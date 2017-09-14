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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 06 лип, 2025 11:38
stm написав:
Він нападає на чоловіка який пережив серцевий напад акурат при виконанні обов'язків по рятуванню життя воїна... Успіх, це ж не очечі за 350€, але щось всередині мене хоче вам очі вицарапати, незважаючи на всі заслуги з мого існування. Чому ж це... Навіть не розумію...
Це ви про кого - про Холяву?
За врятовані життя - йому честь і хвала!
Та тут питання в іншій площині!
Людина САМА неодноразово казала, що хотіла б залишитись, але стукнуло 60!
То що не так?
Я тільки нагадав, що скоро буде ШАНС!!! Що мрії - здійснюються!
А вицарапувати очі можете своєму... фалоімітатору
- а то навряд чи є у вас нормальний мужик?(нормальні ж воюють, або вже відвоювали)
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Додано: Нед 06 лип, 2025 11:45
stm написав:
второсортний раб без ВО... Який все робить вірно. Атакує тих хто не хоче капітулювати. Підтримує тих хто хоче зїбатися.
Тут питання - люди хочуть сібатись з "квітучої Неньки, яка дбає про них", чи з "новоспечного аналога Кореї"?
Люди бачать ставлення до них СВОЇХ/СВОЄЇ БАТЬКІВЩИНИ(!!!) і роблять висновки!
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Додано: Нед 06 лип, 2025 11:47
Почему за ТРИ года их до сих пор не перенесли куда-то далеко за город?
РФ вдарила дронами по будівлі ТЦК та СП у місті Кременчук на Полтавщині
Про це повідомили у Сухопутних військах. Також дрони влучили у житловий будинок поруч. Попередньо серед військовослужбовців і працівників ТЦК та СП поранених і загиблих немає.
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_hunter
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Додано: Нед 06 лип, 2025 11:52
_hunter написав:
Почему за ТРИ года их до сих пор не перенесли куда-то далеко за город?
РФ вдарила дронами по будівлі ТЦК та СП у місті Кременчук на Полтавщині
Про це повідомили у Сухопутних військах. Також дрони влучили у житловий будинок поруч. Попередньо серед військовослужбовців і працівників ТЦК та СП поранених і загиблих немає.
США зупинили допомогу, РФ зупиняють мобілізацію ... які там ще були "попередні вимоги РПВ"?
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flyman
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Додано: Нед 06 лип, 2025 11:59
Флайман ходить по поліклініці , щоб отримати довідку про непридатність.
Заходить до гінеколога, де прийом веде стм, вмощуєттся зручно в кріслі, розкидає ноги , і
flyman написав:
stm, як там матка?
Востаннє редагувалось Hotab
в Нед 06 лип, 2025 12:00, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 06 лип, 2025 12:00
Успіх написав:
то чи погодились би пересічні утримувати таких ТРУТНІВ на свої податки?"
100% сказали б пересічні - "танунах! Накуя нам такий НЕМОТРІБ треба утримувати стільки років???!"
Сенс податків саме в тому, щоб не питати пересічних, на що їх витрачати. Тому саме так, підсумовуючи деякі інші дописи в цій гілці:
комусь не потрібен захист його майна, але він його все одно оплачує. Іншому не потрібні дороги, але він їх теж оплачує. У третього держава із захистом майна не впоралась, і майно зруйноване, але, ось так сюрприз, він саме цей захист оплачував і буде надали оплачувати. Ну і так далі.
Але є і зворотній бік: сплата податків регламентована, і її розмір не залежить від обсягу і кількості наданих послуг. І якщо хтось таки виїхав з цієї території і перестав отримувати тут доходи, то і спросу з нього щодо оплати державних послуг ніякого бути не може.
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M-Audio
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Додано: Нед 06 лип, 2025 12:27
M-Audio написав:
У третього держава із захистом майна не впоралась, і майно зруйноване, але, ось так сюрприз, він саме цей захист оплачував і буде надали оплачувати
Потужно!
M-Audio написав:
якщо хтось таки виїхав з цієї території і перестав отримувати тут доходи, то і спросу з нього щодо оплати державних послуг ніякого бути не може.
То аж має кудись виїхати/втекти пересічний, щоб з нього "спросу" тут не було?
То ми хочемо зберегти державу/націю, чи навпаки... - готуємо плацдарм для бангладешців, щоб вони запліднювали наших стмів/флерів?
(і то ще в кращому випадку! Бо буряти теж в черзі - хочуть не за окуляри, а на халяву!)😅
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Додано: Нед 06 лип, 2025 12:33
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flyman
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Додано: Нед 06 лип, 2025 12:45
Успіх написав: _hunter написав:
Жаль, на электрику цены сравнить не догадался...
"Просто нет слов": мужчина сравнил цены в супермаркетах Италии и Украины (фото)
...
"За те же продукты в Италии у нас
то ти рахуєш в євро а можно рахувати в фублях
і так
Контракт на 1 рік.
Одноразова виплата- 1,5 млн фублів.
Місячна полігон 180 тисяч
Бойові 300 тисяч.
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