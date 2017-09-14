Hotab Поражает человеческая ... ограниченность. Да, сегодня женщины не рожают по 10 детей. Но по 1-2 всё таки рожают. В отличие от мужчин, которые не рожают ни одного. Самое интересное, что менее просвещённые люди это хорошо понимают. Я вчера приводил ссылку на статью о Тыргае - https://www.theguardian.com/global-development/2025/jun/30/sexual-violence-tigray-women-abuse-gang-rape-ethiopia-eritrea. Почему-то нецивилизованные эфиопы и эритрейцы писали: "Отныне ни одна тиграянка не родит еще одну тиграянку. Мы готовы к мести. Мы не оставим ни одну женщину позади". Странно, почему именно тиграянку? Почему не тиграянца? Может, Андрей и хантер сумеют объяснить? А, может, не будут ставати в чергу, а родят вместо несознательных женщин? Хотя бы по одному ребёнку? Раз уж они так за равноправие.
Ограниченные люди не понимают того, что равноправие заключается в том, что права и обязанности у нас одинаковые, что все решения в жизни мы принимаем сами без насилия со стороны других людей или государства. Обязанности рожать детей в Украине нет. Я Ваше внимание на это обращал не раз. Когда она появится, то Вы прийдёте ко мне со вопросами. Личный выбор женщины не иметь детей ни Вы, ни государство не осуждаете, а личный выбор мужчины не защищать свой дом и Вы и государство осуждаете. Тут нет равноправия.
Раньше воевали племенами, так как жили племенами, и детей было по 10 штук. Вы хотя бы поинтересуйтесь сколько в Украине бездетных женщин и пар. Это в Вашем представлении все они имеют по одному-двум ребёнку. Нет, не имеют. Поэтому и защита стала вопросом индивидуальным.
Касательно тиграянок. Вы хотя бы почитайте как там к женщинам относятся и почему они «ни одну не оставят». Начиная от того, сколько из них ходят в школу, заканчивая обрезанием, насилием и т.д. Да, они их не оставляют и «защищают» для того, чтобы насиловать самим. Они их собственностью считают. Вот, они и живут, как тысячи лет назад. Вы этого хотите для украинок? Я не понимаю в каком мире Вы живёте. Вы нафантазировали себе мир, которого в Украине нет, и хорошо, что этого ужаса у нас нет.
Равные права и обязанности всегда будут означать угасание традиционных гендерных ролей. Просто, Вам уже этого не понять. Вы всё сводите к биологии, но странно, что в Скандинавии мужчины рожать не начали, хотя и обязаны брать декретный отпуск, а рожают женщины, хотя и обязаны воевать. У них там с биологией всё в порядке.
M-Audio написав:Так оно и не связано. В природе оно так устроено, что для воспроизводства вида нужно сохранить большее количество женщин, а мужчин - как уж получится.
В дикой природе. Вот, все эти тысячи лет назад женщины были ресурсом. Захватчики мужчин убивали, а женщин забирали, чтобы они рожали детей. Но мы-то живём не в дикой природе, правильно?
Так вы писали про "1000 лет назад", и я писал про 1000 лет назад. Ну вот с тех пор примерно ничего в отношении не изменилось, хотя обстоятельства изменились. Поскольку такая радикальная смена ролей случилась по историческим меркам вот буквально только что, традиции не успели адаптироваться. Тем более, что, скорее всего, большинство территорий, где это произошло, и в войне-то поучаствовать ещё не успели ни разу. Ну и биологические особенности в виде меньшей в среднем физической силы, худшей реакции и т.д. никто не отменял. Это сидя перед монитором хорошо рассуждать, что наводчику танка ручку крутить любой силы хватит. А в бою с кем бы вы предпочли оказаться в одном танке в случае ранения -- с мужчиной-наводчиком, который всё же запхнёт снаряд в ствол и выстрелит в решающий момент, а потом ещё и вас от танка утащит, или с девушкой, которая этот снаряд и поднять-то не сможет, а вас тащить куда-то даже и не подумает (потому что это ещё одна биологическая особенность)?
M-Audio написав: А в бою с кем бы вы предпочли оказаться в одном танке в случае ранения -- с мужчиной-наводчиком, который всё же запхнёт снаряд в ствол и выстрелит в решающий момент, а потом ещё и вас от танка утащит, или с девушкой, которая этот снаряд и поднять-то не сможет, а вас тащить куда-то даже и не подумает (потому что это ещё одна биологическая особенность)?
Питання поставлено некоректно і не тільки тому що в стилі "в опу раз чи піка в глаз" або тому що знецінено морально-волеві та фізичні ТТХ жіночої статі за половими признаками.
1. Зрада: ЕС значительно сократит импорт украинской пшеницы и сахара: новые квоты снизят объемы до 80% Европейский Союз сократит импорт украинской пшеницы и сахара до 80% согласно новым квотам, объявленным в пятницу, 4 июля. Это решение направлено на решение проблем европейских фермеров и, вероятно, заставит украинских производителей переориентироваться на рынки Азии и Африки, сообщает Reuters. https://minfin.com.ua/2025/07/04/154064126/
2. Перемога: ЕС расширил квоты на импорт украинской агропродукции. вропейский союз увеличил объемы импорта украинской сельскохозяйственной продукции в рамках обновленного соглашения о свободной торговле. Об этом пишет Reuters 4 июля. В частности, квота на пшеницу возросла с 1 млн т до 1,3 млн т, на сахар – с 20 000 т до 100 000 т, на ячмень – с 350 000 т до 450 000 т, а на мясо птицы – с 90 000 т до 120 000 т. https://forbes.ua/ru/news/es-rozshiriv- ... 2025-31060
_________________________________ Нюанс, реальність: После начала полномасштабного вторжения рф в Украину в 2022 году, ЕС временно открыл свои продовольственные рынки, отменив пошлины и квоты. Однако из-за протестов фермеров по всему блоку против чрезмерного поступления зерновых, сахара и птицы из Украины, Брюссель решил снова ввести квоты. Объявлены новые квоты выше уровня, действовавшего с 2016 года по первому соглашению о свободной торговле между ЕС и Украиной. Однако они значительно ниже объемов, которые беспошлинно импортировались за последние три года. Пересмотренное соглашение включает 40 товаров и все еще требует утверждения квалифицированным большинством государств-членов.