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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14349143501435114352
Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 11:38

Надважлива наглість тиловиків))

  stm написав:Він нападає на чоловіка який пережив серцевий напад акурат при виконанні обов'язків по рятуванню життя воїна... Успіх, це ж не очечі за 350€, але щось всередині мене хоче вам очі вицарапати, незважаючи на всі заслуги з мого існування. Чому ж це... Навіть не розумію...
Це ви про кого - про Холяву?
За врятовані життя - йому честь і хвала!
Та тут питання в іншій площині! ;)
Людина САМА неодноразово казала, що хотіла б залишитись, але стукнуло 60!
То що не так?
Я тільки нагадав, що скоро буде ШАНС!!! Що мрії - здійснюються! :lol:

А вицарапувати очі можете своєму... фалоімітатору :oops: - а то навряд чи є у вас нормальний мужик?(нормальні ж воюють, або вже відвоювали) :wink:
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 11:45

За крок до перевороту думок©

  stm написав:второсортний раб без ВО... Який все робить вірно. Атакує тих хто не хоче капітулювати. Підтримує тих хто хоче зїбатися.
Тут питання - люди хочуть сібатись з "квітучої Неньки, яка дбає про них", чи з "новоспечного аналога Кореї"?

Люди бачать ставлення до них СВОЇХ/СВОЄЇ БАТЬКІВЩИНИ(!!!) і роблять висновки!
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 11:47

Почему за ТРИ года их до сих пор не перенесли куда-то далеко за город? :shock:
РФ вдарила дронами по будівлі ТЦК та СП у місті Кременчук на Полтавщині

Про це повідомили у Сухопутних військах. Також дрони влучили у житловий будинок поруч. Попередньо серед військовослужбовців і працівників ТЦК та СП поранених і загиблих немає.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 11:52

  _hunter написав:Почему за ТРИ года их до сих пор не перенесли куда-то далеко за город? :shock:
РФ вдарила дронами по будівлі ТЦК та СП у місті Кременчук на Полтавщині

Про це повідомили у Сухопутних військах. Також дрони влучили у житловий будинок поруч. Попередньо серед військовослужбовців і працівників ТЦК та СП поранених і загиблих немає.

США зупинили допомогу, РФ зупиняють мобілізацію ... які там ще були "попередні вимоги РПВ"?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 11:59

Флайман ходить по поліклініці , щоб отримати довідку про непридатність.
Заходить до гінеколога, де прийом веде стм, вмощуєттся зручно в кріслі, розкидає ноги , і


  flyman написав:stm, як там матка?
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 06 лип, 2025 12:00, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 12:00

  Успіх написав:то чи погодились би пересічні утримувати таких ТРУТНІВ на свої податки?"
100% сказали б пересічні - "танунах! Накуя нам такий НЕМОТРІБ треба утримувати стільки років???!" :shock:

Сенс податків саме в тому, щоб не питати пересічних, на що їх витрачати. Тому саме так, підсумовуючи деякі інші дописи в цій гілці:
комусь не потрібен захист його майна, але він його все одно оплачує. Іншому не потрібні дороги, але він їх теж оплачує. У третього держава із захистом майна не впоралась, і майно зруйноване, але, ось так сюрприз, він саме цей захист оплачував і буде надали оплачувати. Ну і так далі.
Але є і зворотній бік: сплата податків регламентована, і її розмір не залежить від обсягу і кількості наданих послуг. І якщо хтось таки виїхав з цієї території і перестав отримувати тут доходи, то і спросу з нього щодо оплати державних послуг ніякого бути не може.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 12:27

Вільний народе - вільної країни!©))

  M-Audio написав:У третього держава із захистом майна не впоралась, і майно зруйноване, але, ось так сюрприз, він саме цей захист оплачував і буде надали оплачувати
Потужно!
  M-Audio написав:якщо хтось таки виїхав з цієї території і перестав отримувати тут доходи, то і спросу з нього щодо оплати державних послуг ніякого бути не може.
То аж має кудись виїхати/втекти пересічний, щоб з нього "спросу" тут не було?

То ми хочемо зберегти державу/націю, чи навпаки... - готуємо плацдарм для бангладешців, щоб вони запліднювали наших стмів/флерів?
(і то ще в кращому випадку! Бо буряти теж в черзі - хочуть не за окуляри, а на халяву!)😅
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 12:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Світан: Трамп ліпше чим Байден
https://www.youtube.com/watch?v=34ppN3OC3Zc&t=794s
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 06 лип, 2025 12:45

  Успіх написав:
  _hunter написав:Жаль, на электрику цены сравнить не догадался...
"Просто нет слов": мужчина сравнил цены в супермаркетах Италии и Украины (фото)
...
"За те же продукты в Италии у нас

то ти рахуєш в євро а можно рахувати в фублях :lol: і так
Контракт на 1 рік.
Одноразова виплата- 1,5 млн фублів.
Місячна полігон 180 тисяч
Бойові 300 тисяч.
Banderlog
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  #<1 ... 14349143501435114352
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