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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 06 лип, 2025 09:30
Hotab написав:
ну, если не должны - значит и проблемы тут нет
Її і не було, поки хунтер з похмілля зранку її не створив)))
А, теперь понял - то списанного пилота на "а поговорить" после развязки потянуло
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Додано: Нед 06 лип, 2025 09:39
GALeon написав:
Росія виробляє за три місяці втричі більше боєприпасів, ніж НАТО за рік,- Рютте
"Перед нами стоїть величезний геополітичний виклик. І це, перш за все, Росія, яка відновлює себе такими темпами і швидкістю, які не мають аналогів в новітній історії. Зараз вона виробляє втричі більше боєприпасів за три місяці, ніж усе НАТО за рік. Це нестерпно, але росіяни працюють разом з північнокорейцями, з китайцями та іранцями, з муллами, ведучи цю неспровоковану агресивну війну проти України. Тож тут Індо-Тихоокеанський регіон і ваша Атлантика стають все більш і більш взаємопов'язаними", - сказав генсек Альянсу.
От якщо б ця заява пролунала три роки назад (вже півроку повномасштабної війни), це було б ще зрозуміло. Але на четвертий рік... Таке враження, що стратегія всього НАТО тоді полягала виключно в тому, що Україна ось-ось паде або здасться, і не треба про виробництво боєприпасів думати. А тепер - знову, що Україна ось-ось паде або здасться, але вже треба поговорити про боєприпаси (ні, щось робити все ще не треба, бо зараз все закінчиться і боєприпаси не потрібні). Потім, ймовірно вже хтось інший, буде казати, що Україна ось-ось паде або здасться, а ми і їй боєприпасів не можемо дати, бо самим не вистачає, і самі воювати не готові. Гидко це все, насправді.
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Додано: Нед 06 лип, 2025 09:41
_hunter написав:
А, теперь понял - то списанного пилота на "а поговорить" после развязки потянуло
Хантер, настільки розумна людина з Німеччини взагалі не повинна переживати за статки своїх батьків пенсіонерів. Тому що а) може їх вивезти у будь-який момент до себе і забезпечити б) прийняти вибір батьків залишитися але не всім навкруги розповідати як переживає, а робити закупи ліків/їжі, оплачувати комунальні і дозволити батькам почуватися нормально.
Ви ж так і зробили, вірно?
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Додано: Нед 06 лип, 2025 09:46
stm написав: _hunter написав:
А, теперь понял - то списанного пилота на "а поговорить" после развязки потянуло
Хантер, настільки розумна людина з Німеччини взагалі не повинна переживати за статки своїх батьків пенсіонерів. Тому що а) може їх вивезти у будь-який момент до себе і забезпечити б) прийняти вибір батьків залишитися але не всім навкруги розповідати як переживає, а робити закупи ліків/їжі, оплачувати комунальні і дозволити батькам почуватися нормально.
Ви ж так і зробили, вірно?
як там щодо меншості як робить більшість?
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Додано: Нед 06 лип, 2025 09:47
M-Audio написав: GALeon написав:
Росія виробляє за три місяці втричі більше боєприпасів, ніж НАТО за рік,- Рютте
"Перед нами стоїть величезний геополітичний виклик. І це, перш за все, Росія, яка відновлює себе такими темпами і швидкістю, які не мають аналогів в новітній історії. Зараз вона виробляє втричі більше боєприпасів за три місяці, ніж усе НАТО за рік. Це нестерпно, але росіяни працюють разом з північнокорейцями, з китайцями та іранцями, з муллами, ведучи цю неспровоковану агресивну війну проти України. Тож тут Індо-Тихоокеанський регіон і ваша Атлантика стають все більш і більш взаємопов'язаними", - сказав генсек Альянсу.
От якщо б ця заява пролунала три роки назад (вже півроку повномасштабної війни), це було б ще зрозуміло. Але на четвертий рік... Таке враження, що стратегія всього НАТО тоді полягала виключно в тому, що Україна ось-ось паде або здасться, і не треба про виробництво боєприпасів думати. А тепер - знову, що Україна ось-ось паде або здасться, але вже треба поговорити про боєприпаси (ні, щось робити все ще не треба, бо зараз все закінчиться і боєприпаси не потрібні). Потім, ймовірно вже хтось інший, буде казати, що Україна ось-ось паде або здасться, а ми і їй боєприпасів не можемо дати, бо самим не вистачає, і самі воювати не готові. Гидко це все, насправді.
возможно действительно боятся ядерки...
Или это просто один из козырей в переговорах с Европой.
Страны НАТО договорились поднять траты на оборону до 5% ВВП
В итоговом документе саммита НАТО в Гааге будет сказано, что члены альянса к 2035 году должны будут выделять 3,5% ВВП на классические военные нужды и еще 1,5% - на инфраструктуру, передают мировые агентства.
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Додано: Нед 06 лип, 2025 09:53
Hotab написав:detroytred
кажись, він декілька разів підкреслив, що не потребує захисту майна.
Не потребує , але отримує. І має за це розраховуватись.
Можливо вам не треба патрульна поліція на дорозі, бо ви не водій , та і взагалі не ходячий і не виходите з дому.
Чи проблема наркотрафіку вас не турбує, і вам не треба прикорднонний контроль. Але ви громадянин і маєте зобовʼязані це фінансувати. Виборців не надається.
З захистом держави аналогічно.
Стосовно зобов'язань отам в Конституції та Законах з боку держави їх не менше.
І як вони виконуються?
Як схочеться посадовцям держави...
То не дивно, що і з боку громадян так само.
Це і отой консенсус, договір.
Якщо ви вважаєте, що він має зобов'язання, а він вважає, що ні, то претензії у вас до кого повинні адресуватися?
У вас своя точка зору стосовно нього!!, нього.
У нього своя точка зору стосовно себе!!, себе.
Поясніть чому ви від нього щось бажаєте-вимагаєте.
От якщо б він порушував закон, то да - можна вимагати припинення конкретного порушення закону.
Але вимагати розпливчасті зобов'язання?
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Додано: Нед 06 лип, 2025 09:54
flyman написав: stm написав: _hunter написав:
А, теперь понял - то списанного пилота на "а поговорить" после развязки потянуло
Хантер, настільки розумна людина з Німеччини взагалі не повинна переживати за статки своїх батьків пенсіонерів. Тому що а) може їх вивезти у будь-який момент до себе і забезпечити б) прийняти вибір батьків залишитися але не всім навкруги розповідати як переживає, а робити закупи ліків/їжі, оплачувати комунальні і дозволити батькам почуватися нормально.
Ви ж так і зробили, вірно?
як там щодо меншості як робить більшість?
вирно. Но я на пенсии планировал вернуться на Родину.
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