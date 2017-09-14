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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Нед 06 лип, 2025 14:22
нормальні ж воюють, або вже відвоювали)
Так а коли доляреки тобі почнуть воювати, якщо так? Чи хочуть залишитись «ненормальними»?
Бо мити снаряди і заряджати рації за хз скільки від фронту за 100+ тис грн в місяць - то якось не дуже підпадає під «воювати».
Це схоже на заробітчанство в чистому вигляді. Включно з виттям «мені залізли в кишеню, недоплатили бойові, коли я 2 тижні гуляв у відпустці по Львову!!»
Це ж треба мати наглості і совісті, щоб очікувати бойових 100тис грн не лише за миті снарядів в тилу, а і за попивання пивка в пивоварні Правда на площі-ринку. Це ж що мало укорінилися в свідомості «патріота-захисника», що таке взагалі прийшло в голову.
Ні, якщо чесна позиція «я тут для заробляння, і мене не турбують оті всі патріотичні соплі» - то нема питань. Але до чого тоді оце втсокопарне про неньку, стікаючи кровʼю, про патріотизм? Звичайний базарний барига прийшов нарешті заробити нормальні гроші, і був там рівно стільки, поки їх давали. Потім - липова киця. Ось і весь «патріотизм»,
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Додано: Нед 06 лип, 2025 14:30
flyman
У тебе трохи сітківка потікла мимо логіки: якщо «сісяв», значить той ВОС що треба.
Якщо не той ВОС - то дома, і не сісяє.
Ти хіба не знаєш, коли сісяв з університетської у викладацькій? Ти ж професійний сісялтник, маєш розбиратись, хоч «сісяв не ковтаючи і небагато» І хабарі майже не брав
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Додано: Нед 06 лип, 2025 14:34
flyman написав:
Блекрок, відбудова
всьо?
flyman
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Блекрокерів можна зрозуміти, мабуть. Чекають, коли ж у нас ухилянтів почнуть гнобити.
До речі, як там у тилах? Хоч когось гноблять?
І взагалі тема “відбудови” незрозуміла.
Що відбудовувати? Навіщо?
Є сенс експериментувати з диверсифікованими будовами -- дешевшими за шахед.
Все мали би або закопувати, або максимально розпорошувати.
От летить потім, років за 10-100 зграя злих шахедів -- а вдарити і нема по чому. Поля, ліси, сади..., дешеві хатки, складики, трансформаторики, сонячбатарейки...
От дрон тисяч 100$, а всі цілі по 50тис макс і ще й розтягнуті на сотні м2... 😁😂
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Додано: Нед 06 лип, 2025 14:42
Сибарит написав: Успіх написав:
Люди бачать ставлення до них СВОЇХ/СВОЄЇ БАТЬКІВЩИНИ(!!!) і роблять висновки!
У государства нет и не может быть какого-то особого отношения к гражданам.
Вы, наверное, хотели сказать _не должно быть_?
Бронь артистам цирка, например - вполне укладывается в "особое отношение"...
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Додано: Нед 06 лип, 2025 14:45
_hunter написав: Сибарит написав: Успіх написав:
Люди бачать ставлення до них СВОЇХ/СВОЄЇ БАТЬКІВЩИНИ(!!!) і роблять висновки!
У государства нет и не может быть какого-то особого отношения к гражданам.
Вы, наверное, хотели сказать _не должно быть_?
Бронь артистам цирка, например - вполне укладывается в "особое отношение"...
критично важливі носії автентичної культурної спадщини
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Додано: Нед 06 лип, 2025 14:46
Bobua написав:
До речі, як там у тилах? Хоч когось гноблять?
Нє))
Поки не буде(як Ви казали) на касі атб/чи в банку - "ахтунг! Ахтунг! Ухилянт!!!" - то й всі зараз майже на рАслабоні!
А що? - ви там - "на рАслабоні"(вже не кричите/вимагаєте демобілізацію), не кажете, що треба підмінити... - то і тут з чіпсами і півасіком на диванах, ухилянти спостерігають за "реаліті-шоу"!
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Додано: Нед 06 лип, 2025 15:01
Bobua написав:
От летить потім, років за 10-100 зграя злих шахедів -- а вдарити і нема по чому. Поля, ліси, сади..., дешеві хатки, складики, трансформаторики, сонячбатарейки...
От дрон тисяч 100$, а всі цілі по 50тис макс і ще й розтягнуті на сотні м2... 😁😂
Здається, це і є план-розрахунок Заходу перемоги над рфією.
Тому й не напружуються занадто.
Ненька сплатить.
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detroytred
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Додано: Нед 06 лип, 2025 15:06
detroytred написав:
то просувати-вимагати її тоді треба не від андріїв, а від приймаючих рішення -- тих, хто створив отакі умови-реалії, що дають підстави андріям отак розглядати та робити.
Я двома руками за подібні ТЕОРЕТИЧНІ але МАРАЗМИ.
Теорія-класна, така собі совковий відголосок про загальну справедливість..
Але починаємо цю теорію - реалізовувати, ми ж також не ликом шиті, можемо який шаблончик накидати..
І як буде виглядати цей шаблон?
Напевно такДля чоловіків/жінокКожен чоловік отримає право після вагітності і народження дитини на права які надаються жінкам під час війни(відсутність обовязкової мобілізації , наявність право виїзду за кордон), але при цьому- кожна жінка яка не має дітей і по ВЛК проходить - можке бути мобілізованаДля ухилянтів/патріотівКожен ухилянт має право змінити своє - я нікому нічого не винен , після того як кожен патріот змінить своє - хто замість нас,
Я правильно розшифрував геніальну пропозицію воєнпенса?
Бо якщо не правильно і для нього це єралашики - то може нехай він так само двома реченнями сформулює шаблончик для того щоб можновладці їх прийняли як закон?
Чи він настільки тупий-що висунути ініціативу - може
А от пояснити як він би її реалізував-не в стані, бо по його примітивним переконанням це не його царська справа.. він своє виконав і тепер має право радити....
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Додано: Нед 06 лип, 2025 15:12
_hunter написав:
Почему за ТРИ года их до сих пор не перенесли куда-то далеко за город?
РФ вдарила дронами по будівлі ТЦК та СП у місті Кременчук на Полтавщині
Про це повідомили у Сухопутних військах. Також дрони влучили у житловий будинок поруч. Попередньо серед військовослужбовців і працівників ТЦК та СП поранених і загиблих немає.
Питання на засипку для воєнспеца по охороні будівель
А як перенесення в поле- надасть додатковий захист?
Чи ти маєш на увазі що будівлю ТЦК в Кременчузі/Полтаві - треба переносити в поля під Берліном- щоб ти тоді міг легше туди завітати
Відразу подвійна користь(навіть потрійна)
а - тобі ближче
б - таких як ти там 860 000+
в - ворог точно не потрапить в будівлю...
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Додано: Нед 06 лип, 2025 15:16
budivelnik написав:
б - таких як ти там 860 000+
Точно? Вроде было около 150 тыс. Понаехали ?
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