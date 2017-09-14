Додано: Нед 06 лип, 2025 02:51

ЛАД написав: Раз уж они так за равноправие. Раз уж они так за равноправие.

Ограниченные люди не понимают того, что равноправие заключается в том, что права и обязанности у нас одинаковые, что все решения в жизни мы принимаем сами без насилия со стороны других людей или государства. Обязанности рожать детей в Украине нет. Я Ваше внимание на это обращал не раз. Когда она появится, то Вы прийдёте ко мне со вопросами. Личный выбор женщины не иметь детей ни Вы, ни государство не осуждаете, а личный выбор мужчины не защищать свой дом и Вы и государство осуждаете. Тут нет равноправия.Раньше воевали племенами, так как жили племенами, и детей было по 10 штук. Вы хотя бы поинтересуйтесь сколько в Украине бездетных женщин и пар. Это в Вашем представлении все они имеют по одному-двум ребёнку. Нет, не имеют. Поэтому и защита стала вопросом индивидуальным.Касательно тиграянок. Вы хотя бы почитайте как там к женщинам относятся и почему они «ни одну не оставят». Начиная от того, сколько из них ходят в школу, заканчивая обрезанием, насилием и т.д. Да, они их не оставляют и «защищают» для того, чтобы насиловать самим. Они их собственностью считают. Вот, они и живут, как тысячи лет назад. Вы этого хотите для украинок? Я не понимаю в каком мире Вы живёте. Вы нафантазировали себе мир, которого в Украине нет, и хорошо, что этого ужаса у нас нет.Равные права и обязанности всегда будут означать угасание традиционных гендерных ролей. Просто, Вам уже этого не понять. Вы всё сводите к биологии, но странно, что в Скандинавии мужчины рожать не начали, хотя и обязаны брать декретный отпуск, а рожают женщины, хотя и обязаны воевать. У них там с биологией всё в порядке.