Не потрібно тормозу нічого пояснювати. Тим більше що все пояснено вже раз 10:
Війну я зустрів не військовим, дембель був в кінці аж 2020 року . Що не завадило мені з другого дня війни (перший день керівництво трохи розгубилось і не знало що робити) прийняти участь. Я це повторювати для тормоза 8-класного не збираюсь, навіщо це робите ви.
Шо алкоВадіку, що дезертиру нашому я пояснив ясно і зрозуміло: особисто при зустрічі показую всі довідки про безпосередню участь. Ще до того як запливе око все встигне прочитати. Вадік вже бачити довідки не хоче. Тормоз 8-класник каже «шукай мене по ip “.
Здається все тут зрозуміло
Востаннє редагувалось Hotab
в Суб 05 лип, 2025 23:07, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 05 лип, 2025 23:07
Ага, стукач прийшов, поскаржився і дописи постирали....
Але я повторю написане тут не мною:
Хотаб-хyйло за гроші/податки пересічних!
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